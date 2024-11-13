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بين مراوغة وكذب الاحتلال وتواطؤ واشنطن.. شمال غزة يتضور جوعا

11/13/2024 3:11:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- في ظل كذب الاحتلال ومراوغته، وادعائه أنه لا يعيق وصول المساعدات الإنسانية، وأبرزها الغذاء، وفي ظل تواطؤ أميركي يكتفي بتبريرات الاحتلال، يعيش الفلسطينيون في شمال غزة أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم المدعي بالحضارة وحقوق الإنسان.
فلا مجلس أمن ولا أمم متحدة قادرة على لجم عدوان الاحتلال المتواصل ليل نهار على المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع، وكل مناشدات العالم لم تشفع لأطفال غزة بالحصول على وجبة غذاء تقي أجسادهم الضعيفة من السقوط في براثن الجوع.
ويقول رامي الحمادين الموجود مع عائلته بمركز إيواء في بيت حانون، إن المنظمات الدولية وجيش الاحتلال يحاولون إسقاط تهمة التجويع عنهم بمساعدات لا تكفي عددا قليلا من الأشخاص
ويضيف في الوقت الذي دخلت فيه مساعدات محدودة جدا كان جيش الاحتلال يقصف ويدمر ويقتل الأبرياء شمال قطاع غزة.
فلسطيني آخر يتواجد وهو أيوب المصري المتواجد حاليا في بلدة بيت حانون، قال إن السماح بإدخال مساعدات محدودة قد يكون خلفه نوايا خبيثة من الاحتلال لتنفيذ مخطط تم سابقاً الحديث حوله، مضيفا "سمعنا من إعلام عبري أن الاحتلال سيعمل على تقسيم شمال القطاع إلى مناطق صغيرة ويتعامل مع كل منطقة على حدة".
من جهته يقول الناطق باسم جهاز "الدفاع المدني" في القطاع محمود بصل، إن 80 ألف فلسطيني ما يزالون في مناطق شمال قطاع غزة يعانون الجوع والعطش ويقتلون في منازلهم، مضيفا الأكاذيب الأميركية والضغط المزعوم الذي تدعي الولايات المتحدة ممارسته على الاحتلال، ما هو إلا محاولة لرفع تهمة المشاركة بالإبادة.
وقال إن المساعدات التي وصلت بيت حانون لا تساوي شيئاً أمام حاجة الفلسطينيين الفعلية هناك.
وقال إن شبح المجاعة يخيّم على محافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لإبادة جماعية يرتكبها الاحتلال، وتطهير عرقي منذ 5 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي متزامن مع حصار عسكري مطبق يمنع دخول إمدادات الطعام والمياه إليها.
ولأكثر من مرة، حاولت مؤسسات دولية إدخال مساعدات إغاثية إنسانية وطبية إلى المحافظة المحاصرة والتي فقدت في غضون شهر واحد أكثر من 1800 فلسطيني بينما نزح منها أكثر من 100 ألف آخرين، إلا أن جيش الاحتلال منع ذلك.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير نشره في 5 الشهر الحالي إن إسرائيل منعت "لمدة قاربت شهرًا، جميع المحاولات التي بذلتها المنظمات الإنسانية من أجل إرسال المواد الغذائية إلى السكان في المناطق المحاصرة بمحافظة شمال غزة".
وبحسب تقديرات "أوتشا"، فقد نزح على مدار 4 أسابيع فقط نحو 100 ألف فلسطيني من محافظة شمال غزة إلى مدينة غزة، فيما ظل نحو 75 ألفا إلى 95 ألفا في أماكنهم.
ووسط منعه إدخال المساعدات، تعمد الجيش استهداف ما تبقى في المحافظة من بنى تحتية وآبار للمياه ومستشفيات، لتحويلها إلى منطقة غير صالحة للحياة.
