مسؤولة أممية: حان الوقت لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

دانت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الليلة الماضية الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، قائلة "الأفعال تذكر بأخطر الجرائم الدولية" في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصفها اليومي للأراضي الفلسطينية.



وقالت الرئيس المؤقت لوكالة الأمم المتحدة الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوقت قد حان لأن تستخدم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نفوذها لمنع وإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني، عبر الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والنقل المسؤول للأسلحة ومحاربة الإفلات من العقاب.



وأضافت "الوقت قد حان لأن يستخدم مجلس الأمن سلطاته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لضمان الامتثال للقانون الدولي والتطبيق الكامل لقراراته".



وقالت ان "ظروف الحياة بأنحاء غزة لا تصلح لبقاء البشر على قيد الحياة" مطالبة المجلس بوقف الانتهاكات ومنع الأسلحة.



وأشارت إلى ان المدنيين الذين طردوا من منازلهم، "أجبروا على مشاهدة أفراد أسرهم يقتلون ويحرقون ويدفنون أحياء" في غزة التي وصفتها بأنها "أرض قاحلة من الأنقاض".



وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة، بحث خلاله الأوضاع في غزة.



وقالت مسويا لأعضاء مجلس الأمن: "فيما أتحدث إليكم الآن، تمنع السلطات الإسرائيلية المساعدات من دخول شمال غزة حيث يتواصل القتال ويبقى حوالي 75 ألف شخص بإمدادات متضائلة من المياه والغذاء".



وتطرقت إلى التحديات في سائر أنحاء قطاع غزة، وقالت إن هذه التحديات يمكن أن تُحل إذا توفرت الإرادة السياسية السليمة، مضيفة "أن قدرتنا على الاستجابة تُقوض، بما في ذلك من قانون الكنيست الإسرائيلي الذي يحظر أنشطة الأونروا بدءا من كانون الثاني".



وحذرت انه "إذا طُبق، فسيكون القانون ضربة مدمرة أخرى لجهود توفير الإغاثة المنقذة للحياة وتجنب تهديد المجاعة، لا تستطيع أي منظمة أخرى ملء هذه الفجوات".



كما تحدثت مسويا عن تدهور أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية، مبينة أن القوات الإسرائيلية تواصل استخدام أساليب مميتة يبدو أنها لا تتماشى مع معايير تنفيذ القانون.



وقالت إن هدم المنازل الفلسطينية مستمر، وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم مستمرة.



وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لتجنيب تعرض المدنيين للخطر أثناء العمليات العسكرية، والوفاء باحتياجات المدنيين وتيسير الوصول الإنساني بدون عوائق، والإفراج فورا عن الرهائن والمحتجزين تعسفيا، ووقف الإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه إسرائيل، وضمان المحاسبة على الجرائم الدولية.- (بترا)