عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، ونحن..! (3)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في الحقيقة، ليس العرب وحدهم هم الذين يراقبون نتائج الانتخابات الأميركية. إن الصين وروسيا، ودول أوروبا المتحالفة مع الولايات المتحدة، يراقبونها أيضًا. لكن الفارق هو أن الآخرين لا يراقبونها من واقع البحث عن التكيف السلبي، وإنما لوضع الخطط الوقائية لتقليل الأضرار والتكيف الإيجابي، بطريقة تحفظ الشخصية والمصالح الوطنية.
في المقابل، أوقعت الدول العربية نفسها بدأب عجيب في شبكة من الخضوع الضمني لنفوذ الولايات المتحدة لتكون في وضع أفقدها استقلالية القرار، وضيق نطاق مصالحها الوطنية، وأضعف سيادتها الإقليمية. وبذلك لم نشهد، نحن المواطنين العرب، منذ عقود أي جهد عربي جماعي يُلمح إلى التخلص من الهيمنة الأميركية – أو غيرها إذا كان ذلك يهم. ولم يسفر غياب مثل هذا الموقف الجماعي عن الحد من الاستقلال السياسي والاقتصادي لدولنا فحسب، بل عزز دور الكيان الصهيوني العدواني كوكيل للولايات المتحدة في المنطقة – الكيان الذي تتعارض مصالحه على طول الخط مع المصالح العربية، والذي يعلِن سعيه إلى السيادة على إقليمنا الطويل العريض.
ربما يجادل البعض بأن التحالفات التاريخية بين بعض الدول العربية والولايات المتحدة جلبت لهذه الدول امتيازات اقتصادية أو أمنية فورية، لكنها جاءت بثمنٍ باهظ على الصعيد الاستراتيجي؛ لقد تغلغل النفوذ الأميركي في كل جانب من جوانب الحياة السياسية العربية تقريبًا، من السياسات الداخلية للأقطار إلى العلاقات الخارجية. وفي أغلب الأحيان، دفع هذا النفوذ الحكومات العربية إلى تبني مواقف تتناقض جذريًا مع مصالح شعوبها وتطلعات ورؤى هذه الشعوب -خاصة عندما يتعلق الأمر بالموقف من الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية. وفق الرؤية النافذة والمحقة لهذه الشعوب، وعلى الرغم من ازدراء الأنظمة لهذه الرؤية، لم يؤد الاصطفاف مع الولايات المتحدة إلى تهميش حقوق الشعب العربي الفلسطيني فحسب، بل مكّن تصاعد نفوذ الكيان الصهيوني على أقطارها والتحكم في مصائرها. وساد سيناريو تتحكم فيه قوة خارجية بوضع أجندة لا تساعد مصالح المنطقة كلها، كما هو واضح من عدم الاستقرار المفزع الذي يميز خبرتنا كعرب منذ نهاية الاستعمارات المباشرة وبدء الاستعمار بالوكالة.
من المفارقات أن تردد العرب في مواجهة النفوذ الأميركي يُعزى إلى مخاوف تتعلق بالعواقب الاقتصادية أو العزلة السياسية أو التحديات الأمنية، في حين أن هذا الخضوع نفسه يحول دون انتهاج الدول العربية سياسات مستقلة تخدم مصالح شعوبها وتحرر اقتصاداتها وشخصيتها العالمية وتحفظ أمنها. وطالما استمر ذلك، تستمر الولايات المتحدة في إدامة هيمنتها على الدول العربية، وتستغل نفوذها لترسيخ تحالفات تمنع التعاون العربي بأي طريقة لمواجهة النفوذ المتزايد لوكيلها الصهيوني في المنطقة.
