لا تمديد لفترة تقديم طلبات المنح والقروض الجامعية

أكد المستشار الإعلامي لوزير العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، والتي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث ستنتهي في تمام الساعة (3.30) الثالثة والنصف عصر يوم غد الخميس الموافق 14-11-2024.



وشدد الناطق الإعلامي باسم الوزارة على أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.



وأهاب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة التقديم والتأكد من عملية التقديم بشكل صحيح حتى لا يفقدوا حقهم بالمنافسة، علماً بأن عملية التقديم إلكترونية بالكامل ولا تستغرق من الطالب أكثر من دقائق معدودة.

