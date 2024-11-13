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الأمير مرعد: الأردن يجسد نموذجا للإرادة السياسية بتحقيق تحول في حقوق ذوي الإعاقة

11/13/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمان- انطلقت أعمال المؤتمر متعدد الأقاليم التحضيري للقمة العالمية للإعاقة 2024 أمس، برعاية من سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة واسعة من ممثلي هيئات دولية ودبلوماسية ومنظمات مجتمع مدني، محملا بأجندة، تناولت في اليوم الأول عدة قضايا، تتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، لتعرض على القمة العالمية الـ3 المقرر انعقادها في نيسان (إبريل) المقبل، بالشراكة بين ألمانيا والأردن في برلين.
وتأسست القمة التي تعتبر آلية عالمية لتحسين حياة ذوي الإعاقة، بخاصة في بلدان الجنوب العالمي، في العام 2017، لعقد اجتماعات بين أصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين ممن يتشاركون الهدف نفسه والرؤية للتنمية الشاملة لذوي الإعاقة والعمل الإنساني، سعيا لسد الفجوة بين قضية إدماج الإعاقة والتعاون الإنمائي.
في كلمته الافتتاحية، أكد الأمير مرعد، أن الأردن يجسد نموذجاً حقيقياً للإرادة السياسية والعمل الجاد لتحقيق تحول وتغيير جذري في حقوق ذوي الإعاقة، ممن انتظروا طويلاً وما يزالون ينتظرون ترجمة الأمنيات والوعود لحقائق وممارسات.
ورأى سموه أن الأردن، حقق الكثير قياساً بالمدد الزمنية التي تتطلبها عمليات التغيير، بما في ذلك إصدار أول قانون عصري مناهض للتمييز في العام 2017، مبينا أن هناك إستراتيجيات بدأ تنفيذها مباشرةً مثل إستراتيجية التعليم الدامج، وبدائل الإيواء، التي جعلت الأردن في طليعة الدول التي تناهض تقييد الحريات والاحتجاز تحت مسميات الرعاية الحثيثة، والعناية الفائقة، والحلول الملائمة.
وأشار سموه إلى أن موافقة الأردن على المشاركة بتنظيم القمة، كان "مبعثه الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسيرة الأردن لتحقيق الأفضل لمواطنيها في هذا الصدد".
وأضاف سموه أن الإرادة السياسية "انعكست بوضوح في مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في أعمال قمة 2022 بالنرويج، من خلال كلمة متلفزة أبرزت اهتمام القيادة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كبير"، مؤكدا أن ذلك ينسجم مع ما حققه الأردن من إنجازات يبنى عليها، ومنها "حصول جلالة الملك على جائزة فرانك روزفيلت الخاصة بالإعاقة عام 2005، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد عام 2017 وتعديل الدستور الأردني عام 2022 بإدخال أحكام جعلته في طليعة دساتير العالم المناهضة للتمييز على أساس الإعاقة".
ورأى سموه أن القمة في برلين "فرصة عظيمة يندر تكرارها، لنُسمِع قادة الدول وصانعي السياسات ومتخذي القرارات حول العالم صوتنا، ولنضع على أجنداتهم المزدحمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون على أعلى سلم أولوياتهم".
وزير الدولة الألماني لوزارة التعاون الاقتصادي يوخن فلاسبارث، بين في كلمة مسجلة، أن القمة العالمية للإعاقة ليست موضوع قمة ليومين فحسب، وإنها دورة وآلية عالمية تعزز جهود التنمية الدامجة عبر تقديم التزامات طوعية من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى د. مهند العزة، ضرورة إحداث نقطة تحوّل في القمة المقبلة للإعاقة، بينما أشارت الأمينة العام المساعد بجامعة الدول العربية د. هيفاء أبو غزالة، إلى أن المؤتمر يوفر رسالة انسانية وتربوية وتعليمية لذوي الإعاقة، وأن الجامعة العربية تضع ملف حقوقهم على سلم أولوياتها.
وتتركز محاور أعمال المؤتمر التحضيري والقمة العالمية المقبلة، حول الإدماج المجتمعي والعيش المستقل لذوي الاعاقة كأولوية قصوى، وصولا لدمجهم الكامل، في وقت ما تزال فيه أحاديث إمكانية الوصول اليهم وتوافر الخدمات والأدوات المساعدة والتعليم والتوظيف، بخاصة وجود أنظمة رعائية، تمنحهم الاستقلالية، وكذلك التمييز المتعدد الذي يتعرضون له، والمساواة بين الجنسين من منظور الإعاقة، وحمايتهم في حالات النزاع المسلح والاستدامة الانسانية الشاملة.
رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب د. مايا مرسي، أكدت أن التركيز في القمة المقبلة، سيترجم مبادئ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، وفي اطار خطوات ملموسة، تنعكس على إقرار قوانين وطنية وسياسات وبرامج داعمة.
وأوضحت المقررة الخاصة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالأمم المتحدة هبة هجرس، أن التحضير للقمة يأتي في ظل أحداث عالمية متلاحقة، ابرزها ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وتغيرات المناخ ذات الأثر المدمر، اذ يتحمل ذوو الإعاقة، النصيب الأكبر من التبعات في هذه الظروف.
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، لفتت للتقدم في عمل الوزارة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، بخاصة فيما يتعلق بإقرار نظام لمهنة العمل الاجتماعي لتحسين نوعية الخدمات، والخدمات الدامجة كهدف جوهري لعمل الوزارة.
وبحسب وثائق المؤتمر التحضيري، فإن القمة المقبلة، ستعتمد على 7 محاور أساسية، حددها المضيفون والمشاركون، أهمها تبني "عبارة لا شيء عنا بدوننا"، وترجمتها إلى عمل ملموس عن طريق تعزيز منظمات ذوي الإعاقة، ليكون لها رأي في التزامات نظام الخدمات العامة، مع استناد الالتزامات للمشاورات مع تلك المنظمات، والاستجابة للأولويات التي عبر عنها ذوو الإعاقة.
وستشهد القمة، تخصيص منصة في برلين، ليعرض ذوو الإعاقة أولوياتهم ووجهات نظرهم مباشرة أمام الجمهور العالمي، وتبادل الآراء مع أصحاب المصلحة.

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