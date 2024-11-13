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عصر ما بعد الحقيقة

11/13/2024 3:10:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








وقد ألفت كتاباً بهذا العنوان“عصر ما بعد الحقيقة”، وهو كذلك: عصر ما بعد الحقيقة لأنه صار بإمكان كل من هب ودب في عصر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق رسائل/ بوستات خاطئة جهلاً أو مضللة عمداً، فيتناولها مغفلون أو متصيدون سريعاً ويعيدون نشرها، مما يتسبب بانتشار كبير لها. وقد تؤدي إلى ارتباك عظيم في الإدارة أو في قطاع أو في المجتمع وحتى في الدولة، والعالم.
نشأت مشكلة التطعيم المصطنعة في الأصل على يد طبيب بريطاني اسمه أندرو ويكفيلد ادعى نتيجة بحث رديء أجراه على 12 طفلاً فقط، أنه وجد ارتباطاً بين التطعيم والتوحيد، فتدافع المغفلون والسذج والجهلة في أميركا لتلقف هذا النبأ أو الادعاء لمنع تطعيم أطفالهم. ومع أن كثيراً من أطفالهم ماتوا نتيجة مقاطعة التطعيم، إلا أنهم استمروا في تصديق ويكفيلد الذي سحبت رخصته الطبية وطرد من جميع هيئات الطب البريطانية.
يبدو أن قبول المرء للأكاذيب والخرافات والحكايات واللا معقول.. يزداد في حالة المرض، لأن عقل المريض يصبح قابلاً للاستهواء بسهولة. ومن ذلك أن امرأة كانت مصابة بالسرطان في فلسطين وفي حالة بائسة، سمعت من أحد الزوار أن طبيباً عشبياً في عمان قادر على الشفاء من السرطان، فأصرّت على استحضار دواء منه كما قال لي ذووها. وبعد الاتصال به ومفاصلته أنزل سعر الدواء الموهوم من ثلاثة آلاف دينار إلى 2900 دينار. وبعد وصول الدواء وتعاطيه بأسبوع ماتت المرأة، وحاول ذووها ارجاع القنينة الثانية الباقية إلى الطبيب الكذاب فرفض قائلاً لهم: إنه صنع الدواء خصيصاً لها فلا يصلح لغيرها، مع أنه لم يرها ولم يلتق بها فقد تم كل شيء عن بُعد.
في عصر انتشار نظريات المؤامرة التي لا أصل لكثير منها، انتشرت الإشاعات والأكاذيب والأضاليل، ومنها ما أضر كثير بالصحة والسلامة.
تُرى لماذا يميل بعض الناس أو كثير منهم إلى تصديق الإشاعات والأكاذيب والخرافات واللا معقولات وفق الطبيعي؟
حسب البحوث العلمية فإن الخبر السلبي أكثر جاذبية من الإيجابي فأنت إذا انتقدت الحكومة بشدة، يكثر المتابعون لك. ولكنك إذا مدحتها فإنهم يدورون الوجه عنك، وكلما كان عيار النقد شديداً ازداد الانتباه إليه، وهكذا. كما أن بعض الناس يعجز عن التمييز بين المعقول واللامعقول، أو لديهم سوء فهم عن طبيعة العلم والأمصال والتوحد، أو يتأثرون بمصدر الادعاء كالطبيب ويكفيلد، فهو طبيب وباحث وعالم مع أن هدفه قد يكون الشهرة أو الثروة أو له أجندة خاصة.
ويصدّق ضعاف العقول هذه الترهات، فقد بينت البحوث الكثيرة التي بين يدي عن وجود ارتباط قوي بين مهارات التفكير الضعيفة وقبول اللا معقولات والخرافات... ففي بحث أجري على طلبة إحدى الجامعات في أميركا تبين أن الطلبة المقصرين أكثر وأسرع تصديقاً للخرافة واللا معقول من المتفوقين. وبعبارة أخرى لأن المصدقين لهما لا يملكون قدراً كافياً من التفكير الناقد، أو المعرفة العلمية التي تحميهم من الوقوع في حبال الخرافة واللامعقول.. أو لأن لديهم معتقدات مسبقة فيتحيزون إليها.
كما قد يعاني بعض هؤلاء سريعي التصديق للإشاعة أو الخرافة أو اللا معقول.. من عجز عقلي (Mind Deficit) أو من عجز في التفكير الناقد (Critical Thinking Deficit) أو أنهم يستخدمون العقل الحدسي أو السريع في التعامل مع اللا معقولات والأكاذيب والخرافات فلا يفكرون بالعقل الثاني التأملي، ملياً فيها، ففي أميركا – مثلاً- يصدق عامة الناس وعدد غير قليل من المتعلمين، إشاعة إلكترونية أن السلطات الرسمية تخفي مادة كيماوية في المصل تتسبب بالتوحد. كما صدقوا الإشاعة الشهيرة عن هيلاري كلينتون وعصبة من الليبراليين أنهم يديرون بيوت دعارة ويتاجرون بالأطفال ويقتلون آلافا منهم سنوياً، أطلقها أحد الخصوم في الانتخابات الرئاسية، فجعلتها تفشل في الانتخاب. كما يصدقون إشاعة أخرى أن بشراً على شكل سحالي جاءوا من كوكب آخر، واتخذوا شكل قادة الأرض، وأن أفراداً معينين من الناس لديهم قدرات استثنائية تجعلهم قادرين على تحريك الأشياء عقلياً أي عن بُعد. كما يصدق بعضهم إشاعة جديدة أن في كل مصل رقيقة دقيقة (Microchip) تجعل السلطات قادرة على من يطعم بها على مراقبته طيلة الحياة، مع أنها جميعاً مجرد ادعاءات لا يدعمها الدليل العلمي.
لعل أحسن طريقة لفضح مطلقي الإشاعات ومروجي الخرافات أو الإدعاءات الكاذبة الطلب منهم بالتلفزيون علناً تقديم البراهين العلمية على صحتها، وإلا عوقبوا. وفي حالة غيابهم الطلب من الخبراء المختصين تقديم الأدلة العلمية على كذب هذه الادعاءات.

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