حزب الله يستهدف لأول مرة قاعدة عاموس بسرب مسيرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- فيما شن الاحتلال الإسرائيلي أمس سلسلة غارات على مناطق عدة من لبنان، رد حزب الله بإطلاق مزيد من الصواريخ والمسيرات نحو شمال الكيان، وسمع دوي انفجارات واعتراض صواريخ
في الجليل الغربي جراء ذلك.
وأكد الحزب في بيان، أمس أنه شن عصر أمس هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة عاموس.
وأضاف أن القاعدة المستهدفة هي قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشمالية، ومحور مركزي في جهوزية شعبة التكنولوجيا، تبعد عن الحدود اللبنانية 55 كلم، غرب مدينة العفولة.
كما أكد أن مسيراته أصابت أهدافها بدقّة.
في الجانب الآخر تسببت إحدى غارات الإحتلال التي استهدفت شقة سكنية بمحافظة جبل لبنان (غرب)، إلى استشهاد 8 لبنانيين، وإصابة آخرين واندلاع النيران في المبنى المستهدف.
كما شن الطيران الحربي للاحتلال سلسلة غارات أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مناطق حارة حريك وبئر العبد والليلكي والغبيري، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.
وأضافت أن طيران الاحتلال استهدف مركز دار الحوراء الطبي في حارة حريك بغارات عدة، كما استهدفت بغارات بلدتي مجدل زون وزبقين في جنوب لبنان.
وبالإضافة إلى الغارات المكثفة منذ فجر أمس، أنذر جيش الاحتلال أمس سكان منطقتين بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بالإخلاء، تمهيدا لقصفه 6 مبان، في أعقاب غارات جوية استهدفت المنطقتين.
وقالت وسائل إعلام عبرية إنه سمع دوي انفجارات في منطقة حيفا شمالي الكيان المحتل، وبالتوازي مع ذلك، قال حزب الله إنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، في حين قالت القناة 12 العبرية إن صاروخا سقط على منزل في معالوت ترشيحا بالجليل الغربي.
وأكد حزب الله أنه تصدى لمسيرتين للاحتلال إحداهما من طراز هيرمس 900، والثانية من طراز هرمس 450، وذلك في أجواء القطاع الأوسط، مؤكدا أنه أجبرهما على مغادرة الأجواء.
وبالتوازي مع ذلك؛ أفادت الجبهة الداخلية للاحتلال أن صفارات الإنذار دوت صباح امس في رأس الناقورة وبلدات بشمال الاحتلال ، وكفار فراديم ومعليا ومعالوت ترشيحا وبلدات أخرى بالجليل الغربي. وقبل ذلك أيضا دوت صفارات الإنذار في أفيفيم وبلدات عدة بالجليل الأعلى شمالي الكيان المحتل تحذيرا من تسلل طارة مسيرة.
وأعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل واعترض معظمها، مشيرا إلى أنه أيضا اعترض منذ صباح أمس 4 مسيرات أطلقت من لبنان كيان الاحتلال. كما سمع دوي انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية جنوبي لبنان.
وكان إسعاف الاحتلال أعلن أمس مقتل شخصين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على نهاريا الساحلية.
وذكرت وسائل اعلام عبرية بأن فرق الإنقاذ والإطفاء تعمل في عدة مواقع في نهاريا بعد سقوط صواريخ وشظايا صواريخ اعتراضية على المدينة اسفرت عن أضرار وحرائق في مبان ومواقع.
وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان، أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة شمال ووسط إسرائيل، مضيفا أنه اعترض بعضها وأن أخرى سقطت في مناطق مفتوحة.
وحسب الصحيفة، فإن الفرقة الـ36 بدأت بالمناورة باتجاه خط الدفاع الثاني لحزب الله في جنوب لبنان، مضيفة أن هدف المرحلة الثانية هو القضاء على القدرة الصاروخية لحزب الله في تلك المناطق، وكذلك الضغط على حزب الله في كل ما يتعلق بالمفاوضات السياسية للتسوية في لبنان.
وفي تعليق على تلك التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية، قال حزب الله في بيان إن قرار الاحتلال الانتقال للمرحلة الثانية من المناورة البرية سيكون مصيره الخيبة وحصادُه مزيد من الخسائر.-(وكالات)
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