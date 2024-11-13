مقتل 7 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان.



وبحسب القناة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إن 3 من جنوده أصيبوا في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية. --(بترا)