الأمير مرعد: الأردن يجسد نموذجا للإرادة السياسية بتحقيق تحول في حقوق ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبون
عمان- انطلقت أعمال المؤتمر متعدد الأقاليم التحضيري للقمة العالمية للإعاقة 2024 أمس، برعاية من سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة واسعة من ممثلي هيئات دولية ودبلوماسية ومنظمات مجتمع مدني، محملا بأجندة، تناولت في اليوم الأول عدة قضايا، تتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، لتعرض على القمة العالمية الـ3 المقرر انعقادها في نيسان (إبريل) المقبل، بالشراكة بين ألمانيا والأردن في برلين.
وتأسست القمة التي تعتبر آلية عالمية لتحسين حياة ذوي الإعاقة، بخاصة في بلدان الجنوب العالمي، في العام 2017، لعقد اجتماعات بين أصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين ممن يتشاركون الهدف نفسه والرؤية للتنمية الشاملة لذوي الإعاقة والعمل الإنساني، سعيا لسد الفجوة بين قضية إدماج الإعاقة والتعاون الإنمائي.
في كلمته الافتتاحية، أكد الأمير مرعد، أن الأردن يجسد نموذجاً حقيقياً للإرادة السياسية والعمل الجاد لتحقيق تحول وتغيير جذري في حقوق ذوي الإعاقة، ممن انتظروا طويلاً وما يزالون ينتظرون ترجمة الأمنيات والوعود لحقائق وممارسات.
ورأى سموه أن الأردن، حقق الكثير قياساً بالمدد الزمنية التي تتطلبها عمليات التغيير، بما في ذلك إصدار أول قانون عصري مناهض للتمييز في العام 2017، مبينا أن هناك إستراتيجيات بدأ تنفيذها مباشرةً مثل إستراتيجية التعليم الدامج، وبدائل الإيواء، التي جعلت الأردن في طليعة الدول التي تناهض تقييد الحريات والاحتجاز تحت مسميات الرعاية الحثيثة، والعناية الفائقة، والحلول الملائمة.
وأشار سموه إلى أن موافقة الأردن على المشاركة بتنظيم القمة، كان "مبعثه الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسيرة الأردن لتحقيق الأفضل لمواطنيها في هذا الصدد".
وأضاف سموه أن الإرادة السياسية "انعكست بوضوح في مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في أعمال قمة 2022 بالنرويج، من خلال كلمة متلفزة أبرزت اهتمام القيادة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كبير"، مؤكدا أن ذلك ينسجم مع ما حققه الأردن من إنجازات يبنى عليها، ومنها "حصول جلالة الملك على جائزة فرانك روزفيلت الخاصة بالإعاقة عام 2005، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد عام 2017 وتعديل الدستور الأردني عام 2022 بإدخال أحكام جعلته في طليعة دساتير العالم المناهضة للتمييز على أساس الإعاقة".
ورأى سموه أن القمة في برلين "فرصة عظيمة يندر تكرارها، لنُسمِع قادة الدول وصانعي السياسات ومتخذي القرارات حول العالم صوتنا، ولنضع على أجنداتهم المزدحمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون على أعلى سلم أولوياتهم".
وزير الدولة الألماني لوزارة التعاون الاقتصادي يوخن فلاسبارث، بين في كلمة مسجلة، أن القمة العالمية للإعاقة ليست موضوع قمة ليومين فحسب، وإنها دورة وآلية عالمية تعزز جهود التنمية الدامجة عبر تقديم التزامات طوعية من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى د. مهند العزة، ضرورة إحداث نقطة تحوّل في القمة المقبلة للإعاقة، بينما أشارت الأمينة العام المساعد بجامعة الدول العربية د. هيفاء أبو غزالة، إلى أن المؤتمر يوفر رسالة انسانية وتربوية وتعليمية لذوي الإعاقة، وأن الجامعة العربية تضع ملف حقوقهم على سلم أولوياتها.
وتتركز محاور أعمال المؤتمر التحضيري والقمة العالمية المقبلة، حول الإدماج المجتمعي والعيش المستقل لذوي الاعاقة كأولوية قصوى، وصولا لدمجهم الكامل، في وقت ما تزال فيه أحاديث إمكانية الوصول اليهم وتوافر الخدمات والأدوات المساعدة والتعليم والتوظيف، بخاصة وجود أنظمة رعائية، تمنحهم الاستقلالية، وكذلك التمييز المتعدد الذي يتعرضون له، والمساواة بين الجنسين من منظور الإعاقة، وحمايتهم في حالات النزاع المسلح والاستدامة الانسانية الشاملة.
رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب د. مايا مرسي، أكدت أن التركيز في القمة المقبلة، سيترجم مبادئ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، وفي اطار خطوات ملموسة، تنعكس على إقرار قوانين وطنية وسياسات وبرامج داعمة.
وأوضحت المقررة الخاصة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالأمم المتحدة هبة هجرس، أن التحضير للقمة يأتي في ظل أحداث عالمية متلاحقة، ابرزها ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وتغيرات المناخ ذات الأثر المدمر، اذ يتحمل ذوو الإعاقة، النصيب الأكبر من التبعات في هذه الظروف.
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، لفتت للتقدم في عمل الوزارة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، بخاصة فيما يتعلق بإقرار نظام لمهنة العمل الاجتماعي لتحسين نوعية الخدمات، والخدمات الدامجة كهدف جوهري لعمل الوزارة.
وبحسب وثائق المؤتمر التحضيري، فإن القمة المقبلة، ستعتمد على 7 محاور أساسية، حددها المضيفون والمشاركون، أهمها تبني "عبارة لا شيء عنا بدوننا"، وترجمتها إلى عمل ملموس عن طريق تعزيز منظمات ذوي الإعاقة، ليكون لها رأي في التزامات نظام الخدمات العامة، مع استناد الالتزامات للمشاورات مع تلك المنظمات، والاستجابة للأولويات التي عبر عنها ذوو الإعاقة.
وستشهد القمة، تخصيص منصة في برلين، ليعرض ذوو الإعاقة أولوياتهم ووجهات نظرهم مباشرة أمام الجمهور العالمي، وتبادل الآراء مع أصحاب المصلحة.
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