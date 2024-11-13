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هل ستدعم إدارة ترامب توجهات الاحتلال لضم الضفة الغربية؟

11/13/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - في الوقت الذي لم يستبعد السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكاي، والقادم من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أن يدعم الأخير الخطة التي أعلنها وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريش، والقاضية ببسط السيطرة على الضفة الغربية العام القادم في حال تنفيذها من جانب حكومة بنيامين نتنياهو، يرى مراقبون أن جميع أركان إدارة ترامب، يؤيدون وبقوه إسرائيل، ويتبنون رؤيتها للصراع، وبأن كثيرا من معتقداتهم تنسجم مع أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف.
ومع إجراء الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية مناقشات مغلقة بخصوص إعادة قضية ضم الضفة الغربية إلى جدول أعمالها فور تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، برزت إشارات أميركية تعكس عدم اعتراض إدارة ترامب الجديدة على مثل هذه الخطوة.
فقد أعلن ترامب أنه سيرشح حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، ومن جانبه، أعلن نتنياهو أن سفير إسرائيل القادم لدى الولايات المتحدة سيكون يحيئيل ليتر، أحد زعماء مستوطني الضفة الغربية المحتلة.
ويقول مراقبون، إنه ومع أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، لكنها لا تفرض قوانينها المدنية عليها، ما يمنعها من السيطرة على هذه الأراضي أمام المحاكم الدولية والإسرائيلية، لكن في حال الضم القانوني وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستلجأ إلى الاستيلاء على الأراضي الخاصة الفلسطينية عبر قوانين مثل "قانون أملاك الغائبين".
وفي هذا الإطار، يقول النائب الأسبق الدكتور هايل الودعان الدعجة: "صحيح أن العالم سيكون أمام شخصية مزاجية ومتقلبة في كيفية إدارتها للسياسة الخارجية الأميركية بعد أن أعطى ترامب الأولوية في حملته الانتخابية للملفات الداخلية، لكن هذا لا يمنع من أن يكون في رئاسته الثانية أكثر عقلانية وخبرة وتجربة سياسية قد تنعكس بشيء من الإيجابية على التعامل مع ملفات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحرب غزة ولبنان، خاصة مع وعوده بوقف الحروب".
ودعا الدعجة إلى الأخذ بعين الاعتبار التطورات والتغيرات العالمية التي طرأت على القضية الفلسطينية على خلفية حرب غزة، وما سببته من تعاطف ودعم دوليين اتخذا شكل التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية الشعبية المليونية في شتى أرجاء المنظومة الدولية، ضد المجازر والإبادة الجماعية.
وتابع: "إلى جانب أولوياته الاقتصادية التي تتناقض مع أجواء الفوضى والحروب، وكذلك المضي في مشروعه التطبيعي المرهون والمشروط بإقامة الدولة الفلسطينية، إضافة إلى عدم حاجته انتخابيا إلى اللوبي الصهيوني الداعم له في الولايات المتحدة مستقبلا، الأمر الذي يجعل من احتمالات التعاطي مع القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة عن فترة رئاسته الأولى واردة، وأن تتحول سياسته باتجاه البحث عن حلول سلمية وإقامة دولة فلسطينية وفقا للقرارات الدولية."
واستدرك بالقول: "غير أن ذلك لا يعني ألا تكون هناك احتمالات بمضي ترامب الذي بات حزبه يسيطر أيضا على الكونجرس، في تنفيذ واستكمال حلقات صفقة القرن التي بدأها في ولايته الأولى، عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، والذهاب أبعد من ذلك، لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال إنهاء الأونروا والاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، مستغلا حالة الضعف العربي والإسلامي غير المسبوقة".
وأضاف: "أردنيا، ولتلافي حدوث هكذا سيناريو خطير قد ينعكس على أمنه واستقراره، فإنه يعول كثيرا على الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك في مواجهته لهذه المخططات، إن من خلال المكانة والسمعة والحضور الذي يحظى به جلالة الملك مع الإدارات والمؤسسات الأميركية وفي مقدمتها الكونجرس، بوصفه شخصية تعنى بنشر الأمن والسلام في المنطقة، ويمكنها التأثير في دائرة صنع القرار الأميركي بصورة تجعلها أكثر مراعاة لظروف المنطقة وعدم رهنها للفوضى والصراعات والحروب التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين، وتخلط أوراق الإقليم بشكل قد يهدد المصالح الأميركية".
وتابع: "إضافة إلى الإمكانات والقدرات التي تمتلكها الدبلوماسية الأردنية في تجييش المجتمع الدولي وجعله يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية دفاعا عن قراراته حول الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، أي إن الرهان الأردني سيكون على القرارات والمرجعيات الدولية، والتعاطي معها كأدوات وأسلحة، والعمل على تفعيلها بتوظيف المنابر والمحافل الدولية، انتصارا للقضية الفلسطينية، وهو الدور الذي طالما نجح به جلالة الملك عبد الله الثاني، في ظل ما يتحلّى به من مكانة وثقة وتأثير في المنظومة الدولية".
