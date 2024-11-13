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إعادة 20 مدرسة للتعليم المدمج بمحايل إلى الدوام الكامل - جريدة الوطن السعودية

11/13/2024 3:06:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر مدير تعليم محايل عسير، علي أحمد آل معنتر، قرارًا بإعادة 20 مدرسة مطبقة لنظام التعليم المدمج إلى الدوام الكامل ((صباحي - مسائي))، وجاء في القرار بأنه على مديري ومديرات المدارس المطبقة لنظام التعليم المدمج التنسيق والتهيئة والتجهيز لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1446.
وعلى مديري مكاتب التعليم في محايل والمجاردة والبرك متابعة تنفيذ القرار وسير انتظام الدراسة بالمدارس، وعلى مدير إدارة الخدمات بإدارة التعليم توجيه من يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير متطلبات الأمن والسلامة للمدارس المسائية والمتابعة مع شركة تطوير المباني في معالجة الملاحظات في المباني الحكومية المخلاة، والإعلان لاستئجار مبان مدرسية مناسبة للمدارس ذات المباني المستأجرة المخلاة.
‏يأتي ذلك بناء على الصلاحيات المخولة نظامًا لمدير تعليم محايل عسير، وبناء على خطابات مديري مكاتب التعليم التابعة للإدارة بمحايل والمجاردة والبرك بشأن تحويل المدارس المطبقة لنظام التعليم المدمج إلى الدوام الكامل ((صباحي - مسائي)).

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