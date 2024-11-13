مقتل عنصر سابق بجيش لبنان الجنوبي في قصف على نهاريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت بلدية نهاريا في شمال فلسطين المحتلة عن اسمي الرجلين اللذين قُتلا في وقت سابق، اليوم (الثلاثاء)، بصاروخ من لبنان سقط في المدينة، وهما زيف بيلفر (52 عاماً) وشمعون نجم (54 عاماً)، وكلاهما من سكان المدينة الساحلية الشمالية. أعلن عن وفاتهما في مكان الحادث، بجوار المستودع الذي تعرض لإصابة مباشرة من صاروخ أُطلق من لبنان.
وكان شمعون نجم عضواً في ((جيش لبنان الجنوبي))، وانتقل إلى "إسرائيل" في عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وفق ما نقلته صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) الإسرائيلية.
تشكّل ((جيش لبنان الجنوبي)) في جنوب لبنان برعاية إسرائيلية في بداية الحرب في لبنان في سبعينات القرن الماضي.
في عام 1978، نفّذت إسرائيل ما بات يعرف بـ((عملية الليطاني))، وهي الحملة العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتوغل خلالها في أراضي البلاد حتى نهر الليطاني.
وإثر العملية توسع نطاق عمل ((جيش لبنان الجنوبي))، الذي استمر حتى عام 2000 حين انهار مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وكالات
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