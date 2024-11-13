مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي يطلق أول مركز متخصص لزراعة الكبد للأطفال والبالغين في دبي

يفخر مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي بإطلاق أول مركز متخصص في زراعة الكبد للأطفال والبالغين في دبي، ما يمثل محطة محورية في إرث يمتد لأكثر من 40 عاماً في ريادة الرعاية بالكبد. ويجسد هذا المركز، وهو جزء من مركز كينغز المرموق للتميز في زراعة الكبد في المملكة المتحدة، العلاقة طويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومستشفى كينغز كوليدج لندن، والمُستلهمة من رؤية مشتركة لتوفير خدمات رعاية صحية عالمية المستوى وبأسعار معقولة في متناول الجميع.

وبدأت هذه الرحلة في عام 1979 عندما قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، تبرعاً سخياً لمستشفى كينغز كوليدج في لندن، والذي ساعد على إنشاء مركز كينغز لأبحاث الكبد. وعلى مر السنين، أصبح هذا المرفق مركزاً رائداً عالمياً في أبحاث زراعة الكبد، حيث أجرى أكثر من 200 عملية زراعة كبد سنوياً إلى جانب تطوير علاجات لتحقيق نتائج أفضل. واليوم، بات المركز من بين أبرز ثلاثة مراكز لزراعة الكبد في العالم، ويتمتع بشهرة كبيرة بفضل إسهاماته الملحوظة في تعزيز صحة الكبد.

وبناءً على هذا الأساس الصلب، أطلق مستشفى كينغز كوليدج أول مركز لزراعة الكبد للبالغين في دبي عام 2023، لتوفير خدمات استثنائية للرعاية بالكبد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقوم مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي حالياً بتوسيع هذا الالتزام من خلال افتتاح مركز كينغز للتميز في زراعة الكبد لكلٍ من البالغين والأطفال، والذي يقدم خدمات متطورة لزراعة الكبد من شأنها أن تلبي احتياجات جميع المرضى من مختلف الفئات العمرية.

ويقود برنامج زراعة الكبد للأطفال البروفيسور "محمد ريلا"، وهو جرّاح مشهور عالمياً متخصص في زراعة الكبد، أجرى أكثر من 4000 عملية زراعة الكبد وهو معروف بتقنياته الرائدة، خاصة في زراعة الكبد للأطفال. ومع سجل حافل بالإنجازات يتضمن قيامه بإجراء آلاف العمليات الجراحية الناجحة وتسجيله رقماً قياسياً من خلال إجراء زراعة الكبد لرضيعة عمرها 5 أيام، يجلب البروفيسور "ريلا" خبرته الاستثنائية إلى مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي. حيث يعمل جنباً إلى جنب مع فريق من الأخصائيين الماهرين، بما في ذلك أطباء كبد وجراحين وأطباء نفسيين وأخصائيي تغذية بمستشفى كينغز دبي، ليقدموا رعاية شاملة متمحورة حول المريض من شأنها أن ترسي معياراً جديداً لزراعة الكبد في المنطقة.

وبدعم من "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" و"هيئة الصحة بدبي"، يعكس المركز شراكة قوية مع مبادرات حكومية ومجتمعية، لضمان إمكانية وصول المرضى المحليين إلى خدمات الرعاية الشاملة بالكبد. ومع وجود نخبة من الاستشاريين والجراحين المدربين في المملكة المتحدة والمتخصصين في رعاية الكبد للأطفال والبالغين، تم تجهيز المركز بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات علاجية عالمية المستوى محلياً، مما يُغني المرضى عن السفر للعلاج بالخارج.

وتم تدشين مركز كينغز للتميز في زراعة الكبد رسمياً في حفل أُقيم في مستشفى كينغز كوليدج في دبي هيلز، يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024. وشهد الحفل حضور ضيوف بارزين، من بينهم سعادة/ "أحمد حميد الطاير"، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاير ,السيد محمد سعيد الرقباني عضو مجلس إدارة - مستشفى كينغز كوليدج لندن، السيد صالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي دبي ,والدكتورة "حنان عبيد"، مديرة إدارة السياسات والمعايير الصحية في قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، والدكتور "عامر الزرعوني"، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، والدكتورة "ماريا غوميز"، مديرة المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. والبروفيسور "أنيل داوان"، مدير مركز الكبد والجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال والمدير السريري لصحة الطفل في مستشفى كينغز كوليدج لندن.

