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الإدارة العامة: %55 للتعيين بالإعلان المفتوح

11/13/2024 3:10:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






عمان- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، أن توافر الإرادة السياسية العليا لجهود التحديث الإداري التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير حسين، أرست الركيزة الأساسية للمضي في تطوير أعمال الهيئة على نحو يقدم خدمة فضلى للمواطن، كون خريطة تحديث القطاع العام عابرة للحكومات، الى جانب الإصلاح السياسي والحزبي، وأن لدى الهيئة بوصلة تحدد مسار ومشاريع التطوير الإداري عبر خريطة تحديث القطاع العام.
وعرض الناصر لأبرز إنجازات الهيئة في الأشهر الـ10 الماضية، بمتابعة إجراءات الانتقال التدريجي للترشيح على الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي من المخزون كافة، وصولا للإعلان المفتوح، مؤكدا أنها ستواصل العمل بمهام ديوان الخدمة المدنية حتى العام 2027 قبل التحول للنظام المفتوح.
ولفت إلى أن الهيئة خصصت 55 % للتعيين عبر الإعلان المفتوح و45 % للتنافس بالدور، مشيرا لمخاطبة 15 دائرة، حول ملاحظات رقابية تتعلق بمراجعة إجراءات فرز طلبات الإعلان المفتوح.
وبين الناصر أن الارتقاء بالأداء المؤسسي وتطوير الخدمات يجري باستقطاب الكفاءات، ودراسة الكفايات الوظيفية، كونها المرتكز الاساس في الاختيار والتعيين، ودراسة الفرص المتاحة والاختيار الأكفأ للموظف بالتعيين، وتعزيز مبدأ الشفافية للموظف الأجدر.
وأشار لتفعيل نظام ربط الأداء الفردي بالمؤسسي في عدة دوائر حكومية، كما عرض الإطار التنفيذي والتشريعي للهيئة، وعملت عليه بالتنسيق مع الشركاء، وقد شارفت على إنهاء التشريعات المنبثقة عن نظام الموارد البشرية رقم 3 لسنة 2024.
وأوضح الناصر، أن الهيئة طبقت نموذجا ذكيا لتمكين ودعم الدوائر الحكومية، قائما على الممارسات الرائدة والاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، مشيرا لاستهداف الهيئة لبرامج القدرات وتمكين وحدات الموارد البشرية لتأدية دورها حول المواطن، وتطوير الأداء المؤسسي للدوائر الحكومية، وتفعيل منظومة الرقابة.
وأضاف أن العمل مستمر لإنشاء مركز جديد لتقييم الكفايات بما يضاعف قدرة الهيئة الحالية بعقد امتحانات تنافسية، وبقدرة إجمالية تصل لـ1500 ممتحن يوميا، كما أنشأت مركز تقييم للكفايات التي ترشح له أكثر من 27 ألفا منذ بداية العام الحالي.
وكشف الناصر، أن الهيئة ستطلق قريباً منصة لأقسام الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، للاستفسار عن نظام الموارد الجديد، وستعززها بالذكاء الاصطناعي، كما أن لديها 71 مشروعاً إستراتيجياً في الأعوام الثلاثة المقبلة، ولديها كادر قادر على قيادة التغيير والتطوير المنشود.
وحول سؤال "الغد" عن إنجاز التعليمات المنظمة لنظام الموارد البشرية وتأخرها، بين أن الهيئة أنجزت 90 % من تعليمات النظام وفق الأولوية، وما تبقى ينتظر المراجعات مع جهات ذات علاقة.
أمين عام وزارة الاتصال الحكومي د. زيد النوايسة قال إن الهيئة لم تدخر جهداً في شرح وتوضيح النظام الذي دخل حيز التنفيذ مطلع تموز (يونيو) الماضي، مضيفا أن الحكومة والهيئة حصلت على التغذية الراجعة من الدوائر الحكومية حول النظام.

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