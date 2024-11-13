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كيف تسهم الحفائر والسدود الترابية بالمناطق الصحراوية في التخفيف من وطأة الجفاف؟

11/13/2024 3:08:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- تنتشر المئات من السدود والحفائر الترابية على طول المناطق الصحراوية شرقي المملكة، فيما تضم محافظة الكرك العديد من هذه السدود والحفائر على امتداد مساحة المناطق الشرقية من المحافظة، وهي تسهم في التخفيف من وطأة الجفاف الذي يسود في مختلف مناطق محافظات الجنوب ومحافظة الكرك على وجه الخصوص بسبب تدني كميات التساقط المطري بالمحافظة.
وتسهم هذه الحفائر في توفير كميات كبيرة من مياه الشرب للمواشي التي تتواجد بشكل رئيسي في مناطق شرقي المحافظة والمناطق المحاذية لها في القرى والبلدات شرقي المحافظة.
وخلال العامين الماضيين، شهدت السدود والحفائر الترابية توسعا في إنشائها من قبل وزارة الزراعة والقوات المسلحة الأردنية ووزارة المياه حرصا على توفير كميات مياه مختلفة الاستعمالات، إضافة إلى إجراء عملية صيانة وتنظيف لتلك السدود والحفائر القائمة منها بسبب تراكم كميات من الطين والتراب نتيجة وجودها في مناطق صحراوية ترابية.
وتسهم عمليات التنظيف والتوسعة للحفائر والسدود الترابية في محافظة الكرك، والتي تنتشر شرقي المحافظة على امتداد الخط الصحراوي، في زيادة سعة السدود وديمومتها طوال العام في حال امتلاء السدود بمياه الأمطار.
وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أكد خلال لقائه مربي الماشية بالقطرانة أنه، وتنفيذا لتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في التنمية الزراعية، تم وضع خطة مستقبلية للحصاد المائي وإعادة تأهيل أغلب السدود والحفائر، والتي تبلغ طاقتها التخزينية 73 مليون م3، والعمل على زيادة التركيز في تنفيذ أكبر عدد من الحفائر والسدود ضمن البادية الأردنية وكافة المحافظات وبقية المناطق ذات القدرة الإنتاجية في المشاريع الزراعية.
وأكد، أن الوزارة معنية بما يخدم قطاعهم، بخاصة في ظل ما رصدته لقطاع الثروة الحيوانية ودعم المزارعين العام الحالي، مشددا على أن العام الحالي شهد توسعا كبيرا في إنشاء الحفائر، عبر خطة حصاد مائي، لخدمة مربي الأغنام، في حين لفت إلى أن هذا الأمر سيوفر مياها ضمن مناطق تربية المواشي في البادية والمحافظات.
وأشار الحنيفات إلى أن أهمية الحصاد المائي تتلخص في إنشاء الحفائر والسدود الترابية لتوفير المياه خلال فترات مختلفة من العام، وذلك بحجز أكبر كميات من مياه الأمطار وتأمين المياه لمربي الثروة الحيوانية لسقاية المواشي، وبالتالي رفع مستوى الدخل بزيادة الإنتاجية وتنمية وتطوير البيئة في أراضي المراعي، وأيضًا تغذية المياه الجوفية وتخفيف الضغط على الآبار الجوفية.
وتنفذ مديرية الزراعة بمحافظة الكرك بمختلف المناطق عمليات التنظيف والتوسعة للحفائر والسدود الترابية الواقعة شرقي المحافظة قبل فترة من بدء موسم الأمطار لتكون جاهزة لاستقبال أي كميات من المياه الجارية والمتساقطة في المنطقة، وغالبا ما تمتلئ الحفائر والسدود الترابية بكميات كبيرة من الطمي خلال الموسم المطري، مما يعمل على تخفيض سعة السدود والحفائر.
وتنتشر هذه الحفائر والسدود الصحراوية الترابية، التي أُنشئت لتجميع مياه الأمطار في المناطق الصحراوية شرقي المحافظة، وعددها حوالي 25 حفيرة وسدا ترابيا، لحفظ المياه من الهدر في الأودية، ولاستخدامها طوال العام، خصوصا في الصيف لسقاية المواشي.
وتمتد الحفائر والسدود على طول خط انتشار تربية المواشي في بلدات المحافظة الشرقية، خصوصا في القطرانة والأبيض والسلطاني ومحي والحسا والقصر والغوير واللجون، وغيرها من بلدات المحافظة على الواجهة الشرقية، التي ينتشر فيها العدد الأكبر من المواشي في المنطقة.
وخلال السنوات الأخيرة، وبسبب توافر كميات كبيرة من مياه الحفائر والسدود، استغل أهالي المناطق الشرقية الأمر بزراعة محاصيل في المناطق المحيطة بهذه الحفائر، والتي أصبحت تنتج محاصيل زراعية مختلفة، وتوفر فرصًا لعمل الشبان في تلك المناطق.
