إعادة 20 مدرسة للتعليم المدمج بمحايل إلى الدوام الكامل - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أصدر مدير تعليم
محايل عسير، علي أحمد آل معنتر، قرارًا بإعادة 20 مدرسة مطبقة لنظام التعليم
المدمج إلى الدوام الكامل ((صباحي - مسائي))، وجاء في القرار بأنه على مديري ومديرات المدارس المطبقة لنظام التعليم المدمج التنسيق والتهيئة والتجهيز لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1446.
وعلى مديري مكاتب التعليم في محايل والمجاردة والبرك متابعة تنفيذ القرار وسير انتظام الدراسة بالمدارس، وعلى مدير إدارة الخدمات بإدارة التعليم توجيه من يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير متطلبات الأمن والسلامة للمدارس المسائية والمتابعة مع شركة تطوير المباني في معالجة الملاحظات في المباني الحكومية المخلاة، والإعلان لاستئجار مبان مدرسية مناسبة للمدارس ذات المباني المستأجرة المخلاة.
يأتي ذلك بناء على الصلاحيات المخولة نظامًا لمدير تعليم محايل عسير، وبناء على خطابات مديري مكاتب التعليم التابعة للإدارة بمحايل والمجاردة والبرك بشأن تحويل المدارس المطبقة لنظام التعليم المدمج إلى الدوام الكامل ((صباحي - مسائي)).
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