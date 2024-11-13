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حزب الله يقصف للمرة الثانية وزارة الدفاع الإسرائيلية

11/13/2024 3:11:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال حزب الله إنه قصف للمرة الثانية مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية من نوع "قادر 2" .-(وكالات)

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