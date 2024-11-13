Friday, 15 November 2024 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة التنقيب عن الـمبدعين الأردنيين!

11/13/2024 3:10:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي






لا يمكن لأي دولة أن تتقدم، وتتطور دون البحث عن الموهوبين، والـمبدعين من أبنائها والدفع بهم إلى مواقع البحث العلمي، والمسؤولية، والتخطيط وغيره، وعملية الوصول إلى هؤلاء تحتاج إلى معايير صارمة، ولجان تتمتع بشفافية تامة، والوطن العربي يعاني من إشكالية تمكين أمثال هؤلاء، والنتيجة تكون في غالب الأحيان ليست في صالح المواطن العربي، فأي مسؤول يجلس على كرسي المسؤولية ولا يكون مبدعا، أو مبتكرا، أو لديه عقلية ناقدة، وإجرائية، فإنه سيشكل وبالا على الـمكان الذي فيه، وسيشغل وقته في ابتكار كوابح للتقدم، والتطور، ولقصقصة أجنحة الـمبدعين، والـمتفوقين، وإفراغ المؤسسة التي يرأسها من أمثال هؤلاء لأنهم يشكلون خطرا عليهم، ويخفون عيوبه.
لم يصل الغرب في تطوره إلا من خلال البحث عن الـمبدعين، والمتميزين، والمتفوقين ووضعهم في مواقعم الـمناسبة وتمكينهم، وهؤلاء قد لا يتجاوزون الثلاثة بالمائة من الناس، وتم ابتكار معادلة تقول إن أي مجتمع يستثمر كل مبدع في مكانه الـمناسب ينعكس ذلك على تطوره، وتقدمه في الـمجالات كلها، والعكس يؤدي إلى نتائج كارثية، أو عفن فكري، أو جمود، وعدم نمو حقيقي في مختلف الـمجالات.
للولايات المتحدة الأميركية تجربة ثرية في هذا الجانب، ولم تقتصر على البحث عن الـمبدعين، وتمكينهم من سكانها، بل وجذب أكثر الطامحين في مختلف أنحاء العالم، وجعلهم جزءا من ماكنة تطورها، مما أدى إلى تفوقها في الـمجالات كلها، وخاصة في مجال الابتكار، والاختراع، فأصبحت البيئة الجاذبة لكل من لديه فكرة قابلة للتنفيذ، ويمكن أن تضيف لبنة في بناء تقدمهم.
من يزور أي مركز أبحاث في أميركا يمكن أن يعرف أن هناك تنوعا في الأصول والمنابت بين الموجودين، ورغم ما فيه هذه الدولة من تمييز من قبل الناس، تجاه فئات معينة، ولكن هذا التمييز يختفي عادة مع الـمبدعين، لأنهم تعلموا، وأدركوا أن أي متميز يتم تمكينه في مكانه الصحيح يعني مزيدا من الثراء للبلد كلها، وقوة أكبر، وابتكاء أعمق.
ولنعطي مثالا على هذه السياسة الأميركية التي أثبتت نجاحها الكبير، لنعد إلى عام 2016 حيث حصدت الولايات المتحدة سبع جوائز نوبل من أصل 11 فائزا من العالم كله، ومن الغريب أن سبعة من 11 من هؤلاء هم من المهاجرين، وهذا الأمر لم يأت صدفة بل هو وليد بيئة بنيت بعناية من قبل أذكياء، ومجموعة من العوامل التي جعلتهم ((أفضل مكان صديق للإبداع في العالم))، وذلك كله مقرون بمجموعة تشريعات، وخطط، وبناء حساسية إيجابية حكومية وشعبية اتجاه الإبداع.
وبحسب الجزيرة نت (( لقد ركزت الولايات المتحدة الأميركية لتطوير نظامها التعليمي على الموهوبين والمتفوقين باعتبارهم أهم الثمار التي يجب الاعتناء بها وقطفها في أبهى حللها، وفي إطار سعيها لذلك أقرت إستراتيجية ترمي إلى كشف المواهب وصقلها، وقامت هذه الاستراتيجة على ركيزتين أساسيتين: أولهما كشف وتنمية المواهب الداخلية من خلال إيجاد المؤسسات والبرامج التعليمية القوية المسايرة للواقع العلمي والمستشرفة لمستقبله. وثانيهما استقطاب المواهب من الخارج، بتشجيع هجرة الكفاءات من مختلف الجنسيات وتوفير كل التحفيزات التي تساعد على استقرارهم في أمريكا استقرارا نهائيا)).
وهذا يدعونا إلى من باب محبتنا لبلدنا الأردن أن ندعو إلى وضع استراتيجية بخطوات إجرائية قابلة للتطبيق هدفها بناء بيئة صديقة للإبداع، والتطور، ودراسة ما الكوابح التي تقف في طريق الإبداع لكبحها وتقليل آثارها السلبية، ثم ليصار إلى البحث عن المدعين، والـمتفوقين، والمخترعين، والمبتكرين، وتحديدهم، لتمكينهم ووضعهم في مواقع متقدمة في الـمجتمع، استنادا إلى معايير إبداعية بحتة، وبعيدا عن أي معيار آخر، ومن الـمهم بناء ثقافة واسعة عند الناس تقدس النجاح، وتحفز عليه.
إذا نجحنا في ذلك، فإننا سنسرع من تطورنا، ونقلل من السلبيات التي تعترض مسيرتنا، ونحل مشكلاتنا بطرق إبداعية، فالعالم الغارق بالرقمية والاحتكار، والتفوق العلمي، يحتاج منا – ونحن البلد الثرية بأبنائها وبناتها- أن نجترح المعجزات لنصل إلى ما يصبو إليه بلدنا، ونظامنا، وشعبنا.
لن نطالب بإنشاء ((هيئة التنقيب عن الـمبدعين الأردنيين)) فهم موجودون في كل مكان، ولكن الـموضوع يحتاج إلى إرادة، وخريطة طريق، ومشروع كبير يجعلنا نحلق في طريق الإبداع بشكل أسرع، وأكبر، وأفضل.
بلدنا الأردن يستحق الأفضل، والوصول إلى الـمبدعين وتمكينهم، قد يعطي مثالا ونموذجا يحتذى في عالمنا العربي كله. وكل إبداع وبلدنا الأردن، ووطننا العربي الكبير بخير.
المبدعون الأردنيون لا يحتاجون للتنقيب عنهم، فهم موجودون في كل مكان.

MENAFN13112024000072011014ID1108883059

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث