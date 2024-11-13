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السفير الطراونة: استقرار الأردن مرتبط بأمن واستقرار العراق

11/13/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بحث السفير الأردني في العراق، ماهر الطراونة، لدى لقائه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.


وقالت السفارة الأردنية بالعراق في بيان اليوم الأربعاء: أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون، خاصة في المجال الأمني.


بدوره أكد الأعرجي أن استقرار الأردن مرتبط بأمن واستقرار العراق، مشددا على أهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق السلام الدائم.


واستعرض الطرفان تطورات الأحداث في فلسطين ولبنان، وشددا على ضرورة العمل على إيقاف التصعيد في المنطقة. --(بترا)

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