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يمكن -ويجب- وقف ‏انحدار أميركا إلى الفاشية

11/13/2024 3:10:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هنري جيرو*‏ - (كاونتربنش) 8/11/2024
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

كان انتخاب دونالد ترامب رئيساً لأميركا أكثر من مجرد حدث سياسي. إنه محاولة لإضفاء الشرعية على التطور الوحشي للفاشية في أميركا. ولم يكون صعوده عرَضياً وإنما عرَضاً، خرج من أعماق الخوف الجماعي والرهبة والقلق التي أثارها شكل وحشي من رأسمالية العصابات -النيوليبرالية- التي تزدهر وتتغذى على الانقسام واليأس. وقد منح هذا المناخ، الغارق عميقاً في ثقافة الكراهية، وكراهية النساء والعنصرية، حياة لجاذبية ترامب الاستبدادية، وأغرق علامات التحذير من استبداد الماضي والحاضر.‏
‏‏في حين أنه من الواضح أن المجتمع الأميركي تغير بأبعاد درامية مع انتخاب ريغان والصعود الفاسد للنخبة المليارديرية، يجب علينا أن ندرك أيضاً كيف أن الليبراليين والحزب الديمقراطي تحالفوا مع -بدلاً من أن يقاوموا- سماسرة السلطة في "وول ستريت" مثل "غولدمان ساكس". وبقيامهم بذلك، تبنوا عناصر النيوليبرالية التي سحقت الطبقة العاملة، وكثفت الانقسام الطبقي والعرقي، وسرعت قدوم مستويات مروعة من عدم المساواة، وأحيت الإرث الطويل من القومية المتطرفة. كل ذلك هيأ الظروف ليحظى ترامب بالقبول. وأسهمت سياسات كلينتون الاتهامية المشحونة بالعنصرية، ونيوليبرالية أوباما الوسطية ودعمها الثابت للنخبة المالية، ودعم بايدن المدفوع بعقيدة الموت للإبادة الجماعية في غزة، في خلق ثقافة مهيأة للاستبداد. باختصار، لم يجعل هذا العمل الأساسي صعود ترامب ممكناً فحسب؛ لقد جعله حتمياً لا مفر منه.‏
ولكن، ربما كان أحد أكثر إخفاقات الليبرالية وديمقراطيي "الطريق الثالث"(1) -وحتى أجزاء من اليسار- هو إهمال التعليم كشكل من أشكال محو الأمية النقدية والمدنية، وإلغاء الدور الذي يلعبه في رفع الوعي الجماهيري وتعزيز حركة جماعية متمتعة بالحيوية. ولم يكن هذا الفشل يتعلق بالسياسة فحسب، بل يتعلق، كما لاحظ بيير بوردو، بنسيان أن الهيمنة لا تعمل فقط من خلال الهياكل الاقتصادية، ولكن أيضاً من خلال المعتقدات والإقناع الثقافي. لم يقم ترامب ومهندسو الكراهية والانتقام المتحالفون بإعادة كتابة التاريخ فحسب، بل طمسوا الوعي التاريخي كعنصر أساسي من عناصر التربية المتمدنة.
