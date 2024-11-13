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ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

11/13/2024 3:11:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 43,712 والجرحى إلى 103,258، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من تشرين الأول 2023.


وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 404 على قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و182 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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