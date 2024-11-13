مركز حنظلة: خالدة جرار تواجه سياسة الموت البطيء

أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحرّرين، اليوم الأربعاء، بأنّ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المناضلة خالدة جرار، تواجه ظروفاً قاسية في العزل الانفرادي وهي على الرغم من ذلك صامدة في مواجهة سياسة الموت البطيء.

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وقال مركز حنظلة في بيانٍ له إنّ "المناضلة خالدة جرار تعيش في غرفة ضيّقة معدومة التهوية تفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة الأساسية من ماء وضوء".

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ولفت المركز إلى أنّ "غرفة احتجاز المناضلة جرار، أصبحت أشبه بالقبر ولا تجد سوى الاستلقاء إلى جانب الباب لتستطيع التنفّس بأقل قدر من الأوكسجين".



كما طالب المركز "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخّل العاجل لإنقاذ حياة المناضلة جرار وكل الأسرى، والعمل على وقف الانتهاكات المتكررة بحق الأسرى في سجون الاحتلال".



ودعا المركز "جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد النضال الإسنادي للأسرى على المستويات كافّة".

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