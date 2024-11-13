إصابات واعتقالات في الضفة الغربية.. أكثر من 11 ألف فلسطيني في سجون الاحتلال

أصيب فلسطينيان، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس، واعتقال 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن شابين "17 عاما" و"24 عاما" أصيبا جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب المبرح، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.



من جهته، قال رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم، وأغلقت مداخل القرية ومنعت الدخول والخروج منها، وانتشرت بعدة أحياء داخلها، فيما اندلعت مواجهات أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز.



وأضاف بأن قوات راجلة وعدة آليات عسكرية اقتحمت القرية من عدة مداخل، وحولت منزلا لثكنة عسكرية وسط البلدة ورفعت الأعلام الإسرائيلية عليه، كما داهمت عشرات المنازل بينها منزله، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب للمحتويات داخلها كما جرى تأخير الدوام المدرسي في القرية.



الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفل ومعتقلون سابقون.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، رام الله، جنين وقلقيلية.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول العام الماضي بلغ أكثر من 11 ألفا و700 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها القدس.



من جانب آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين وبركة مياه في بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية البلدة، وهدمت بالجرافات منزلا في منطقة "بيت زعتة" شرق البلدة، بحجة عدم الترخيص، رغم امتلاك أصحاب المنزل الأوراق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض المقام عليها البناء، حيث يتكون المنزل من طابق واحد مساحته 100 متر مربع، والعائلة كانت تستعد للانتقال إليه.



كما هدم الاحتلال منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، وتقطنه عائلته مكونة من 7 أفراد، وهدمت تلك القوات بركة كبيرة لتجميع المياه، تتسع لحوالي 200 كوب، في منطقة ثغرة الشبك شمال البلدة، تعود ملكيتها للمواطن يونس ناجي بحر، وتستخدم لأغراض زراعية، بالإضافة الى هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا قيد الإنشاء تقدر مساحته بــ140 مترا مربعا في قرية كردلة بالأغوار الشمالية بحجة عدم الترخيص.



وبحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، نفذت قوات الاحتلال الشهر الماضي 1130 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 360 اعتداء.