وزير العمل يقوم بجولة ميدانية بإربد ويلتقي تجارها وصناعييها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار في جولة ميدانية لمحافظة إربد اليوم الأربعاء رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة إربد وممثلي القطاع الصناعي ورئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد وممثلي القطاعات التجارية بالمحافظة في إجتماعين منفصلين.
كما زار البكار خلال جولته الميدانية التي رافقه فيها امين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عمل مديرية اربد سالم بني سلامة وحدة إنتاجية في دير أبي سعيد تُشغل 425 من أبناء المنطقة.
وأعلن الوزير إن قرار الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين القادمين، مبينا أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.
ودعا البكار أصحاب العمل إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية وفقا للإجراءات التنظيمية التي اعلنتها الوزارة لغايات انتقال العمالة بين بعض القطاعات حتى نهاية العام الجاري مع دفع كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليهم.
وفي لقاء غرفة صناعة إربد أكد الوزير ان الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج العمال والحفاظ على حقوقهم العمالية وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب مع مراعاة تمكين أصحاب العمل والمستثمرين لضمان ديمومة منشآتهم وتوسع أعمالها.
وأشاد البكار بالدور الذي تقوم به غرفة صناعة إربد في تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لتمكينهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، مؤكدا أنه سيتم التنسيق بين الغرفة ومؤسسة التدريب المهني لغايات زيادة عدد المستفيدين من البرامج التدريبية لدخول سوق العمل.
ونوه إلى أن الحكومة حريصة ترجمة شعارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون واقعا يلمسه اثره ونتائجه المستثمرين والباحثين عن العمل، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو الباب الرئيسي لتوفير فرص عمل للشباب الأردنيين.
وبخصوص العمالة غير الأردنية المخالفة هناك إجراءات تتخذها الوزارة لتنظيم سوق العمل، مشددا ان وزارة العمل ليس دورها فقط إصدار تصاريح العمل بل لديها مهام أخرى كبيرة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إن القطاع الصناعي يعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية الأخرى والأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة، لافتا إلى أن حجم صادرات القطاع الصناعي في اربد بلغت مليار و300 مليون دينار في عام .2023
ونوه أبو حسان إلى أن وحدة الدعم والتشغيل التي استحدثت مع نهاية عام 2015، تمكنت من تشغيل أكثر من 8 آلاف عامل أردني، وتشبيك عدد مماثل مع القطاعات الصناعية المختلفة لتدريبهم تمهيدا لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى توفير الوحدة قاعدة بيانات خاصة بأصحاب العمل والباحثين عن العمل يتاح لهم التعرف على فرص العمل المتوفرة في مختلف الشركات والوصف الوظيفي.
واستعرض ابو حسان مجموعة من مطالب القطاع الصناعي في محافظة إربد من بينها ما يتعلق بالعمالة غير الأردنية التي يحتاجها القطاع.
وجال الوزير في مرافق غرفة الصناعة والخدمات التي تقدمها للباحثين عن العمل والمستثمرين بالقطاع الصناعي من تدريب وتأهيل، إضافة إلى الإطلاع على دور المؤسسات الوطنية داخل مبنى الغرفة.
وفي لقاءه مع رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد وممثلي القطاعات التجارية بالمحافظة دعا الوزير القطاعين التجاري والصناعي للاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل لتخفيف الكلف التشغيلية عليهم من خلال الاستفادة من دعم الأجور الذي يقدمه البرنامج لمدة 6 اشهر والذي يتضمن 130 دينار من اجر العامل شهريا و 10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة باشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل.
وأكد أن الحكومة حريصة على الحوار المباشر مع كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية ومن بينها القطاع التجاري لبحث سبل تعظيم التشاركية مع القطاع الخاص، مضيفا أن الجولات الميدانية تهدف لتلمس حاجات المواطنين.
وشدد على حرص وزارة العمل على الوصول إلى سوق عمل منظم وعمالة مؤهلة ومدربة وبيئة عمل جاذبة بالتزامن مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام لتوفير فرص عمل للأردنيين.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أكد على أهمية التشاركية بين كافة القطاعات مع الحكومة بهدف تشغيل الأردنيات والأردنيين.
وأضاف أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تسهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة وتحديدا القطاع التجاري.
وأشاد الشوحة بالجولات الميدانية لرئيس الحكومة والفريق الوزاري لتلمس حاجات ومطالب القطاعات.
واستمع الوزير لمطالب القطاع التجاري التي استعرضها الشوحة وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد.
وحول الوحدات والفروع الإنتاجية قال الوزير هذه المشاريع من المبادرات الملكية السامية التي بدأ تنفيذها في عام 2008 وتشرف على إنشائها وزارة العمل لتوطين التنمية بالمحافظات، مبينا أنه يقدم دعم للمستثمرين في هذه المشاريع يتوزع بين دعم رأسمالي ودعم تشغيلي.
وبين أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة 31 وحدة وفرعا إنتاجيا تشغل نحو 9700 أردنيا وأردنية، منهم 1600 يشتغلون في محافظة إربد في 5 وحدات وفروع إنتاجية.
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