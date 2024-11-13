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بلينكن يشدد على ضرورة إنهاء الحرب بغزة

11/13/2024 3:11:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الخارجية الأميركية إن أنتوني بلينكن شدد أثناء لقاء مع نظيره البريطاني على الحاجة لإنهاء حرب غزة وزيادة المساعدات.-(وكالات)

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