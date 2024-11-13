الإدارة العامة: %55 للتعيين بالإعلان المفتوح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، أن توافر الإرادة السياسية العليا لجهود التحديث الإداري التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد
الأمير حسين، أرست الركيزة الأساسية للمضي في تطوير أعمال الهيئة على نحو يقدم خدمة فضلى للمواطن، كون خريطة تحديث القطاع العام عابرة للحكومات، الى جانب الإصلاح السياسي والحزبي، وأن لدى الهيئة بوصلة تحدد مسار ومشاريع التطوير الإداري عبر خريطة تحديث القطاع العام.
وعرض الناصر لأبرز إنجازات الهيئة في الأشهر الـ10 الماضية، بمتابعة إجراءات الانتقال التدريجي للترشيح على الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي من المخزون كافة، وصولا للإعلان المفتوح، مؤكدا أنها ستواصل العمل بمهام ديوان الخدمة المدنية حتى العام 2027 قبل التحول للنظام المفتوح.
ولفت إلى أن الهيئة خصصت 55 % للتعيين عبر الإعلان المفتوح و45 % للتنافس بالدور، مشيرا لمخاطبة 15 دائرة، حول ملاحظات رقابية تتعلق بمراجعة إجراءات فرز طلبات الإعلان المفتوح.
وبين الناصر أن الارتقاء بالأداء المؤسسي وتطوير الخدمات يجري باستقطاب الكفاءات، ودراسة الكفايات الوظيفية، كونها المرتكز الاساس في الاختيار والتعيين، ودراسة الفرص المتاحة والاختيار الأكفأ للموظف بالتعيين، وتعزيز مبدأ الشفافية للموظف الأجدر.
وأشار لتفعيل نظام ربط الأداء الفردي بالمؤسسي في عدة دوائر حكومية، كما عرض الإطار التنفيذي والتشريعي للهيئة، وعملت عليه بالتنسيق مع الشركاء، وقد شارفت على إنهاء التشريعات المنبثقة عن نظام الموارد البشرية رقم 3 لسنة 2024.
وأوضح الناصر، أن الهيئة طبقت نموذجا ذكيا لتمكين ودعم الدوائر الحكومية، قائما على الممارسات الرائدة والاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، مشيرا لاستهداف الهيئة لبرامج القدرات وتمكين وحدات الموارد البشرية لتأدية دورها حول المواطن، وتطوير الأداء المؤسسي للدوائر الحكومية، وتفعيل منظومة الرقابة.
وأضاف أن العمل مستمر لإنشاء مركز جديد لتقييم الكفايات بما يضاعف قدرة الهيئة الحالية بعقد امتحانات تنافسية، وبقدرة إجمالية تصل لـ1500 ممتحن يوميا، كما أنشأت مركز تقييم للكفايات التي ترشح له أكثر من 27 ألفا منذ بداية العام الحالي.
وكشف الناصر، أن الهيئة ستطلق قريباً منصة لأقسام الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، للاستفسار عن نظام الموارد الجديد، وستعززها بالذكاء الاصطناعي، كما أن لديها 71 مشروعاً إستراتيجياً في الأعوام الثلاثة المقبلة، ولديها كادر قادر على قيادة التغيير والتطوير المنشود.
وحول سؤال "الغد" عن إنجاز التعليمات المنظمة لنظام الموارد البشرية وتأخرها، بين أن الهيئة أنجزت 90 % من تعليمات النظام وفق الأولوية، وما تبقى ينتظر المراجعات مع جهات ذات علاقة.
أمين عام وزارة الاتصال الحكومي د. زيد النوايسة قال إن الهيئة لم تدخر جهداً في شرح وتوضيح النظام الذي دخل حيز التنفيذ مطلع تموز (يونيو) الماضي، مضيفا أن الحكومة والهيئة حصلت على التغذية الراجعة من الدوائر الحكومية حول النظام.
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