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مقتل 7 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

11/13/2024 3:11:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان.


وبحسب القناة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إن 3 من جنوده أصيبوا في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية. --(بترا)

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