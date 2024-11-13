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عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، ونحن..! (3)

11/13/2024 3:10:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








في الحقيقة، ليس العرب وحدهم هم الذين يراقبون نتائج الانتخابات الأميركية. إن الصين وروسيا، ودول أوروبا المتحالفة مع الولايات المتحدة، يراقبونها أيضًا. لكن الفارق هو أن الآخرين لا يراقبونها من واقع البحث عن التكيف السلبي، وإنما لوضع الخطط الوقائية لتقليل الأضرار والتكيف الإيجابي، بطريقة تحفظ الشخصية والمصالح الوطنية.
في المقابل، أوقعت الدول العربية نفسها بدأب عجيب في شبكة من الخضوع الضمني لنفوذ الولايات المتحدة لتكون في وضع أفقدها استقلالية القرار، وضيق نطاق مصالحها الوطنية، وأضعف سيادتها الإقليمية. وبذلك لم نشهد، نحن المواطنين العرب، منذ عقود أي جهد عربي جماعي يُلمح إلى التخلص من الهيمنة الأميركية – أو غيرها إذا كان ذلك يهم. ولم يسفر غياب مثل هذا الموقف الجماعي عن الحد من الاستقلال السياسي والاقتصادي لدولنا فحسب، بل عزز دور الكيان الصهيوني العدواني كوكيل للولايات المتحدة في المنطقة – الكيان الذي تتعارض مصالحه على طول الخط مع المصالح العربية، والذي يعلِن سعيه إلى السيادة على إقليمنا الطويل العريض.
ربما يجادل البعض بأن التحالفات التاريخية بين بعض الدول العربية والولايات المتحدة جلبت لهذه الدول امتيازات اقتصادية أو أمنية فورية، لكنها جاءت بثمنٍ باهظ على الصعيد الاستراتيجي؛ لقد تغلغل النفوذ الأميركي في كل جانب من جوانب الحياة السياسية العربية تقريبًا، من السياسات الداخلية للأقطار إلى العلاقات الخارجية. وفي أغلب الأحيان، دفع هذا النفوذ الحكومات العربية إلى تبني مواقف تتناقض جذريًا مع مصالح شعوبها وتطلعات ورؤى هذه الشعوب -خاصة عندما يتعلق الأمر بالموقف من الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية. وفق الرؤية النافذة والمحقة لهذه الشعوب، وعلى الرغم من ازدراء الأنظمة لهذه الرؤية، لم يؤد الاصطفاف مع الولايات المتحدة إلى تهميش حقوق الشعب العربي الفلسطيني فحسب، بل مكّن تصاعد نفوذ الكيان الصهيوني على أقطارها والتحكم في مصائرها. وساد سيناريو تتحكم فيه قوة خارجية بوضع أجندة لا تساعد مصالح المنطقة كلها، كما هو واضح من عدم الاستقرار المفزع الذي يميز خبرتنا كعرب منذ نهاية الاستعمارات المباشرة وبدء الاستعمار بالوكالة.
من المفارقات أن تردد العرب في مواجهة النفوذ الأميركي يُعزى إلى مخاوف تتعلق بالعواقب الاقتصادية أو العزلة السياسية أو التحديات الأمنية، في حين أن هذا الخضوع نفسه يحول دون انتهاج الدول العربية سياسات مستقلة تخدم مصالح شعوبها وتحرر اقتصاداتها وشخصيتها العالمية وتحفظ أمنها. وطالما استمر ذلك، تستمر الولايات المتحدة في إدامة هيمنتها على الدول العربية، وتستغل نفوذها لترسيخ تحالفات تمنع التعاون العربي بأي طريقة لمواجهة النفوذ المتزايد لوكيلها الصهيوني في المنطقة.