الموسم الماضي، ورغم تراجع الأمطار في المناطق الجنوبية، فإن غالبية الحفائر امتلأت بالمياه جراء تساقط الأمطار الغزير في المناطق الصحراوية خلال بداية موسم الشتاء، ما أدى إلى توفير مياه كافية لسقي المواشي العام الحالي.
ويعتمد مربو الماشية في لواء القطرانة، ومنطقتي الأبيض والسلطاني والدامخي وباير والحسا، وغيرها، على سقاية مواشيهم خلال العام من السدود والحفائر الترابية.
وأكد مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، أن المديرية تعمل وفقا لخطة الحصاد المائي التي أطلقتها الوزارة، والتي تهتم بزيادة أعداد الحفائر لتجميع مياه الأمطار في المناطق الصحراوية، لمنع هدرها في الأودية، وتوفير المياه للمواشي وزيادة مخزون الآبار.
وأضاف، أن بعض هذه الحفائر تتسع لنحو 100 ألف م3، في حين يتسع بعضها لنحو 25 ألف م3، وهي منتشرة على طول خطوط القرى في المحافظة من الجهة الشرقية، مشيرا إلى أن مديرية الزراعة تدرس أوضاع الحفائر، خصوصا أن بعضها بحاجة إلى الصيانة بعد مرور أكثر من 20 عاما على إنشائها.
وبين العضايلة، أن كوادر المديرية قامت خلال الفترة الماضية بعمليات تنظيف وتوسعة للحفائر والسدود الترابية حرصا على زيادة كفاءتها لتجمع كميات كبيرة من المياه خلال موسم الأمطار.
وأشار الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، إلى أن مناطق محافظة الكرك تضم زهاء 54 سدا وحفيرة ترابية منتشرة في مختلف مناطق المحافظة وعلى امتداد جغرافية المحافظة، وبسعة تصل إلى حوالي مليونين و340 ألف متر مكعب من المياه التي يتم استخدامها بمختلف الاحتياجات، وخصوصا لمربي الماشية طوال العام.
كما أشار إلى أنه تم خلال العامين الماضيين إنشاء زهاء 150 سدا وحفيرة ترابية بمختلف مناطق المملكة ليصل المجموع على مستوى المملكة حوالي 283 سدا وحفيرة ترابية بسعة تصل إلى 73 مليون متر مكعب.
وخلال موسم الأمطار العام الماضي، امتلأت أغلبية السدود والحفائر الترابية الموجودة بالمنطقة، والتي تمتد على طول الخط الشرقي لمحافظة الكرك، إضافة إلى بعض السدود غير الرسمية التي تتواجد على مجاري الأودية التي جف بعضها وما يزال بعضها الآخر يضم كميات جيدة من المياه حتى الآن.
ويؤكد مربو الماشية، أن وجود الحفائر الترابية في مناطق رعي المواشي في المناطق الشرقية خفف من الكلف المرتفعة على المربين في شراء ونقل مياه الصهاريج لمواشيهم، إذ كانوا ينقلون المياه بواسطة صهاريج لمسافات طويلة من خطوط الأنابيب في مناطق القطرانة والأبيض والحسا والسلطاني والغوير زحوم، أو يشترونها من آبار خاصة، مشددين على أنه بوجود تلك الحفائر، أصبح الماء متوفرا في مناطق وجود الثروة الحيوانية.
وأكد الناشط البيئي رائد الضمور، أن وجود الحفائر والسدود الترابية ساهم في التخفيف من وطأة الجفاف الذي ساد بالمنطقة خلال الأعوام الأخيرة لأنه حفظ كميات كبيرة من المياه التي تتشكل في الصحراء ويتم حجزها بالسدود، وهي توفر جزءا كبيرا من احتياجات المربين للمواشي من مياه الشرب، إضافة إلى مساهمة الحفائر في حماية البيئة المحلية للطيور والحيوانات البرية.
وطالب الضمور، بإنشاء مزيد منها في المناطق المنخفضة والأودية لتجميع المياه في موسم التساقط المطري، بعد أن كانت تذهب هدرا في مجاري الأودية والسيول دون فائدة.
وقال مربي الماشية سمحان الحويطات، إن وجود الحفائر في مناطق مختلفة وفر المياه للمواشي في مناطق انتشارها، بدلا من الانتقال لمسافات طويلة للحصول على المياه، خصوصا في حالة الجفاف التي تسود حاليا بالمنطقة من أكثر من 4 سنوات، مشيرا إلى أن وجود الحفائر خفف من الأعباء المالية المترتبة على المربين بشراء المياه لشرب المواشي، ما يسهم بتوفير دخل إضافي لهم كان يصرف لشراء المياه من آبار خاصة.

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