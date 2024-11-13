صدمة في فريق ترامب بعد تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع

موقع "سي إن إن" الأميركي أن العديد من المسؤولين داخل فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بمن فيهم بعض مسؤولي وزارة الدفاع، فوجئوا كثيرا باختياره بيت هيغسيث Pete Hegseth لمنصب الدفاع في إدارته المقبلة، ووصف أحدهم الأجواء بأنها "مملوءة بالصدمة والمفاجأة".



وفي خطوة غير متوقعة، أعلن تعيين هيغسيث ليشغل منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة، وهيغسيث مذيع قناة فوكس نيوز ومحارب قديم في الجيش الأميركي.

وقد أثار هذا القرار دهشة كبيرة لدى العديد من المسؤولين في فريق ترامب، خاصة أن اسم هيغسيث لم يكن ضمن الأسماء البارزة المطروحة للمنصب، ولم يأت ذكره في مناقشات الترشيح الأولية.



وقال أحد المسؤولين الذين كانوا قريبين من إدارة ترامب "صدمنا بهذا الاختيار ونتوقع أن تكون هناك محاولات لإسقاطه في مجلس الشيوخ".

وأعرب مسؤول آخر عن صدمته، موضحا أنه لم يكن على دراية بالقرار المفاجئ إلا قبل ساعات قليلة من الإعلان.



وبحسب مصادر مطلعة على المناقشات، يعود اختيار ترامب إلى علاقته الطويلة مع هيغسيث، وكان معجبا بمسيرته المهنية وإلمامه بالأمور العسكرية.

وقد شغل هيغسيث منصب مقدم برامج في قناة "فوكس نيوز"، وكتب كتابا عن تجربته في الخدمة العسكرية، وأشاد ترامب -في بيان- بسجله القتالي وبذكائه وإيمانه بمبدأ "أميركا أولا".



ويقدّر الرئيس المنتخب خلفية هيغسيث العسكرية باعتباره من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي، إذ خدم في أفغانستان والعراق، وهو ما يعزز من مصداقيته في مجال الدفاع.



وقد فكر ترامب في تعيين هيغسيث في مناصب أخرى خلال فترة ولايته الأولى، مثل قيادة وزارة شؤون المحاربين القدامى، ولكن تم تحذيره في ذلك الوقت من صعوبة تثبيته في مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، يبدو أن ترامب قرر في النهاية تعيينه في منصب وزير الدفاع، خاصة بعد أن أبدى إعجابه به خلال فترة ولايته السابقة.



خلفية هيغسيث



خدم هيغسيث في الجيش الأميركي على مدى سنوات، وشارك في مهام بأفغانستان والعراق، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة "قدامى المحاربين المهتمين بالمحاربين القدامى من أجل أميركا".



وبعد خدمته في الجيش، أصبح هيغسيث ناشطا في مجالي الإعلام والسياسة، وكان له تأثير كبير من خلال ظهوره المتكرر على قناة "فوكس نيوز"، حيث قدم تحليلات للقضايا الدفاعية والعسكرية.



وكان هيغسيث بدأ العمل مع "فوكس نيوز" في عام 2014 قبل أن يصبح مقدما مشاركا في برنامج "فوكس والأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع" في عام 2017، وعُرف بآرائه المثيرة للجدل حول العديد من القضايا، وأبرزها حقوق المرأة في الجيش.



وفي كتابه الأخير "الحرب على المحاربين"، أعرب هيغسيث عن معارضته لتجنيد النساء في الأدوار القتالية لأن ذلك يجعل "الجيش أقل فعالية، وربما يكون له تأثير سلبي على المعايير".

كذلك انتقد أيضا برامج التنوع في الجيش الأميركي، معتبرا أن التركيز يجب أن يكون فقط على الكفاءة القتالية.

ويمثل اختياره تحولا في إستراتيجية ترامب في تعيين الأشخاص لإدارة وزاراته، حيث يفضل تعيين أشخاص من خارج دائرة السياسيين التقليديين.



ومن المتوقع أن يواجه هيغسيث صراعا في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينه. وعلى الرغم من أن الجمهوريين يشكلون الأغلبية في المجلس، فإن ترامب لا يستطيع تحمل خسارة أي من أصواتهم، خاصة في ظل المعارضة المحتملة من بعض الأعضاء.



وقد أعربت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا عن دهشتها بهذا الاختيار وقالت "واو"، بينما أشار السيناتور تود يونغ من إنديانا إلى أنه يود معرفة المزيد عن خلفية هيغسيث ورؤيته قبل اتخاذ موقف. (الجزيرة)