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وزير العمل يقوم بجولة ميدانية بإربد ويلتقي تجارها وصناعييها

11/13/2024 3:08:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار في جولة ميدانية لمحافظة إربد اليوم الأربعاء رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة إربد وممثلي القطاع الصناعي ورئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد وممثلي القطاعات التجارية بالمحافظة في إجتماعين منفصلين.

كما زار البكار خلال جولته الميدانية التي رافقه فيها امين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عمل مديرية اربد سالم بني سلامة وحدة إنتاجية في دير أبي سعيد تُشغل 425 من أبناء المنطقة.

وأعلن الوزير إن قرار الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين القادمين، مبينا أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.

ودعا البكار أصحاب العمل إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية وفقا للإجراءات التنظيمية التي اعلنتها الوزارة لغايات انتقال العمالة بين بعض القطاعات حتى نهاية العام الجاري مع دفع كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليهم.

وفي لقاء غرفة صناعة إربد أكد الوزير ان الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج العمال والحفاظ على حقوقهم العمالية وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب مع مراعاة تمكين أصحاب العمل والمستثمرين لضمان ديمومة منشآتهم وتوسع أعمالها.

وأشاد البكار بالدور الذي تقوم به غرفة صناعة إربد في تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لتمكينهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، مؤكدا أنه سيتم التنسيق بين الغرفة ومؤسسة التدريب المهني لغايات زيادة عدد المستفيدين من البرامج التدريبية لدخول سوق العمل.

ونوه إلى أن الحكومة حريصة ترجمة شعارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون واقعا يلمسه اثره ونتائجه المستثمرين والباحثين عن العمل، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو الباب الرئيسي لتوفير فرص عمل للشباب الأردنيين.

وبخصوص العمالة غير الأردنية المخالفة هناك إجراءات تتخذها الوزارة لتنظيم سوق العمل، مشددا ان وزارة العمل ليس دورها فقط إصدار تصاريح العمل بل لديها مهام أخرى كبيرة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إن القطاع الصناعي يعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية الأخرى والأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة، لافتا إلى أن حجم صادرات القطاع الصناعي في اربد بلغت مليار و300 مليون دينار في عام .202‪3

ونوه أبو حسان إلى أن وحدة الدعم والتشغيل التي استحدثت مع نهاية عام 2015، تمكنت من تشغيل أكثر من 8 آلاف عامل أردني، وتشبيك عدد مماثل مع القطاعات الصناعية المختلفة لتدريبهم تمهيدا لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى توفير الوحدة قاعدة بيانات خاصة بأصحاب العمل والباحثين عن العمل يتاح لهم التعرف على فرص العمل المتوفرة في مختلف الشركات والوصف الوظيفي.

واستعرض ابو حسان مجموعة من مطالب القطاع الصناعي في محافظة إربد من بينها ما يتعلق بالعمالة غير الأردنية التي يحتاجها القطاع.

وجال الوزير في مرافق غرفة الصناعة والخدمات التي تقدمها للباحثين عن العمل والمستثمرين بالقطاع الصناعي من تدريب وتأهيل، إضافة إلى الإطلاع على دور المؤسسات الوطنية داخل مبنى الغرفة.

وفي لقاءه مع رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد وممثلي القطاعات التجارية بالمحافظة دعا الوزير القطاعين التجاري والصناعي للاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل لتخفيف الكلف التشغيلية عليهم من خلال الاستفادة من دعم الأجور الذي يقدمه البرنامج لمدة 6 اشهر والذي يتضمن 130 دينار من اجر العامل شهريا و 10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة باشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل.

وأكد أن الحكومة حريصة على الحوار المباشر مع كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية ومن بينها القطاع التجاري لبحث سبل تعظيم التشاركية مع القطاع الخاص، مضيفا أن الجولات الميدانية تهدف لتلمس حاجات المواطنين.

وشدد على حرص وزارة العمل على الوصول إلى سوق عمل منظم وعمالة مؤهلة ومدربة وبيئة عمل جاذبة بالتزامن مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام لتوفير فرص عمل للأردنيين.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أكد على أهمية التشاركية بين كافة القطاعات مع الحكومة بهدف تشغيل الأردنيات والأردنيين.

وأضاف أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تسهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة وتحديدا القطاع التجاري.

وأشاد الشوحة بالجولات الميدانية لرئيس الحكومة والفريق الوزاري لتلمس حاجات ومطالب القطاعات.

واستمع الوزير لمطالب القطاع التجاري التي استعرضها الشوحة وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد.

وحول الوحدات والفروع الإنتاجية قال الوزير هذه المشاريع من المبادرات الملكية السامية التي بدأ تنفيذها في عام 2008 وتشرف على إنشائها وزارة العمل لتوطين التنمية بالمحافظات، مبينا أنه يقدم دعم للمستثمرين في هذه المشاريع يتوزع بين دعم رأسمالي ودعم تشغيلي.

وبين أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة 31 وحدة وفرعا إنتاجيا تشغل نحو 9700 أردنيا وأردنية، منهم 160‪0 يشتغلون في محافظة إربد في 5 وحدات وفروع إنتاجية.

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