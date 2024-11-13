مقتل 7 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

مقتل 7 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان
التاريخ
11/13/2024 3:11:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان.
وبحسب القناة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إن 3 من جنوده أصيبوا في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية. --(بترا)
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