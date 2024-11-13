أخبار عاجلة: السويد تحقق الريادة كأول دولة خالية من التدخين نموذج يُحتذى به للشرق الأوسط.

(MENAFN
- AETOSWire) كشفت الأرقام الحكومية الجديدة أن السويديين دخلوا التاريخ بعد أن أصبحوا رسميًا "متحررين من التدخين".
حقق السويديون هذا الإنجاز التاريخي قبل 16 عامًا من الموعد المُستهدَف من الاتحاد الأوروبي، في حين من المتوقع أن تخفق معظم الدول الأعضاء الأخرى في
بلوغ هذا الهدف بفارق كبير.
تظهر البيانات الصحية الرسمية الصادرة عن وكالة الصحة العامة السويدية أن 4.5٪ فقط من البالغين المولودين في السويد هم من فئة المدخنين - وهذا أقل بكثير من المعيار المعترف به عالميًا البالغ 5٪ للحالات الخالية من التدخين.
متوسط معدلات التدخين في الشرق الأوسط يفوق نظيره في السويد بخمسة أضعاف.
يعود النجاح الاستثنائي الذي حققه السويديون إلى نهجهم السياساتي الرائد في تقديم بدائل أكثر أمانًا للسجائر.
قال الدكتور ديلون هيومان، قائد حملة السويد خالية من التدخين: "يُعد هذا الإنجاز الرائع لحظة فارقة في مجال الصحة العامة العالمية ويُعتبر شاهدًا على السياسات التقدمية التي تبنتها السويد في مكافحة التبغ.
في بداية الستينيات، كان ما يقرب من نصف الرجال السويديين يُدخِّنون. من خلال تبني وتشجيع استخدام منتجات النيكوتين البديلة مثل التبغ الرطب وأكياس النيكوتين الفموية والسجائر الإلكترونية، مهدت السويد الطريق نحو مجتمع خالٍ من التدخين مع ضمان الحفاظ على الصحة العامة.
يجب أن تكون السويد منارة أمل لبقية العالم ودليلًا ملهمًا على أن النهج العملي المستنير يمكن أن يحقق مكاسب صحية هائلة وينقذ الأرواح.
يُصرّح الدكتور أندرس ميلتون، الطبيب والرئيس والمدير التنفيذي السابق للجمعية الطبية السويدية: ''يكمن سر نجاح السويد في تركيزها العملي على تقليل الضرر بدلًا من فرض الحظر. تتوفر مجموعة واسعة من منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا، بتركيزات ونكهات متنوعة، ويمكن الحصول عليها بشكل قانوني سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر، مدعومة بإعلانات ترفع الوعي وتشجع على استخدامها.
"كما تطبق الحكومة السويدية أيضًا ضريبة نسبية انتقائية على المنتجات، مما يجعل المنتجات الخالية من الدخان أقل تكلفة مقارنة بالسجائر. وقد مكَّنت هذه السياسة الضريبية، إلى جانب حملات التوعية العامة، المستهلكين السويديين من اتخاذ خيارات أكثر صحية وساهمت في الدور الرائد الذي تلعبه البلاد في الحد من أضرار التبغ."
تتمتع استراتيجية السويد بفوائد هائلة، حيث تمتلك أدنى نسبة من الأمراض المرتبطة بالتبغ في الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض في معدل الإصابة بالسرطان بنسبة 41% مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
ويضيف الدكتور هيومان: "في الوقت الذي تحتفل فيه السويد بهذا الإنجاز التاريخي، تواجه دول الشرق الأوسط معدلات تدخين تفوق نظيراتها في السويد بخمسة أضعاف. حيث تواصل بعض هذه الدول تطبيق سياسات تحريمية صارمة تحد من إمكانية الوصول إلى بدائل النيكوتين الأكثر أمانًا، بما في ذلك منتجات النيكوتين الفموية والسجائر الإلكترونية. تؤدي هذه التدابير التراجعية إلى ابتعاد المدخنين عن الأدوات التي يمكن أن تُسهم في إنقاذ حياتهم، وتعرقل التقدم نحو الحد من أضرار التبغ.
"بدلًا من السير على خطى السويد، تسلك هذه الدول مسارًا معاكسًا، حيث تبقى معدلات انتشار التدخين عند نفس مستوياتها أو حتى تتزايد. يعد نجاح السويد دليلًا حيًا على أن منتجات النيكوتين البديلة تشكل قوة دافعة للتغيير الإيجابي عندما تكون مدعومة بسياسات مبنية على الأدلة.
"تدعو حملة السويد خالية من التدخين دول الشرق الأوسط إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لمكافحة التبغ وتبني نهج تقليل الأضرار كركيزة أساسية في حربها ضد التدخين. ينبغي أن تكون حالة السويد الخالية من التدخين بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط: فيمكن للسياسات التقدمية المدعومة بالعلم حول بدائل النيكوتين أن تجعل التدخين جزءًا من الماضي دون التضحية بأهداف الصحة العامة".
النهاية
نبذة عن حملة السويد خالية من التدخين
حملة السويد خالية من التدخين هي حملة تشجع الدول الأخرى على اتباع النموذج السويدي فيما يتعلق بالحد من أضرار التبغ. يرجع نجاح السويد في التحرر من التدخين إلى موقف السويد المنفتح تجاه المنتجات البديلة.
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