الاحتلال يقيد الوجود الفلسطيني بالقدس ويقرر تقسيم الضفة لـ3 مناطق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- في غضون ساعات قليلة أعقبت الإعلان عن مخطط الضم؛ أصدر الاحتلال قراراً بتقييد أي نشاط فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومحيطها من بلدات ومخيمات، في إطار سياسة تهويدها وطمس هويتها العربية، تزامناً مع خطة تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق منفصلة بهدف إحكام السيطرة الصهيونية عليها بشكل كامل.
وطبقاً لقرار الاحتلال الأخير، والذي تم تأطيره قانونياً، فسيتم تقييد نشاط السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة "فتح" في القدس المحتلة، ضمن محاولات فرض الوقائع المغايرة في المدينة، عبر قوانين تهويدية غير شرعية، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن شأن عودة الرئيس الأميركي المُنتخب "دونالد ترامب" إلى السلطة مجدداً أن يشجع حكومة الاحتلال على تنفيذ مخطط التهويد والضم؛ إحالة إلى أول تصريح أدلى به أمس السفير الأميركي القادم في الكيان المُحتل، "مايك هاكابي"، والذي رجح فيه أن يواصل "ترامب" المساعدة في ضمان ضم الضفة الغربية للسيادة الصهيونية.
وتتضمن خطة تطبيق السيادة الصهيونية على أراضي الضفة الغربية التي أعلن عنها الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، مساعي تقسيمها لتكريس ضمها للكيان المُحتل، وفق وسائل إعلام الاحتلال.
وبحسب مخطط الاحتلال؛ سيتم في المرحلة الأولى تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق رئيسة وضمها للسيادة الصهيونية، حيث تتمثل المنطقة الأولى في الأغوار التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، وفي معظمها حالياً ما يسمى بأراضي دولة إضافة لمحميات طبيعية ومناطق تدريب وإطلاق نار ممنوع الدخول إليها.
أما المنطقة الثانية فهي منطقة العزل الواقعة بين جدار الفصل العنصري وخط وقف إطلاق النار عام 1948، وتشكل حوالي 12 % من مساحة الضفة الغربية.
في حين تضم المنطقة الثالثة تجمعات استيطانية تربط بين غرب الضفة الغربية وشرقها، مثل المنطقة بين تجمع "ارئييل" ومنطقة الأغوار، وتشكل على أرض الواقع فاصلا استيطانيا يفصل شمال الضفة الغربية عن باقي مناطق الضفة.
ويندرج في إطارها أيضاً تجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني الذي سيفصل رام الله وسلفيت عن باقي مناطق الضفة الغربية، ويمتد حتى البحر الميت، بالإضافة إلى تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني حتى البحر الميت، وسيفصل الخليل وبيت لحم عن باقي مناطق الضفة الغربية.
ومهدت سلطات الاحتلال لعملية الضم من خلال زيادة وتيرة الحركة الاستيطانية، سواء عبر التوسع الاستيطاني في المستوطنات القائمة والجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، أم عبر تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة، أسهمت في رفع عدد المستوطنين إلى قرابة 750 – 800 ألف، بعد مصادرة أراضي الفلسطينيين واستلابها.
وتسعى حكومة الاحتلال للاستيلاء على المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 62 % من مساحة الضفة الغربية والغنية بالموارد الطبيعية، بالتزامن مع بناء شبكة طرق التفافية استيطانية للفصل العنصري بين الفلسطينيين والمستعمرين، عبر منع أصحاب الأرض الفلسطينيين الأصليين من استخدامها.
من جانبها، أكدت حركة "فتح"، أن الوجود العربي الفلسطيني متجذرٌ لا يطمسه قانون غير شرعي من منظومة الاحتلال الاستعمارية التي تسعى من خلال مشاريع القوانين التهويدية إلى طمس الهوية العربية والفلسطينية لمدينة القدس المحتلة.
وأضافت "فتح"، في تصريح صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن مشروع القانون الإلغائي بمضامينه التهويدية يأتي ضمن حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وأكدت الحركة أنها لن تتخلى عن دورها التاريخي في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وهويتها العربية الفلسطينية، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ذات السيادة، وستظل بكوادرها ومناضليها في الخندق الأمامي لدرء أي مشاريع تصفوية تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وهو نهج الحركة الذي اختطه القادة المؤسسون.
وقالت إن موقف الحركة الذي يعبر عنه قائدها العام الرئيس محمود عباس، بأنه لا عاصمة لدولة فلسطين إلا القدس مهما كلف ذلك من تضحيات.
وبينت "فتح" أن محاولات فرض الوقائع في مدينة القدس، من خلال قوانين غير شرعية لن تجدي نفعًا، داعيةً المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال الاستعمارية وقف انتهاكاتها لتفاهمات الوضع الراهن في مدينة القدس، محذرةً من مآلات قرارات الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
وفي نفس الصعيد؛ توقع السفير الأميركي القادم في الكيان المُحتل، "مايك هاكابي"، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال أمس، أن يواصل الرئيس "ترامب" المساعدة في ضمان ضم الضفة الغربية للسيادة الصهيونية.
وأكد "هاكابي" أنه سيدعم هذا المخطط، وفق سياسة الرئيس "ترامب"، الذي أثبت بالفعل خلال ولايته الأولى أنه لا يوجد رئيس أميركي ساعد أكثر منه لضمان سيادة الكيان المُحتل، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان والقدس عاصمة للكيان المُحتل، مرحجاً أن يستمر ذلك في المرحلة القادمة.
وبحسب وسائل إعلام الاحتلال؛ فإن السفير الجديد معروف بدعمه للكيان المُحتل بشكل عام، لاسيما تأييده لمخطط فرض سيادته على الضفة الغربية، والتي قام بجولة فيها عشرات المرات في أوقات سابقة وأعرب عن رغبته في شراء منزل بمستوطنة "إفرات"، القريبة من القدس المحتلة جنوباً.
وكان المتطرف "سموتريتش"، قال في تصريحاته أول من أمس إنه "حان الوقت في حقبة الرئيس "ترامب" الجديدة، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والتي كان الاحتلال على مسافة خطوة منها خلال ولايته السابقة"، وفق مزاعمه.
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