لطالما وفر فقدان الذاكرة التاريخية غطاء للعنصرية الأميركية القائمة منذ وقت طويل، ومعاداة المهاجرين، والتنصل من حقوق المرأة. وبالاستفادة من آلات الدعاية اليمينية المتطرفة، تمكن ترامب، كما تلاحظ أستاذة التاريخ الأميركية، ‏‏روث بن غيات‏‏، من إقناع ملايين الأميركيين بأنهم "ببساطة لا يستطيعون قبول فكرة وجود رئيس غير أبيض وامرأة". كما أنهم لم يتمكنوا من إقحام أنفسهم في تاريخ من النضال الجماعي والمقاومة والكفاح من أجل عالم أفضل. كما أقنعوا غالبية الأميركيين بأنه لا بأس في انتخاب عنصري أبيض ليكون رئيساً.‏
يلاحظ بيرني ساندرز، محقاً، في تغريدة على "إكس" أنه "ليس من المستغرب أن يجد حزب ديمقراطي تخلى عن الطبقة العاملة أن الطبقة العاملة قد تخلت عنه". بطبيعة الحال، يتشارك الحزب الديمقراطي مع كُتاب الاختزال في وسائل الإعلام الرئيسية حقيقة أنهم رفضوا الاعتراف بقوة، كما تشير ‏‏شيريلين إيفيل‏‏، بأنه ليس حشد "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، ولكن أيضاً "غالبية الأميركيين البيض في الواقع اختاروا تبني فكرة تفوق البيض على الوعد بديمقراطية متعددة الأعراق". ولا يلامس ساندرز سوى السطح فحسب. إن قضية الهجران والانهيار الأخلاقي تمتد أيضاً إلى المجال التربوي: لعقود من الزمان، استخدم اليمين القوة التعليمية للثقافة لإقناع العمال البيض واللاتينيين والسود بإدارة ظهورهم لمصالحهم الخاصة، وربطهم بعقيدة استبدادية وأيديولوجية التفوقية البيضاء التي تستغل اغترابهم وتخرب أي شعور بالحق في الخلاص.
منذ سبعينيات القرن العشرين، وبتحفيز من "مذكرة بأول"(2)، استوعب المحافظون الرجعيون، أكثر بكثير من اليسار، القوة التحويلية للأفكار. وقد استخدموا الثقافة كسلاح لتفكيك المؤسسات التي كانت ذات يوم تغذي الفكر النقدي والتعليم والمقاومة. وإدراكاً منهم لحقيقة أن إعادة تشكيل الوعي العام هي أمر ضروري لأجندتهم، قاموا بشكل منهجي بتقويض الفكر النقدي، وهاجموا المساحات العامة، وحولوا التعليم العام والعالي بعيداً عن قوى التحرير -حولوا المؤسسات إما إلى مواقع للقمع والتدريب- أو بشكل أكثر بؤساً، للتلقين العقائدي الشامل. ولم يكن هذا من قبيل الصدفة. كان جزءاً أساسياً من استراتيجيتهم طويلة الأجل -لتجريد المجتمع من قدرته على المعارضة، وتشكيل سكان تسهل السيطرة عليهم ويتواطأون عن طيب خاطر في إخضاع أنفسهم.‏
شكل ترامب التتويج القاتم لهذه الحرب الثقافية ضد العقل والحقيقة والتفكير النقدي. لم يصبح الجهل الجماعي والأمية المدنية مجرد منتجات ثانوية، بل محركات أساسية لاستراتيجية تقصد إلى تعمية العمال وأولئك الذين يُعدون مستهلكين للظلم الاقتصادي الذي يدمر حياتهم. وبدلاً من معالجة هذه الهجمات الاقتصادية، يتم جذب هؤلاء الناس إلى مسرح مجتمعي من الكراهية والتعصب.
يفعل هذا المشهد من الجهل المصنَّع والدعوة إلى الولاء الشبيه بالعبادة أكثر من مجرد تضبيب العقل. إنه يصبح سلاحاً سياسياً، يجعل المحرومين طيعين ومنقسمين. وتعمل الأيديولوجية النيوليبرالية على تكثيف هذه الدينامية، وتسجن الناس في فقاعات خانقة من المصلحة الذاتية والفردية المفرطة، وتشن هجوماً محسوباً على التضامن الجماعي، مصمماً لتحويل الجمهور إلى مستهلكين معزولين، غير قادرين على تصور سياسة تتجاوز حيواتهم الخاصة أو الاعتراف بأن قوتهم الحقيقية تكمن في الوحدة والوعي النقدي. وفي الوقت نفسه، يستفيد من تجربة القلق والوحدة التي يعيشونها لإغوائهم وجذبهم إلى مجتمع زائف موسوم بالكراهية والخروج على القانون. وتقع الحاجة إلى التضامن فريسة في عهد ترامب لإغراء ما أسماه ‏‏إرنست بلوخ في ‏‏"مبدأ الأمل‏"‏ بـ"خدعة الإشباع"(3).‏
