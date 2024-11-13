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طبيب بريطاني: المسيرات الإسرائيلية تستهدف الجرحى في غزة

11/13/2024 3:11:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال نظام مامودي الطبيب البريطاني الذي خدم بقطاع غزة بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين إن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تستهدف المدنيين الجرحى على الأرض بعد القصف بالطائرات.


جاء ذلك في كلمته، الثلاثاء، في جلسة للجنة التنمية الدولية بالبرلمان البريطاني بعنوان "الوضع الإنساني في غزة".


وقال إن "المسيّرات تخلق الخوف"، وإن لديها أيضا القدرة على إطلاق النار، وإنها تفتح النار على المدنيين.


وأضاف "بعد سقوط القنابل على مكان مزدحم حيث توجد الخيام، كانت المسيرات تأتي وتطلق النار على الأطفال والمدنيين".


وأفاد بأن الرصاص المستخدم في هجمات المسيرات يعدّ أكثر ضررا من الرصاص العادي.


وأردف قائلا "لاحظت في الرصاص المستخدم في المسيرات أنه يدخل الجسم ويتحرك داخله، فيتسبب في العديد من الإصابات الداخلية".


وذكر أن طفلا أخبره أثناء إجراء عملية جراحية له أنه بعد أن سقطت القنبلة، كان ملقى على الأرض، فجاءت مسيّرة، حلّقت فوقه وأطلقت النار عليه.


وتابع "كان هذا عملا متعمدا ومستمرا، وكانت هناك استهدافات يومية للمدنيين".
ولفت الطبيب المتخصص بزراعة الأعضاء إلى أن ما يقرب من 70% من الأشخاص الذين كان يعالجهم نساء وأطفال.


وأشار إلى أن كثيرا من الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية غير متوفرة أو محدودة، مؤكدا أن منع دخول الإمدادات الطبية إلى غزة هو خطوة متعمدة.


وأوضح أن الخروج من المستشفى والتنقل كان أمرا خطيرا، وأنهم استُهدفوا 5 مرات رغم أنهم كانوا يسافرون مع قافلة الأمم المتحدة التي تم إبلاغ إسرائيل بتحركاتها.


وبدعم أميركي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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