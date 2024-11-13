الاحتلال يمنع دخول المساعدات إلى شمال غزة

الاحتلال يمنع دخول المساعدات إلى شمال غزة
التاريخ
11/13/2024 3:11:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاحتلال الإسرائيلي منع 6 محاولات أمس واليوم لإيصال مساعدات إلى مناطق محاصرة في محافظة شمال غزة
.-(وكالات)
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