‏مع عدم وجود حركة حية من أجل إحداث تغيير اجتماعي ذي مغزى في الأفق، استغل ترامب وجماعة "القمصان البيضاء" المعاصرة التي تعمل معه الفراغ الذي خلفته أزمة الوعي. وفي هذه الفجوة، قاموا بحقن ثقافة تسيطر عليها الشركات، والتي صبغت الحياة اليومية بثقافة غارقة في الكراهية والخوف والقلق ومشاهد القوة التي لا نهاية لها الشبيهة بالفاشية. وتجدر ملاحظة أن مثل هذه المشاهد تذكرنا، بطريقة تجمد الأطراف، بنورمبرغ (5) في ثلاثينيات القرن العشرين، المصممة لإذكاء الانقسام والطاعة، وصرف انتباه الجمهور عن أي مسار نحو المقاومة الجماعية أو التحرر. هذا الكرنفال من الانقسام والخطاب اللاإنساني فعل أكثر من تدمير النسيج المدني والتعليمي للأمة. لقد أنتج ثقافة شعبوية سامة غيرت الطريقة التي ينظر بها معظم الأميركيين إلى الماضي والحاضر والمستقبل.‏
إذا كنا نريد مواجهة هذا الزخم الفاشي، يجب أن نعود بشكل عاجل إلى الأدوات اللازمة لإعادة بناء الوعي الجماهيري كشرط مسبق لقيام حركة جماهيرية -حركة يمكنها استخدام تعبئة الوعي الجماهيري والإضرابات وغيرها من أشكال العمل المباشر لمنع هذا النظام الفاشي الجديد من الحكم. إننا في حاجة إلى منع آلية الموت هذه من التسبب بالمعاناة الهائلة والبؤس والعنف والقوة التي تمنحها إحساساً بالمتعة، وسبباً للديمومة.‏
‏بصعود ترامب إلى السلطة، مكّن المواطنون الأميركيون أجندة فاشية -أجندة عازمة على إثراء الأثرياء، وتدمير دولة الرفاهية، وترحيل الملايين، وتفكيك المؤسسات نفسها التي تدعم المساءلة، والفكر النقدي، والديمقراطية نفسها. وليست هذه الهياكل مجرد شكليات؛ إنها شريان الحياة لديمقراطية راديكالية وشاملة، وضمانة للمواطنين المطلعين. وفي هذه اللحظة المحفوفة بالمخاطر، تواجهنا ‏‏سِيلّا بن حبيب‏‏، بالبناء على أدورنو وأريندت، بسؤال ملح للغاية: "ماذا يعني الاستمرار في التفكير؟". وتدوّي دعوتها إلى "تعلم التفكير من جديد" بقوة، خاصة بينما نتصارع مع الواقع الصارخ الذي جسده انتخاب ترامب.‏
‏إننا ملزمون الآن بإعادة التفكير في أسس الثقافة، والسياسة، والسلطة، والنضال والتعليم. إن المخاطر واضحة. في غضون أسابيع فقط، كما يلاحظ ‏‏ويل بانش‏‏، سوف يتولى السلطة مرة أخرى الرجل نفسه الذي حاول تقويض الانتخابات -الذي يتبنى العنصرية العلنية، ويعتنق فكرة تفوق البيض، ويتفاخر بكراهيته الفاسدة للنساء، والذي تعهد بالترحيل الجماعي، ويهدد باستخدام القوة العسكرية ضد المعارضين السياسيين. إننا أمام مفترق طرق تاريخي يتطلب إعادة تقييم جذرية لالتزاماتنا واستراتيجياتنا الديمقراطية من أجل إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي حقيقي.‏
