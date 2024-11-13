Friday, 15 November 2024 04:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقيد الوجود الفلسطيني بالقدس ويقرر تقسيم الضفة لـ3 مناطق

11/13/2024 3:11:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- في غضون ساعات قليلة أعقبت الإعلان عن مخطط الضم؛ أصدر الاحتلال قراراً بتقييد أي نشاط فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومحيطها من بلدات ومخيمات، في إطار سياسة تهويدها وطمس هويتها العربية، تزامناً مع خطة تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق منفصلة بهدف إحكام السيطرة الصهيونية عليها بشكل كامل.
وطبقاً لقرار الاحتلال الأخير، والذي تم تأطيره قانونياً، فسيتم تقييد نشاط السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة "فتح" في القدس المحتلة، ضمن محاولات فرض الوقائع المغايرة في المدينة، عبر قوانين تهويدية غير شرعية، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن شأن عودة الرئيس الأميركي المُنتخب "دونالد ترامب" إلى السلطة مجدداً أن يشجع حكومة الاحتلال على تنفيذ مخطط التهويد والضم؛ إحالة إلى أول تصريح أدلى به أمس السفير الأميركي القادم في الكيان المُحتل، "مايك هاكابي"، والذي رجح فيه أن يواصل "ترامب" المساعدة في ضمان ضم الضفة الغربية للسيادة الصهيونية.
وتتضمن خطة تطبيق السيادة الصهيونية على أراضي الضفة الغربية التي أعلن عنها الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، مساعي تقسيمها لتكريس ضمها للكيان المُحتل، وفق وسائل إعلام الاحتلال.
وبحسب مخطط الاحتلال؛ سيتم في المرحلة الأولى تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق رئيسة وضمها للسيادة الصهيونية، حيث تتمثل المنطقة الأولى في الأغوار التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، وفي معظمها حالياً ما يسمى بأراضي دولة إضافة لمحميات طبيعية ومناطق تدريب وإطلاق نار ممنوع الدخول إليها.
أما المنطقة الثانية فهي منطقة العزل الواقعة بين جدار الفصل العنصري وخط وقف إطلاق النار عام 1948، وتشكل حوالي 12 % من مساحة الضفة الغربية.
في حين تضم المنطقة الثالثة تجمعات استيطانية تربط بين غرب الضفة الغربية وشرقها، مثل المنطقة بين تجمع "ارئييل" ومنطقة الأغوار، وتشكل على أرض الواقع فاصلا استيطانيا يفصل شمال الضفة الغربية عن باقي مناطق الضفة.
ويندرج في إطارها أيضاً تجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني الذي سيفصل رام الله وسلفيت عن باقي مناطق الضفة الغربية، ويمتد حتى البحر الميت، بالإضافة إلى تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني حتى البحر الميت، وسيفصل الخليل وبيت لحم عن باقي مناطق الضفة الغربية.
ومهدت سلطات الاحتلال لعملية الضم من خلال زيادة وتيرة الحركة الاستيطانية، سواء عبر التوسع الاستيطاني في المستوطنات القائمة والجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، أم عبر تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة، أسهمت في رفع عدد المستوطنين إلى قرابة 750 – 800 ألف، بعد مصادرة أراضي الفلسطينيين واستلابها.
وتسعى حكومة الاحتلال للاستيلاء على المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 62 % من مساحة الضفة الغربية والغنية بالموارد الطبيعية، بالتزامن مع بناء شبكة طرق التفافية استيطانية للفصل العنصري بين الفلسطينيين والمستعمرين، عبر منع أصحاب الأرض الفلسطينيين الأصليين من استخدامها.
من جانبها، أكدت حركة "فتح"، أن الوجود العربي الفلسطيني متجذرٌ لا يطمسه قانون غير شرعي من منظومة الاحتلال الاستعمارية التي تسعى من خلال مشاريع القوانين التهويدية إلى طمس الهوية العربية والفلسطينية لمدينة القدس المحتلة.
وأضافت "فتح"، في تصريح صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن مشروع القانون الإلغائي بمضامينه التهويدية يأتي ضمن حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وأكدت الحركة أنها لن تتخلى عن دورها التاريخي في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وهويتها العربية الفلسطينية، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ذات السيادة، وستظل بكوادرها ومناضليها في الخندق الأمامي لدرء أي مشاريع تصفوية تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وهو نهج الحركة الذي اختطه القادة المؤسسون.
وقالت إن موقف الحركة الذي يعبر عنه قائدها العام الرئيس محمود عباس، بأنه لا عاصمة لدولة فلسطين إلا القدس مهما كلف ذلك من تضحيات.
وبينت "فتح" أن محاولات فرض الوقائع في مدينة القدس، من خلال قوانين غير شرعية لن تجدي نفعًا، داعيةً المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال الاستعمارية وقف انتهاكاتها لتفاهمات الوضع الراهن في مدينة القدس، محذرةً من مآلات قرارات الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
وفي نفس الصعيد؛ توقع السفير الأميركي القادم في الكيان المُحتل، "مايك هاكابي"، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال أمس، أن يواصل الرئيس "ترامب" المساعدة في ضمان ضم الضفة الغربية للسيادة الصهيونية.
وأكد "هاكابي" أنه سيدعم هذا المخطط، وفق سياسة الرئيس "ترامب"، الذي أثبت بالفعل خلال ولايته الأولى أنه لا يوجد رئيس أميركي ساعد أكثر منه لضمان سيادة الكيان المُحتل، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان والقدس عاصمة للكيان المُحتل، مرحجاً أن يستمر ذلك في المرحلة القادمة.
وبحسب وسائل إعلام الاحتلال؛ فإن السفير الجديد معروف بدعمه للكيان المُحتل بشكل عام، لاسيما تأييده لمخطط فرض سيادته على الضفة الغربية، والتي قام بجولة فيها عشرات المرات في أوقات سابقة وأعرب عن رغبته في شراء منزل بمستوطنة "إفرات"، القريبة من القدس المحتلة جنوباً.
وكان المتطرف "سموتريتش"، قال في تصريحاته أول من أمس إنه "حان الوقت في حقبة الرئيس "ترامب" الجديدة، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والتي كان الاحتلال على مسافة خطوة منها خلال ولايته السابقة"، وفق مزاعمه.

MENAFN13112024000072011014ID1108883080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث