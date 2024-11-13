لا تمديد لفترة تقديم طلبات المنح والقروض الجامعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، والتي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث ستنتهي في تمام الساعة (3.30) الثالثة والنصف عصر يوم غد الخميس الموافق 14-11-2024.
وشدد الناطق الإعلامي باسم الوزارة على أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.
وأهاب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة التقديم والتأكد من عملية التقديم بشكل صحيح حتى لا يفقدوا حقهم بالمنافسة، علماً بأن عملية التقديم إلكترونية بالكامل ولا تستغرق من الطالب أكثر من دقائق معدودة.
MENAFN13112024000072011014ID1108883073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.