يحذر ‏‏كريس هيدجز‏‏، محقاً، من أن "الحلم الأميركي أصبح كابوساً أميركياً، (وأن) دونالد ترامب هو أحد أعراض حالة مجتمعنا المريض. إنه ليس المتسبب فيها، وإنما ناتج تقيأه الاضمحلال". يجسد ترامب الآثار التراكمية لعقود من التآكل الأخلاقي والاجتماعي. ولا تشير رئاسته إلى رحيل -بل إلى اشتداد أزمة وطنية عميقة الجذور.‏
‏في هذه اللحظة التاريخية، نواجه تحدياً ملحاً لمواجهة وتفكيك القوى التي ترسّخ السياسة الفاشية والحكم الاستبدادي. الآن هو الوقت المناسب لأن نحوِّل بشكل جذري مقاربتنا للنظرية، والتعليم، والقوة التحريرية للتعلم -الأدوات التي يجب أن نفعِّلها لبناء حركة قوية متعددة الأعراق للطبقة العاملة، والتي تكون معادية للرأسمالية بشكل غير اعتذاري ومؤيدة للديمقراطية بلا تردد. يجب أن نتخلى عن أسطورة الاستثنائية الأميركية والوهم الخطير بأن الديمقراطية والرأسمالية مترادفان. إن ثمن التقاعس عن العمل باهظ: مستقبل لا تتآكل فيه الديمقراطية فحسب، بل تحل محلها دولة بوليسية عنيفة -خيانة غارقة في الدماء، تطفئ الحلم بمجتمع ملتزم بوعد ومثُل العدالة والمساواة.‏
‏لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر مما هي الآن. ويتعين علينا أن نواجه هذه اللحظة بهدف لا تنازل عنه، ومخطط للعمل الجريء، والتزام لا يتزعزع بالديمقراطية الراديكالية التي تتحدى في كل خطوة القسوة الفاشية، والتعصب الأعمى، والقبضة الخانقة للنخبة المالية. إن مستقبلنا يتطلب ذلك، وكذلك رؤية مجتمع لا تكون فيه العدالة والتضامن والكرامة الإنسانية مجرد مثل عليا بل حقائق واقعية -جزءًا من مستقبل يتحدى الظل الناهض للفاشية التي تهدد باستهلاكنا. إما أن نقاتل لاستعادة هذا الوعد، أو نستسلم لظلام لا عودة منه.‏
‏*هنري أ. جيرو Henry A. Giroux: يشغل حالياً منصب أستاذ كرسي جامعة ماكماستر للمنح الدراسية في المصلحة العامة في قسم اللغة الإنجليزية والدراسات الثقافية، وهو باحث باولو فريري المتميز في علم أصول التدريس النقدي. تشمل أحدث كتبه: "رعب اللامتوقع" (لوس أنجلوس ريفيو أوف بوكس، 2019)، "في علم أصول التدريس النقدي"، الطبعة الثانية (بلومزبري، 2020)؛ "العرق والسياسة والتربية الوبائية: التعليم في وقت الأزمات" (بلومزبري 2021)؛ "علم أصول تدريس المقاومة: ضد الجهل المصنّع" (بلومزبري 2022)؛ و"التمرد: التعليم في عصر السياسة المضادة للثورة" (بلومزبري، 2023)؛ وشارك مع أنتوني ديماجيو في تأليف كتاب "الفاشية في المحاكمة: التعليم وإمكانية الديمقراطية" (بلومزبري، 2025).
*نشر هذا المقال تحت عنوان: America's Descent Into Fascism Can Be Stopped
هوامش المترجم:
(1) يشير مصطلح "ديمقراطيو الطريق الثالث" (Third Way Democrats) إلى تيار سياسي داخل الحزب الديمقراطي الأميركي ظهر في تسعينيات القرن العشرين، يهدف إلى تحقيق توازن بين السياسات التقدمية التقليدية للحزب الديمقراطي والسياسات الاقتصادية الأكثر اعتدالاً أو توجهاً نحو السوق التي تميز الحزب الجمهوري. ويمثل "الطريق الثالث" نوعاً من الديمقراطية الوسطية التي تجمع بين دور الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط السوق، وبين تعزيز المسؤولية الفردية والابتعاد عن الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي، وبذلك يحاول هذا التيار الوصول إلى نقطة وسطى بين الليبرالية الكلاسيكية والسياسات الاجتماعية الأكثر تدخلية.
