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تقلبات الكوليسترول مؤشر مبكر للخرف

11/13/2024 3:06:40 PM
(MENAFN- Al Watan) بالنسبة لكبار السن الذين يراقبون الكوليسترول لديهم، قد يكون الحفاظ على مستويات ثابتة بنفس أهمية إبقائها منخفضة، وفقا لبحث جديد. تكشف دراسة أولية من المقرر تقديمها في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لهذا العام أن التقلبات الكبيرة من سنة إلى أخرى في مستويات الكوليسترول يمكن أن تكون علامة تحذير مبكرة على التدهور المعرفي الوشيك أو الخرف.
منظور جديد
يأتي هذا الاكتشاف من دراسة ضخمة شملت ما يقرب من 10 آلاف من كبار السن، مما يقدم منظوراً جديداً للعلاقة المعقدة بين صحة القلب ووظائف الدماغ. في حين أن الأطباء راقبوا منذ فترة طويلة مستويات الكوليسترول كلقطة سريعة لصحة القلب والأوعية الدموية، يشير هذا البحث إلى أن استقرار هذه المستويات بمرور الوقت قد يحكي قصة بنفس القدر من الأهمية حول الصحة المعرفية.
مستويات متقلبة
يوضح المؤلف الرئيسي تشن تشو، في بيان: ((إن كبار السن الذين يعانون من مستويات الكوليسترول المتقلبة التي لا علاقة لها بما إذا كانوا يتناولون أدوية لخفض الدهون- وبخاصة أولئك الذين يعانون من اختلافات كبيرة من سنة إلى أخرى- قد يبررون مراقبة أوثق وتدخلات وقائية استباقية)). وجد البحث أن الأشخاص الذين ارتدت مستويات الكوليسترول الكلي لديهم حول أكثر (في أعلى 25% من التباين) يواجهون خطراً أعلى بنسبة 60% من الإصابة بالخرف وزيادة بنسبة 23% في التدهور المعرفي مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أكثر استقراراً.
انخفاض أسرع
تتبعت الدراسة على وجه التحديد كل من الكوليسترول ((السيئ)) (LDL) والكوليسترول ((الجيد)) (HDL). اكتشف الباحثون أن التقلبات في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار مرتبط بانخفاض أسرع في الذاكرة وسرعة رد الفعل والصحة المعرفية العامة. ومن المثير للاهتمام أن التغيرات في الكوليسترول ((الجيد)) أو الدهون الثلاثية (النوع الأكثر شيوعاً من الدهون في جسمك) لم تظهر نفس العلاقة بصحة الدماغ.
لكن ما الذي قد يفسر هذه العلاقة؟ يقدم الدكتور تشو تفسيراً محتملاً واحداً: ((قد تؤدي التقلبات الكبيرة في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار إلى زعزعة لويحات تصلب الشرايين، التي تتكون في الغالب من الكوليسترول الضار. يمكن أن يؤدي زعزعة الاستقرار هذا إلى زيادة خطر نمو البلاك والتمزق والعرقلة اللاحقة لتدفق الدم في الدماغ، مما قد يؤثر بالتالي على وظائف الدماغ)).

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