في نهاية المطاف، عندما توازن الولايات المتحدة مصالحها في المنطقة، في غياب أي ضغط عربي مهم يطالب بالتغيير نحو احترام الشخصية العربية، ستجد في استمرار انحيازها ودعمها للكيان وصفة أسطورية لخدمة مصلحتها في إدامة الهيمنة. ومن الطبيعي ألا تجد غضاضة في منح وكيلها الصهيوني ميزة التفوق على الجيران الساكتين، وأن تتيح له التصرف بلا رادع، مطمئنًا إلى دعمها الثابت له. وعندما يتحدث الأميركيون، أو العرب الخاضعون، عن تحالف مع الولايات المتحدة، فإنهم يتحدثون في الحقيقة عن تبعية مشروطة بالخضوع للكيان الصهيوني الوكيل؛ الحليف الوحيد الحقيقي المكلف بسوق الإقليم بالعصا الأميركية إلى حظيرة النفوذ الأميركي. ومن العجيب أن هناك من يروج للمزيد من تثبيت هذه المعادلة، متعاميًا عن الدور الوحشي والمدمر الذي يلعبه الكيان في زعزعة استقرار المنطقة، وممارسة الإبادة والعدوان والتنمر، وإضعاف سيادة الدول العربية المجاورة وتدمير أمنها وتوتير علاقة سلطاتها مع مواطنيها. ومع استمرار الولايات المتحدة في دفع مصالح الكيان الأمنية على حساب استقرار المنطقة، تجد الدول العربية نفسها في عزلة متزايدة إذا حاولت مواجهة توسع الكيان.
لم يفعل تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والكيان – الذي غالباً ما تم بضغط من الولايات المتحدة، وخاصة في عهدة ترامب– سوى المزيد من تعزيز نفوذ الكيان وما يعنيه من فوضى حتمية، بلا أي فوائد حقيقية –بل العكس، وتهميش حقوق الفلسطينيين وتقويض وحدة المنطقة وتعطيل إمكاناتها. وقد أضعف هذا التحرك فحسب قوة التفاوض الجماعي الممكن للدول العربية، تاركاً كل دولة مفردة مكشوفة أمام أجندات أميركا والكيان التي تركز على الأمن، واستغلال الموارد واحتواء إيران، بينما لا تتحدث مطلقًا عن تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي الحقيقي كما تفهمه الشعوب العربية.
بالوسع تلخيص صورة الوضع العربي –والإسلامي أيضًا- في مخرجات المؤتمرات المشتركة التي تضم 57 دولة عربية وإسلامية. لدى تشخيص شيء مثل الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان بإشراف أميركي، والاعتداء المتواصل على سلامة وأمن الإقليم، تحيل البيانات إلى ((عجز المجتمع الدولي)) عن اتخاذ موقف. وفي الحقيقة، يخفي هذا الخطاب العنوان الأدق: ((عجز المجتمع العربي والإسلامي)) عن اتخاذ موقف مؤثر في قرار المجتمع الدولي. في النهاية، كل شيء يخضع لمنطق المصالح. وإذا كان العالم الإسلامي الذي يضم ملياري مواطن في الكوكب عن تهديد مصالح ((المجتمع الدولي)) إذا تجاهل مصالح المسلمين، فإن ذلك ((المجتمع)) لن يكون معنيًا بتغيير شيء. ولمَ قد يفعل؟
كما هو واقع الأمور، أصبح ((المجتمع الدولي)) يعني بالضبط الولايات المتحدة. لو اجتمع العالم كله، بما فيه القوى العظمى، على شيء، يكفي أن يرفع مندوب أميركا في مجلس الأمن يده لينتهي كل شيء. وعندما يتعلق الأمر بالعرب –ككيان متميز في النهاية عن ((العالم الإسلامي))- فإنهم يضعون أنفسهم في موقف يجعلهم بلا أي نفوذ عالمي. وبالإضافة إلى ذلك، ليس في ظهرهم قوة عظمى غير الولايات المتحدة التي يتعلقون بأذيالها ويجعلونها الخصم والحكم، تخطب ودهم وتدعم قضاياهم، ربما لأنهم بلا شخصية يمكن تمييزها، وبالتالي لا إمكانية لمقاربتهم ككتلة وهم كما هم. ومع ذلك، لا يصعب على الإطلاق تصور سيناريوهات يكون فيها العرب وحدهم –وفيهم البركة ((بالإمكان))- قوة قادرة على التأثير في ((المجتمع الدولي))، إذا قرروا خدمة مصالحهم وتحرير إرادتهم، والنظر إلى الانتخابات الأميركية كشيء يمكنهم التعامل معه، أيًا كان الفائز. (يُتبع)
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