(2) مذكرة باول (Powell Memo): وثيقة كتبها في العام 1971 لويس باول، وهو محامٍ أميركي أصبح لاحقاً عضواً في المحكمة العليا للولايات المتحدة. صيغت المذكرة بطلب من غرفة التجارة الأميركية، وكانت تهدف إلى توجيه نصائح للشركات الكبرى حول كيفية الدفاع عن النظام الرأسمالي من الضغوط المتزايدة من النقابات العمالية، والجماعات اليسارية، والمطالبين بالإصلاحات الاجتماعية. وجاءت المذكرة في سياق كانت فيه الولايات المتحدة تمر بفترة من التوتر الاجتماعي والسياسي، حيث شهدت الستينيات والسبعينيات مطالبات متزايدة بالحقوق المدنية، وحركة السلام المناهضة للحرب في فيتنام، والمطالبة بالمزيد من التنظيمات القانونية لقطاع الأعمال. كان باول يشعر أن المناخ العام أصبح معادياً للرأسمالية وللقطاع الخاص، وأوصى بضرورة زيادة تأثير الشركات على الجامعات بهدف الحد من نشر الأفكار المناهضة للرأسمالية التي رآها شائعة في الأوساط الأكاديمية. كما حث الشركات على بناء علاقات قوية مع وسائل الإعلام لضمان أن يتم عرض القطاع الخاص بطريقة إيجابية، ومحاربة الدعاية المضادة للرأسمالية.
(3) "خدعة الإشباع" (The Swindle of Fulfillment): مفهوم يستخدم في السياقات الاجتماعية والنقدية لوصف الوهم الذي تبيعه المجتمعات الرأسمالية للأفراد، حيث يتم إقناعهم بأنهم سيحققون الرضا والسعادة من خلال الاستهلاك المادي والحصول على السلع والخدمات. يتحدث هذا المفهوم عن كيفية عرض "الإشباع" الشخصي على أنه مرتبط بتكديس الأشياء المادية، والترفيه، والرفاهية الشخصية، والاعتقاد بأن الأفراد كلما امتلكوا أو استهلكوا المزيد، زادت سعادتهم ورضاهم في الحياة. لكن هذا "الإشباع" يعد "خدعة" لأنه يحقق سعادة سطحية ومؤقتة فقط، ولا يعالج الحاجات النفسية الأعمق أو السعي الإنساني إلى معنى الحياة والانتماء وتحقيق الذات.
(4) "القمصان البنية" (Brownshirts): هو الاسم الشائع لأعضاء "كتيبة العاصفة"، وهي منظمة شبه عسكرية تابعة للحزب النازي في ألمانيا خلال فترة ما بين الحربين العالميتين. تأسست هذه الكتيبة في العشرينيات من القرن العشرين وكانت تعرف أيضاً بـ"جيش الحزب النازي". سميت بهذا الاسم نسبة إلى القمصان البنية التي كان يرتديها أفرادها كزي رسمي. كانت "القمصان البنية" تستخدم العنف والتهديد ضد معارضي الحزب النازي، بمن في ذلك الشيوعيون والاشتراكيون، وحتى أعضاء من الأحزاب الأخرى. كانت تهاجم التجمعات والاجتماعات السياسية المنافسة وتقوم بأعمال عنف وتخريب لشل المعارضة. وساعدت في نشر الأيديولوجية النازية عبر المشاركة في التجمعات والمظاهرات وخلق حضور مهيب وقوي للحزب في الشوارع.
(5) نورمبرغ Nuremberg: مدينة ألمانية كانت في الثلاثينيات من أهم المدن في ألمانيا النازية، ولعبت دوراً محورياً في أنشطة الحزب النازي ومراسمه. تقع نورمبرغ في بافاريا، واختارها النازيون كموقع رئيسي للتجمعات الجماهيرية والمناسبات الدعائية نظراً لموقعها المركزي ورمزيتها التاريخية كمدينة قديمة تحمل طابعاً تقليدياً. كانت نورمبرغ تستضيف تجمعات ضخمة للحزب النازي تعرف باسم "مؤتمرات نورمبرغ" التي كانت تعقد سنوياً بين العامين 1933 و1938. وكانت هذه التجمعات تستقطب عشرات الآلاف من الألمان، وتعرض فيها مظاهر القوة العسكرية والوحدة الوطنية.

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