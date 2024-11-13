بلينكن يشدد على ضرورة إنهاء الحرب بغزة

بلينكن يشدد على ضرورة إنهاء الحرب بغزة
التاريخ
11/13/2024 3:11:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن أنتوني بلينكن شدد أثناء لقاء مع نظيره البريطاني على الحاجة لإنهاء حرب غزة وزيادة المساعدات.-(وكالات)
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