في نهاية المطاف، عندما توازن الولايات المتحدة مصالحها في المنطقة، في غياب أي ضغط عربي مهم يطالب بالتغيير نحو احترام الشخصية العربية، ستجد في استمرار انحيازها ودعمها للكيان وصفة أسطورية لخدمة مصلحتها في إدامة الهيمنة. ومن الطبيعي ألا تجد غضاضة في منح وكيلها الصهيوني ميزة التفوق على الجيران الساكتين، وأن تتيح له التصرف بلا رادع، مطمئنًا إلى دعمها الثابت له. وعندما يتحدث الأميركيون، أو العرب الخاضعون، عن تحالف مع الولايات المتحدة، فإنهم يتحدثون في الحقيقة عن تبعية مشروطة بالخضوع للكيان الصهيوني الوكيل؛ الحليف الوحيد الحقيقي المكلف بسوق الإقليم بالعصا الأميركية إلى حظيرة النفوذ الأميركي. ومن العجيب أن هناك من يروج للمزيد من تثبيت هذه المعادلة، متعاميًا عن الدور الوحشي والمدمر الذي يلعبه الكيان في زعزعة استقرار المنطقة، وممارسة الإبادة والعدوان والتنمر، وإضعاف سيادة الدول العربية المجاورة وتدمير أمنها وتوتير علاقة سلطاتها مع مواطنيها. ومع استمرار الولايات المتحدة في دفع مصالح الكيان الأمنية على حساب استقرار المنطقة، تجد الدول العربية نفسها في عزلة متزايدة إذا حاولت مواجهة توسع الكيان.
لم يفعل تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والكيان – الذي غالباً ما تم بضغط من الولايات المتحدة، وخاصة في عهدة ترامب– سوى المزيد من تعزيز نفوذ الكيان وما يعنيه من فوضى حتمية، بلا أي فوائد حقيقية –بل العكس، وتهميش حقوق الفلسطينيين وتقويض وحدة المنطقة وتعطيل إمكاناتها. وقد أضعف هذا التحرك فحسب قوة التفاوض الجماعي الممكن للدول العربية، تاركاً كل دولة مفردة مكشوفة أمام أجندات أميركا والكيان التي تركز على الأمن، واستغلال الموارد واحتواء إيران، بينما لا تتحدث مطلقًا عن تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي الحقيقي كما تفهمه الشعوب العربية.
بالوسع تلخيص صورة الوضع العربي –والإسلامي أيضًا- في مخرجات المؤتمرات المشتركة التي تضم 57 دولة عربية وإسلامية. لدى تشخيص شيء مثل الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان بإشراف أميركي، والاعتداء المتواصل على سلامة وأمن الإقليم، تحيل البيانات إلى ((عجز المجتمع الدولي)) عن اتخاذ موقف. وفي الحقيقة، يخفي هذا الخطاب العنوان الأدق: ((عجز المجتمع العربي والإسلامي)) عن اتخاذ موقف مؤثر في قرار المجتمع الدولي. في النهاية، كل شيء يخضع لمنطق المصالح. وإذا كان العالم الإسلامي الذي يضم ملياري مواطن في الكوكب عن تهديد مصالح ((المجتمع الدولي)) إذا تجاهل مصالح المسلمين، فإن ذلك ((المجتمع)) لن يكون معنيًا بتغيير شيء. ولمَ قد يفعل؟
كما هو واقع الأمور، أصبح ((المجتمع الدولي)) يعني بالضبط الولايات المتحدة. لو اجتمع العالم كله، بما فيه القوى العظمى، على شيء، يكفي أن يرفع مندوب أميركا في مجلس الأمن يده لينتهي كل شيء. وعندما يتعلق الأمر بالعرب –ككيان متميز في النهاية عن ((العالم الإسلامي))- فإنهم يضعون أنفسهم في موقف يجعلهم بلا أي نفوذ عالمي. وبالإضافة إلى ذلك، ليس في ظهرهم قوة عظمى غير الولايات المتحدة التي يتعلقون بأذيالها ويجعلونها الخصم والحكم، تخطب ودهم وتدعم قضاياهم، ربما لأنهم بلا شخصية يمكن تمييزها، وبالتالي لا إمكانية لمقاربتهم ككتلة وهم كما هم. ومع ذلك، لا يصعب على الإطلاق تصور سيناريوهات يكون فيها العرب وحدهم –وفيهم البركة ((بالإمكان))- قوة قادرة على التأثير في ((المجتمع الدولي))، إذا قرروا خدمة مصالحهم وتحرير إرادتهم، والنظر إلى الانتخابات الأميركية كشيء يمكنهم التعامل معه، أيًا كان الفائز. (يُتبع)

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