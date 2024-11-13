ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 43,712 والجرحى إلى 103,258، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من تشرين الأول 2023.
وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 404 على قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و182 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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