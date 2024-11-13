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توقف المسارات السياحية في جرش يعصف بمصادر دخل مئات العاملين

11/13/2024 3:08:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش- تسبب توقف العمل في المسارات السياحية في محافظة جرش حاليا لتراجع النشاط السياحي جراء ما تشهده المنطقة والإقليم من أحداث، في تبدد مصادر رزق مئات العاملين الذين كانوا يعتاشون على العمل المسارات السياحية في مختلف المواسم.
وأقام العاملون في المسارات السياحية مشاريع سياحية حديثة منظمة ومتطورة، منها استراحات وأكواخ وشاليهات تتناسب مع هذا النمط السياحي في مختلف الفصول وتتناسب مع التغير المناخي في المنطقة، إلا أن هذه المشاريع تحولت إلى أماكن مهجورة تماما.
كما كان العديد العائلات تعول على زوار المسارات السياحية من خلال إعداد قوائم الطعام واستقبال الزوار وإقامة البازارات وتوفير مواقع مبيت مناسبة للزوار وتشغيل أياد عاملة في هذه المواقع الموزعة على امتداد المسارات السياحية، فضلا عن أن هناك من العاملين في سياحة المسارات من قام ببناء أكواخ في الجبال وتوفير مواقع مبيت مناسبة وقاعات بين الغابات في أجواء بيئية مناسبة تناسب الزوار في كل الفصول.
ولا يقل عدد العاملين في المسارات عن 150 عاملا وعاملة أغلبهم أرباب أسر وشباب متعطلون عن العمل يعتاشون من العمل مع الأفواج السياحية في المسارات وسياحة المغامرات والسياحة البيئية، التي عادة ما تكون نشطة في مثل هذا الوقت من العام، إلا أن تعطل عمل المسارات السياحية في محافظة جرش هذا العام، حرم أبناء المحافظة من الاستفادة من أحد أهم المشاريع السياحية، فيما تتواصل المطالبات بضرورة الإسراع بتشغيلها وإدراك ما تبقى من الموسم الذي اقترب من نهاية ذروته.
ويوضح عاملون في المسارات من جمعيات خيرية وتعاونية ومتطوعين، أن عمل المسارات متوقف منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، لا سيما أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، مما حرمهم من الاستفادة من مشاريع جُهِزت تحديدا لزوار المسارات السياحية وسياحة المغامرات والسياحة البيئية.
من جهته، قال رئيس جمعية الأرض والإنسان غسان العياصرة، "إن المسارات السياحية كانت توفر عملا للمتعطلين من خلال المسير مع الأفواج السياحية وتعريفهم بالمواقع السياحية والمرور بهم عبر غابات واسعة الامتداد وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الزوار في كل المواقع".
وأضاف، "أن من العاملين في قطاع السياحة من أقام مشاريع داخل الغابات تتناسب مع الزوار مثل مشاريع الأكواخ والاستراحات والمطابخ الإنتاجية والبازارات الدائمة والتي أغلقت جميعها وتحول العاملون فيها من منتجين إلى متعطلين عن العمل بسبب الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة وتسببت في تعطل قطاع السياحة".
ووفق العياصرة، "فإن هذه المشاريع تعتمد على عمل المسارات التي تراجع العمل فيها تدريجيا رغم أهمية محافظة جرش وأهمية المسارات الشاملة فيها والتي تروج للمنطقة سياحيا وتعمل على تنشيط عمل بيوت الضيافة كذلك وعددها بالمئات في محافظة جرش، وقد تحولت العديد من المزارع إلى مزارع سياحية وبيوت ضيافة توفر فرص عمل وتنشط عمل المجتمع المحلي".
أما الدليل السياحي أنس العياصرة، فيقول "إن المسارات السياحية من أهم الأنماط السياحية الحديثة التي تعطلت بسبب ضعف وتراجع الحركة السياحية في المنطقة، وبذلك تحولت الأسر العاملة في المسارات من أسر منتجة إلى أسر متعطلة عن العمل رغم أنهم مدربون ومؤهلون للعمل فيها وقاموا بالتجهيز لتقديم كافة أنواع الخدمة والضيافة التي يحتاجها الزائر في المسارات".
وأكد، "أن الأدلاء السياحيين العاملين في محافظة جرش قادرون ومؤهلون ومدربون للمسير عبر المسارات السياحية وإدخال الزوار إلى المسارات في حال تم الترويج لها وكانت جاهزة للعمل في مختلف الفصول، أسوة بالمواقع السياحية الحديثة في محافظة عجلون التي استقطبت الزوار من مختلف دول العالم وغيرت الأنماط السياحية فيها وطورتها، ومحافظة جرش لا تقل أهمية عنها في الميزات السياحية".
وبين العياصرة، "أن المسارات توفر فرص عمل لفريق متكامل لا يقل عن 100 شخص ما بين دليل سياحي وجمعية ومتطوعين وأندية شبابية وجمعيات خيرية وتعاونية".
يشار إلى أن محافظة جرش فعلت مسارين شاملين قبل عامين، وهما مسار وادي السنديان المعروف بـ"ريف جرش"، ومسار غابات دبين، فيما تم تأجيل تفعيل مسار وادي الذهب للعام المقبل، وهي مسارات شاملة لمختلف المواقع السياحية المنتشرة في قرى وبلدات جرش.
بدوره، قال مصدر مطلع في سياحة جرش، إن المسارات جميعها جاهزة وقد تم تطويرها وتحديثها هذا العام، كما تم تنظيفها وتحديد مواقع الدخول والخروج منها، إلا أن ضعف الحركة السياحية انعكس على قطاع السياحة بشكل عام ومن بينها المسارات السياحية كذلك.
وأضاف، أن مديرية السياحة خصصت سنويا مبالغ مالية لغاية تطوير وتحديث وتنظيم عمل المسارات السياحية في جرش التي تعد جزءا من المنظومة السياحية المتكاملة في المحافظة، خصوصا أن المسارات السياحية توفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية وتدمجهم بالعمل في القطاع السياحي بشكل مباشر وتنعش عمل الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات التي تعمل مع السياح، ودمج السياحة بالمسارات يساهم في توفير فرص عمل إضافية لمختلف العاملين فيها في حال تعافي السياحة مجددا.

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