ويتمتع هاكابي بعلاقة وثيقة مع نتنياهو، إذ أعرب مرارا عن دعمه للمستوطنين اليهود، وأيد فكرة ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة أو كلها، وفي عام 2015 قال إن إسرائيل لديها علاقة تاريخية أقوى بالضفة الغربية من مانهاتن بالولايات المتحدة.
وفي المقابل، يرفض ليتر إقامة دولة فلسطينية، ويكرر دعوات لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل.
من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد إن تركيبة إدارة ترامب التي رشحت تشير بكل وضوح إلى أنه استبعد الحرس القديم مثل مايك بومبيو وأسماء أخرى من أقطاب الحزب الجمهوري، مستبدلا إياهم بأسماء جديدة يمينية أكثر راديكالية وأقرب إلى الرؤية الإسرائيلية.
وأضاف أبوزيد بأن التمويل الذي حصلت عليه حملة ترامب من المليارديرية اليهودية ادلسون بقيمة 100 مليون دولار، يشير بكل وضوح إلى أن السياسة الخارجية الأميركية خضعت للمقايضة في المزاد العلني، الأمر الذي ظهر في حديث ترامب قبل فوزه، حين أشار إلى أن مساحة اسرائيل "ضيقة ويجب توسيعها"، كما ظهر ذلك في تصريحات السفير الأميركي الجديد في إسرائيل مايك هاكابي الذي توقع أن يواصل الرئيس الأميركي المتخب دونالد ترامب المساعدة لضمان ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن تعيين طاقم ترامب الجديد تزامن معه تعيين سفير جديد لإسرائيل في واشنطن هو يحئييل ليتر، اليميني المتطرف الذي كان يدعم دوما خيار ضم الضفة الغربية لإسرائيل، الأمر الذي يشير إلى أن الترتيبات بين تل أبيب وواشنطن تجري من أجل تطبيق عدة قرارات تتناغم والرؤية الإسرئيلية.
ولفت إلى أن الوجوه الراديكالية في الإدارة الأميركية، على رأسهم وزير الدفاع توم كوتن، ورئيس جهاز الاستخبارات المركزية CIA جون راتكلف، ستحاول بعد 20 كانون الثاني المقبل (موعد تولي ترامب سلطاته) فرض توجهات إسرائيلية تساعد في إنقاذ إسرائيل من مأزق التورط السياسي والاقتصادي والعسكري الذي خلفته العمليات العسكرية في جنوب لبنان وقطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما أُطلق عليه صفقة القرن، ومثلت تعليمات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا مسؤول في وزارة الدفاع، لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية وبدء إعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، الخطوة الأكثر وضوحا في هذا الاتجاه.
بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات، إنه وفقا للمعلومات الأولية عن ترشيحات دونالد ترامب لأركان إدارته، خاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية، ومنهم وزير الخارجية ماركو روبيو، وكذلك مستشار الأمن القومي وسفير الولايات المتحده في إسرائيل، بالإضافه الى مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، فهم جميعا يؤيدون وبقوة إسرائيل، ويتبنون رؤيتها للصراع، وكثير من معتقداتهم تميل إلى أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وتابع الشنيكات: "هذا يعني ضمنا أننا سنشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التوتر، وربما الصدام فيما يتعلق بمحاولتهم تطبيق رؤيتهم للصراع، وهذا يعني تنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف، ومنهم سموتريتش وبن غفير، والتي تتضمن فرض سيادة إسرائيلية على كامل الضفة الغربية، وربما نشهد موجات تهجير إذا أرادوا تطبيق هذه المخططات.
وزاد: "وللعلم، فإن اليمين الإسرائيلي المتطرف لديه اتجاهان نحو الأردن، الأول يرى بأن الأردن هو وطن بديل للفلسطينيين، والثاني يرى بأن فلسطين والأردن دولة واحدة لإسرائيل.
واستكمل "وتبدو خيارات الأردن على النحو التالي، تمتين وتحصين الجبهة الداخلية وتحسينها ضد محاولات إثارة عدم الاستقرار والتوتر في الداخل، والانخراط في حوار واضح وصريح مع كافه أطياف المجتمع الأردني لتحديد الأولويات، خاصة وأن الأردن إذا تم تنفيذ المخطط المتطرف، سيكون هو المستهدف في أمنه واستقرار نظامه ومجتمعة".
وأضاف: كما يتعين على الأردن مواصلة جهده الدبلوماسي مع كافة الدول وخاصة بريطانيا والاتحاد الأوروبي عموما، وفتح الحوار أيضا مع دول المنطقة حول ما يتعلق بالأولويات، وكذلك مع روسيا والصين؛ للأخذ بعين الاعتبار المصالح الأردنية، واستقرار الإقليم والمنطقة، ودعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الداخل، وتوعيته بضرورة التمسك بأرضه وتاريخه، بعيدا عن محاولات التهجير والضغط التي تمارسها الدعاية المضادة، والدفع قدما، بقدر الاستطاعة، باتجاه تحسين الفرص الاقتصادية، والنظر في إصدار قوانين برلمانية إزاء ما يتعلق بتقييد التهجير القسري".

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