وجراء تلك السياسات، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، قبل نحو أسبوع، محافظة الشمال منطقة منكوبة، وذلك بالتزامن مع اشتداد قصف الاحتلال الذي يستهدف منازل مأهولة بفلسطينيين ونازحين يتضورون جوعا وعطشا.
وقبل أيام، تواترت تحذيرات أممية ودولية من إعلان المجاعة رسميا في محافظة الشمال.
وعقب تلك التحذيرات، تخوفت دولة الاحتلال من فرض عقوبات عليها، وفق ما كشفته هيئة البث نقلا عن مصادر داخل الكيان المحتل، بعد صدور التقرير الأممي عن التدهور الخطير في توزيع الغذاء شمال قطاع غزة، نتيجة العملية العسكرية هناك".
والجمعة الماضي، حذر تقرير للجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "IPC" (فريق من كبار الخبراء الدوليين المستقلين في مجال الأمن الغذائي والتغذية والوفيات) من وجود احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق بشمال غزة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إبادة شمال قطاع غزة.
وقالت لجنة مراجعة المجاعة: "هناك حاجة للتحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع، من جميع الجهات الفاعلة المشاركة مباشرة في الصراع أو المؤثرة في مجراه لتجنب هذا الوضع الكارثي".
وإثر ذلك، سمح جيش الاحتلال بخطوة "مريبة" الاثنين الماضي، اذ سمح بدخول كمية مساعدات تكاد لا تُذكر تتمثل بـ 3 شاحنات فقط إلى بلدة بيت حانون بمحافظة الشمال، وذلك لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية هناك.
ولكن في اليوم التالي وهو أول من أمس حاصر جيش الاحتلال 130 عائلة داخل 3 مراكز إيواء ومنازل محيطة بها في بيت حانون، وأجبرها على النزوح قسرا خارج البلدة، حسب ما أفاد شهود عيان.
وخرج النازحون تحت زخات الرصاص وتهديد السلاح من مراكز الإيواء والبيوت المجاورة باتجاه شارع صلاح الدين بإنذار من الجيش.
كما شهدت بلدة بيت حانون قصفا مدفعيا مكثفا تزامنا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، وفق ذات الشهود.
شهود عيان قالوا إن "الشاحنات الثلاث وصلت برفقة مركبات تابعة للأمم المتحدة، إلى مراكز إيواء تضم آلاف النازحين في البلدة".
وبحسب الشهود، فإن الشاحنات تحمل "أكياسا من الدقيق وبعضا من أصناف البقوليات والمعلبات، ومياه"، لافتين إلى أنها مساعدات لا تكفي إلا لعدد قليل جدا من المحاصرين الجوعى والعطشى منذ أكثر من شهر.
واستهجن المحاصرون سياسة "التقطير" التي تتبعها إسرائيل في إيصال المساعدات لشمال قطاع غزة لإرضاء الولايات المتحدة الأميركية التي تدعي ممارسة ضغوط لتحسين الواقع الإنساني بغزة.
وربط الأهالي بين وصول المساعدات وما أثير إعلامياً قبل عدة أشهر حول خطة "الفقاعات" الإسرائيلية التي تنص على إنشاء مناطق جغرافية صغيرة داخل قطاع غزة تضم فلسطينيين غير مرتبطين بحركة "حماس".
وفي حزيران (يونيو) الماضي، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية" عن خطط يجري تداولها في الكيان المحتل لمستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
ونقل إعلام عبري عن الصحيفة قولها إن "من بين الخطط التي يجري تداولها خطة الفقاعات التي تنص على إنشاء مناطق جغرافية تضم فلسطينيين غير مرتبطين بحركة حماس ويمكن العيش بها وتتلقى المساعدات التي سيتم توزيعها عبر فلسطينيين محليين يتم اختبارهم، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عملياته ضد المسلحين المتبقين".
وفي 5 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وأعلن لاحقا أنه يعمل على فصل الشمال عن مدينة غزة ولن يسمح بعودة النازحين.-(وكالات)

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