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ضياع الوفاء والمروءة!

11/13/2024 3:10:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الكثير منا يعرف قصة أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عندما أقام الحد على راعي إبل ضرب رجلا بحجر فمات، حيث طلب الأول مُهلة ثلاثة أيام، حتى يتمكن من تقسيم ورثة بينه وبين أخ له، فطلب عمر ضمانا لذلك، فضمنه أبو ذر الغفاري، مُبررًا ذلك بالقول ((أخشى أن يُقال ذهبت المروءة بين الناس)).. وبالمقابل صدق راعي الإبل وجاء بالموعد المُحدد، قائلًا ((خشيت أن يُقال لقد ذهب الوفاء ‏بالعهد من الناس))، ليتأثر أولاد القتيل، قائلين ((عفونا عنه، خشينا أن يُقال ذهب العفو من الناس)).!
تلك قصة حقيقية، ذات ثلاثة محاور رئيسة، يُبنى عليها أصل العلاقات الإنسانية أو الدولية، ولكن لن أُسقطها على ما يحدث في قطاع غزة، الذي يتعرض فيه الأهل هُناك للقتل والتدمير والتجويع، والإبادات جماعية، ومن بعده ما يحصل الآن في لبنان، وكيف تخلت الدول عن هاتين المنطقتين، وتركهما لقمة سائغة تلوكها آلة البطش الصهيونية، بعيدًا عن أي وفاء أو مروءة، أو حتى فروسية.
لكن أستطيع إسقاط هذين المحورين الأساسيين (الوفاء والمروءة) في تلك القصة، بالإضافة إلى محور ((الفروسية))، على ما يحدث في العلاقات الإنسانية، أكانت على مُستوى الحي أو المكان الذي يقطنه الناس، أو بمعنى أصح الجيران، وما يحصل فيه من تعد على آخرين، أم على مُستوى العمل، وما يحدث به من ظلم وهضم لحقوق أُناس على حساب آخرين.
يبدو أننا أصبحنا نعيش في واقع، يفتقد إلى الفروسية والمروءة والوفاء، وفي حال وجدت فتكون على استحياء، أو تكون عند ثُلة قليلة من البشر، فقلما تلقى إنسان يشهد بالحق ولو على نفسه، وتراه يُجانب قول الحقيقة والصدق عندما يتعلق الأمر أو القضية به أو بأحد أفراد عائلته أو حتى المُقربين منه، أكانوا ذوي قُربى أم أصدقاء.. وكأن لسان حاله يقول أن الفروسية والمروءة والوفاء، تُقال أو تُطبق فقط بالعالم الافتراضي، وليس الواقعي.
يُحدثني أحد الأصدقاء عن حادثة حصلت معه في مكان عمله، حيث قام بمُساعدة زميل له، وإنقاذه من قرار فصل، كان سيصدر بحقه، في حال كتم شهادته، أو أدار ظهره لتلك الحادثة، أو أغمض عينيه ووضع يديه على أُذنيه، وكأنه لم ير أو يسمع شيئًا.. لكن ما يتمتع به من فروسية ومروءة، أبت عليه إلا التدخل وقول الحق، حتى وإن كان ذلك سيعرضه إلى مُضايقات من قبل رؤسائه، وهذا ما حصل بالفعل، إلا أنه لم يندم.
الأمر لم يتنه عند ذلك الحد، بل تعرض ذلك الصديق إلى مُضايقة له في العمل، فما كان من زميله نفسه، الذي قدم له المُساعدة من قبل، أن شهد ضده، زورًا وبهتانًا، ولم يستطع أن ينبس ببنت شفة، لقول حق، أو الإدلاء بشهادة، من شأنها أن تدل أولًا وأخيرًا على أنه يتمتع بوفاء، ومن ثم مقولة صدق تُنقذ زميله في العمل من الضياع، والاصطفاف إلى جانب العاطلين عن العمل، ناهيك عن أنها أصلًا ظلم.
وما ينطبق على ذلك الصديق في العمل، ينطبق على الكثير من الجيران أصحاب الحي الواحد، فلا تجد أحدا يقول الصدق في حق جار له، إلا من رحم ربي، وهم قلة.
يا ليتنا نتبنى، على الأقل، مقولة الشيخ الجليل، محمد متولي الشعراوي، رحمه الله،: ((إذا لم تستطع قول كلمة الحق، فلا تُصفق للباطل)).. وأخشى أن ينطبق علينا مقولات: أضاعوا الوفاء، وأضاعوا المروءة، وأضاعوا العفو، وأضاعوا الفروسية!.

MENAFN13112024000072011014ID1108883054

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