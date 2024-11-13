حزب الله يقصف للمرة الثانية وزارة الدفاع الإسرائيلية

حزب الله يقصف للمرة الثانية وزارة الدفاع الإسرائيلية
التاريخ
11/13/2024 3:11:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله إنه قصف للمرة الثانية مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية من نوع "قادر 2"
.-(وكالات)
MENAFN13112024000072011014ID1108883066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.