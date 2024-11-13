أخبار عاجلة: السويد تحقق الريادة كأول دولة خالية من التدخين نموذج يُحتذى به للشرق الأوسط.

MENAFN - AETOSWire) كشفت الأرقام الحكومية الجديدة أن السويديين دخلوا التاريخ بعد أن أصبحوا رسميًا "متحررين من التدخين".

حقق السويديون هذا الإنجاز التاريخي قبل 16 عامًا من الموعد المُستهدَف من الاتحاد الأوروبي، في حين من المتوقع أن تخفق معظم الدول الأعضاء الأخرى في

بلوغ هذا الهدف بفارق كبير.

تظهر البيانات الصحية الرسمية الصادرة عن وكالة الصحة العامة السويدية أن 4.5٪ فقط من البالغين المولودين في السويد هم من فئة المدخنين - وهذا أقل بكثير من المعيار المعترف به عالميًا البالغ 5٪ للحالات الخالية من التدخين.

متوسط معدلات التدخين في الشرق الأوسط يفوق نظيره في السويد بخمسة أضعاف.

يعود النجاح الاستثنائي الذي حققه السويديون إلى نهجهم السياساتي الرائد في تقديم بدائل أكثر أمانًا للسجائر.

قال الدكتور ديلون هيومان، قائد حملة السويد خالية من التدخين: "يُعد هذا الإنجاز الرائع لحظة فارقة في مجال الصحة العامة العالمية ويُعتبر شاهدًا على السياسات التقدمية التي تبنتها السويد في مكافحة التبغ.

في بداية الستينيات، كان ما يقرب من نصف الرجال السويديين يُدخِّنون. من خلال تبني وتشجيع استخدام منتجات النيكوتين البديلة مثل التبغ الرطب وأكياس النيكوتين الفموية والسجائر الإلكترونية، مهدت السويد الطريق نحو مجتمع خالٍ من التدخين مع ضمان الحفاظ على الصحة العامة.

يجب أن تكون السويد منارة أمل لبقية العالم ودليلًا ملهمًا على أن النهج العملي المستنير يمكن أن يحقق مكاسب صحية هائلة وينقذ الأرواح.

يُصرّح الدكتور أندرس ميلتون، الطبيب والرئيس والمدير التنفيذي السابق للجمعية الطبية السويدية: ''يكمن سر نجاح السويد في تركيزها العملي على تقليل الضرر بدلًا من فرض الحظر. تتوفر مجموعة واسعة من منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا، بتركيزات ونكهات متنوعة، ويمكن الحصول عليها بشكل قانوني سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر، مدعومة بإعلانات ترفع الوعي وتشجع على استخدامها.

"كما تطبق الحكومة السويدية أيضًا ضريبة نسبية انتقائية على المنتجات، مما يجعل المنتجات الخالية من الدخان أقل تكلفة مقارنة بالسجائر. وقد مكَّنت هذه السياسة الضريبية، إلى جانب حملات التوعية العامة، المستهلكين السويديين من اتخاذ خيارات أكثر صحية وساهمت في الدور الرائد الذي تلعبه البلاد في الحد من أضرار التبغ."

تتمتع استراتيجية السويد بفوائد هائلة، حيث تمتلك أدنى نسبة من الأمراض المرتبطة بالتبغ في الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض في معدل الإصابة بالسرطان بنسبة 41% مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

ويضيف الدكتور هيومان: "في الوقت الذي تحتفل فيه السويد بهذا الإنجاز التاريخي، تواجه دول الشرق الأوسط معدلات تدخين تفوق نظيراتها في السويد بخمسة أضعاف. حيث تواصل بعض هذه الدول تطبيق سياسات تحريمية صارمة تحد من إمكانية الوصول إلى بدائل النيكوتين الأكثر أمانًا، بما في ذلك منتجات النيكوتين الفموية والسجائر الإلكترونية. تؤدي هذه التدابير التراجعية إلى ابتعاد المدخنين عن الأدوات التي يمكن أن تُسهم في إنقاذ حياتهم، وتعرقل التقدم نحو الحد من أضرار التبغ.

"بدلًا من السير على خطى السويد، تسلك هذه الدول مسارًا معاكسًا، حيث تبقى معدلات انتشار التدخين عند نفس مستوياتها أو حتى تتزايد. يعد نجاح السويد دليلًا حيًا على أن منتجات النيكوتين البديلة تشكل قوة دافعة للتغيير الإيجابي عندما تكون مدعومة بسياسات مبنية على الأدلة.

"تدعو حملة السويد خالية من التدخين دول الشرق الأوسط إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لمكافحة التبغ وتبني نهج تقليل الأضرار كركيزة أساسية في حربها ضد التدخين. ينبغي أن تكون حالة السويد الخالية من التدخين بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط: فيمكن للسياسات التقدمية المدعومة بالعلم حول بدائل النيكوتين أن تجعل التدخين جزءًا من الماضي دون التضحية بأهداف الصحة العامة".

النهاية

نبذة عن حملة السويد خالية من التدخين

حملة السويد خالية من التدخين هي حملة تشجع الدول الأخرى على اتباع النموذج السويدي فيما يتعلق بالحد من أضرار التبغ. يرجع نجاح السويد في التحرر من التدخين إلى موقف السويد المنفتح تجاه المنتجات البديلة.

لمزيد من المعلومات حول نهج السويد الناجح في أن تصبح دولة خالية من التدخين، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني .