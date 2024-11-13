مقتل عنصر سابق بجيش لبنان الجنوبي في قصف على نهاريا

أعلنت بلدية نهاريا في شمال فلسطين المحتلة عن اسمي الرجلين اللذين قُتلا في وقت سابق، اليوم (الثلاثاء)، بصاروخ من لبنان سقط في المدينة، وهما زيف بيلفر (52 عاماً) وشمعون نجم (54 عاماً)، وكلاهما من سكان المدينة الساحلية الشمالية. أعلن عن وفاتهما في مكان الحادث، بجوار المستودع الذي تعرض لإصابة مباشرة من صاروخ أُطلق من لبنان.



وكان شمعون نجم عضواً في ((جيش لبنان الجنوبي))، وانتقل إلى "إسرائيل" في عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وفق ما نقلته صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) الإسرائيلية.



تشكّل ((جيش لبنان الجنوبي)) في جنوب لبنان برعاية إسرائيلية في بداية الحرب في لبنان في سبعينات القرن الماضي.



في عام 1978، نفّذت إسرائيل ما بات يعرف بـ((عملية الليطاني))، وهي الحملة العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتوغل خلالها في أراضي البلاد حتى نهر الليطاني.



وإثر العملية توسع نطاق عمل ((جيش لبنان الجنوبي))، الذي استمر حتى عام 2000 حين انهار مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وكالات