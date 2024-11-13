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بعد 400 يوم.. المخطوفون ما يزالون بغزة

11/13/2024 3:10:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
بقلم: ريفكا نارييه بن شاحر
13/11/2024

قبل بضع سنوات طلبت هنا من نتنياهو أن يترك الكارثة في حالها وأن يوقف أضحاكنا برواية الضحية هذه. تحدثت عن الشاعرة زلدا، التي رغم الفجوة في جيلنا (تعلمت الحبو في بيتها)، وأعتقدت أنها صديقتي. أنا وصفت كيف هي توسلت لأمي، من الجيل الثاني الكلاسيكي، بألا تحدثني كثيرا عن الكارثة.
الآن أنا أطلب من نتنياهو أن يترك النهضة في حالها. وأن يتوقف عن إزعاجنا بهذه الرواية الخيالية. نتنياهو هو فنان الكلام ويعرف كل النظريات عن الرواية ومبناها. في جميع خطاباته في الفترة الأخيرة، بدءا بالاحتفالات الحكومية بذكرى 7 أكتوبر وحتى الاحتفال بإنهاء دورة للضباط، كرر "النهضة"، وكأنه إذا كرر هذه الكلمة فإننا سنصل إلى الهدف.
مثل كل أولاد إسرائيل أنا أيضا ترعرعت على الانتقال من الكارثة إلى النهضة. في الروضة وفي المدرسة وفي معهد اللغة وفي الخدمة الوطنية – وقفنا في هذه الاحتفالات وأنشدنا كل الأناشيد. جميعنا انتقلنا في غضون أسبوع من بطولة الفدائيين إلى يوم الذكرى ويوم الاستقلال. أنا ترعرعت أيضا بين الحروب والانتفاضات، عمليات "صغيرة" وحافلات متفجرة، صواريخ وكاتيوشا. ولكن لا أحد قام بإعدادنا لأحداث 7 أكتوبر الفظيعة وحرب الفوضى المستمرة منذ ذلك الحين. أنا قرأت بأن ليئات تسيلي النبيلة، التي عادت من أسر حماس، شرحت لطلابها أثناء جولة في "يد واسم" بأنه في الكارثة "كل يوم كان مثل 7 أكتوبر". لذلك، سأمتنع عن تسمية هذا اليوم الفظيع بـ"الكارثة". في هذا المقال أنا سأستخدم المصطلح التاريخي "المذبحة"، المصطلح الذي ينطوي على القتل، السلب، التدمير، الإحراق، الخنق، الاختطاف وبالأساس العجز.
جميعنا، كل من وقف ذات يوم في الاحتفالات وهو يرتدي أزرق – أبيض، عرفنا هذا العجز من الروايات. نحن لم نصدق أنه ستحدث في إسرائيل مذبحة بهذا الحجم، وألا ينجح الجيش الإسرائيلي في الدفاع حتى عن نفسه، وبالتأكيد ليس عنا. بهذا المعنى فإن 7 أكتوبر كانت لحظة "مذبحة". في المذابح الكثيرة التي مرت علينا، وأيضا في الكارثة، لم يكن لدينا جيش أو دولة. هنا كانت لنا دولة وجيش، والجميع لم يقوموا بعملهم. هذا يسمى إهمال إجرامي، لذلك لا توجد أي كلمات لوصف ذلك. ولكن إذا كانت لأحد حاجة قوية لطرح أسماء فلدي عدد منها: حرب الإهمال والتخلي، حرب الغطرسة، حرب الفوضى، حرب حقائب الأموال، حرب التصور، حرب المذبحة، حرب الجنوب والشمال.
بعد مرور 400 يوم العجز لم ينته، هو فقط يتفاقم. الأنباء يكون فيها كل يوم خليط غير معقول من القتلى في الحرب، صفارات الإنذار والصواريخ، عدم الاهتمام بالكثيرين المخلين، إحصاء صغير للأيام – والمخطوفون ما زالوا في غزة. هل يحاول أي أحد وبحق تحقيق أهداف الحرب؟ ربما أن الانشغال بالأسماء أسهل من الاعتراف بقدرتنا الحقيقية ومن إعادة المخطوفين إلى البيت.
عندما سيعود كل المخطوفين، وبعد أن أسمع الموسيقا وأذهب إلى المقهى لأول مرة بعد 7 أكتوبر (الأمور التي ابتعدت عنها منذ ذلك الحين)، وأقوم بالتطوع لتجنيد مجموعة من مؤلفي النصوص الموهوبين من أجل وضع الاسم الأكثر نجاحا لهذه الحرب. ولكن حتى ذلك الحين أنا أعتقد أنه من المفيد لنا تسمية الولد باسمه، أو الحرب باسمها، حرب "سلامة نتنياهو". أهداف هذه الحرب واضحة، وهي قابلة للتحقق، وها نحن في الطريق إليها!.

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