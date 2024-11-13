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حزب الله يستهدف لأول مرة قاعدة عاموس بسرب مسيرات

11/13/2024 3:11:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- فيما شن الاحتلال الإسرائيلي أمس سلسلة غارات على مناطق عدة من لبنان، رد حزب الله بإطلاق مزيد من الصواريخ والمسيرات نحو شمال الكيان، وسمع دوي انفجارات واعتراض صواريخ في الجليل الغربي جراء ذلك.
وأكد الحزب في بيان، أمس أنه شن عصر أمس هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة عاموس.
وأضاف أن القاعدة المستهدفة هي قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشمالية، ومحور مركزي في جهوزية شعبة التكنولوجيا، تبعد عن الحدود اللبنانية 55 كلم، غرب مدينة العفولة.
كما أكد أن مسيراته أصابت أهدافها بدقّة.
في الجانب الآخر تسببت إحدى غارات الإحتلال التي استهدفت شقة سكنية بمحافظة جبل لبنان (غرب)، إلى استشهاد 8 لبنانيين، وإصابة آخرين واندلاع النيران في المبنى المستهدف.
كما شن الطيران الحربي للاحتلال سلسلة غارات أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مناطق حارة حريك وبئر العبد والليلكي والغبيري، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.
وأضافت أن طيران الاحتلال استهدف مركز دار الحوراء الطبي في حارة حريك بغارات عدة، كما استهدفت بغارات بلدتي مجدل زون وزبقين في جنوب لبنان.
وبالإضافة إلى الغارات المكثفة منذ فجر أمس، أنذر جيش الاحتلال أمس سكان منطقتين بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بالإخلاء، تمهيدا لقصفه 6 مبان، في أعقاب غارات جوية استهدفت المنطقتين.
وقالت وسائل إعلام عبرية إنه سمع دوي انفجارات في منطقة حيفا شمالي الكيان المحتل، وبالتوازي مع ذلك، قال حزب الله إنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، في حين قالت القناة 12 العبرية إن صاروخا سقط على منزل في معالوت ترشيحا بالجليل الغربي.
وأكد حزب الله أنه تصدى لمسيرتين للاحتلال إحداهما من طراز هيرمس 900، والثانية من طراز هرمس 450، وذلك في أجواء القطاع الأوسط، مؤكدا أنه أجبرهما على مغادرة الأجواء.
وبالتوازي مع ذلك؛ أفادت الجبهة الداخلية للاحتلال أن صفارات الإنذار دوت صباح امس في رأس الناقورة وبلدات بشمال الاحتلال ، وكفار فراديم ومعليا ومعالوت ترشيحا وبلدات أخرى بالجليل الغربي. وقبل ذلك أيضا دوت صفارات الإنذار في أفيفيم وبلدات عدة بالجليل الأعلى شمالي الكيان المحتل تحذيرا من تسلل طارة مسيرة.
وأعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل واعترض معظمها، مشيرا إلى أنه أيضا اعترض منذ صباح أمس 4 مسيرات أطلقت من لبنان كيان الاحتلال. كما سمع دوي انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان.
وكان إسعاف الاحتلال أعلن أمس مقتل شخصين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على نهاريا الساحلية.
وذكرت وسائل اعلام عبرية بأن فرق الإنقاذ والإطفاء تعمل في عدة مواقع في نهاريا بعد سقوط صواريخ وشظايا صواريخ اعتراضية على المدينة اسفرت عن أضرار وحرائق في مبان ومواقع.
وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان، أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة شمال ووسط إسرائيل، مضيفا أنه اعترض بعضها وأن أخرى سقطت في مناطق مفتوحة.
وحسب الصحيفة، فإن الفرقة الـ36 بدأت بالمناورة باتجاه خط الدفاع الثاني لحزب الله في جنوب لبنان، مضيفة أن هدف المرحلة الثانية هو القضاء على القدرة الصاروخية لحزب الله في تلك المناطق، وكذلك الضغط على حزب الله في كل ما يتعلق بالمفاوضات السياسية للتسوية في لبنان.
وفي تعليق على تلك التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية، قال حزب الله في بيان إن قرار الاحتلال الانتقال للمرحلة الثانية من المناورة البرية سيكون مصيره الخيبة وحصادُه مزيد من الخسائر.-(وكالات)

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