ووفقاً لـ"كيمبرلي بيرس"، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج لندن بدبي، سيكون للمركز آثار بعيدة المدى على المنطقة. وقالت: " هناك العديد من الأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات زراعة كبد لأسباب متعددة، ومن أكثر الأسباب شيوعاً هو رتق القناة الصفراوية. ومن خلال هذا المركز، لن تضطر أي من هذه العائلات إلى السفر خارج الإمارات العربية المتحدة لتلقي هذا العلاج".

قالت: "هناك العديد من العائلات التي لا تستطيع تحمل تكاليف هذه العمليات. لذلك، عقدنا شراكات مع مؤسسات خيرية مثل مؤسسة الجليلة للمساعدة في تمويل بعض هذه الإجراءات."

وبدوره، شرح البروفيسور "محمد ريلا"، الذي يعتبر رائداً في هذا المجال وأجرى أكثر من 4000 عملية زراعة الكبد، دور عمليات زراعة الكبد في تغيير حياة المرضى، قائلاً: "إن الطفلة التي كان عمرها خمسة أيام فقط حين أجريت لها عملية زراعة الكبد قد أصبحت الآن محامية. وإذا ألقيتهم نظرة عليها الآن، فلن تخمّنوا أبداً أنها خضعت في السابق لعملية زراعة كبد. إن عملية زراعة الكبد تغير حياة الأفراد، وتعتبر ضرورية في هذا البلد".

وتابع: "نحن في مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي فخورون بتوفير خبرتنا الرائدة في زراعة الكبد الممتدة على مدار 35 عاماً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. يجلب فريقنا ثروة من الخبرة من لندن، وهذا يشمل إجراء أكثر من 1500 عملية زراعة أعضاء ناجحة للأطفال، مما يتيح لنا تقديم رعاية عالمية المستوى هنا في دبي. ويتمثل هدفنا في إجراء 30 إلى 40 عملية زراعة كبد في عام 2024، وبينما نؤسس برنامجاً لزراعة الكبد من متبرعين أحياء خاصاً بمستشفى كينغز في هذه المنطقة، فإننا نتوقع أن تتعزز قدراتنا بشكل أكبر"، مشيراً إلى أن "نسبة نجاح عمليات زراعة الكبد للأطفال تبلغ حوالي 95 %، ونتطلع قدماً إلى إحداث تأثير ملموس على حياة المرضى وعائلاتهم هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وباعتباره المركز الوحيد من نوعه في المنطقة، يعكس هذا الإنجاز الأخير تفاني مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي في دعم أهداف الرعاية الصحية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير رعاية متخصصة ومتعاطفة للجميع. ويهدف المركز من خلال هذه المبادرة إلى إحداث تأثير دائم على صحة الكبد للأجيال القادمة، كما أنه يأتي ترجمة لإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في كل جانب من جوانب رسالته الإنسانية.

نبذة عن "مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي":

يلتزم مستشفى كينغز كوليدج دبي بتوفير احتياجات الرعاية الصحية للأسرة بأكملها، وسواءً كانت مشكلتك الطبية بسيطة أو معقدة، يمكننا تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية التي تشمل الاستشارات والفحوصات التشخيصية والعلاجات والدعم للتماثل للشفاء.

تتركز أولويتنا على رعاية المرضى، ولذلك فإننا نقدم نفس الرعاية الصحية الموثوقة عالية الجودة إلى جانب التقنيات الحديثة والإجراءات القائمة على الأدلة في مراكزنا الطبية في دبي مثلما نقدمه في مستشفانا المشهور دوليًا في المملكة المتحدة. وفي الواقع، فإن الدافع وراء كل ما نقوم به هو توفير أفضل الممارسات في مسارات الرعاية الصحية ورغبتنا في وضع النتائج الصحية لمرضانا في المقدمة قبل أي شيء آخر.

جدير بالذكر أن العلاقات القوية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومستشفى كينغز كوليدج في لندن ترجع إلى عام 1979 عندما قدم مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منحة ساعدت على إنشاء مركز كينغز لبحوث الكبد الذي يُعد الآن من بين أكبر ثلاثة مراكز متخصصة في الكبد على مستوى العالم.

وتنتشر مراكز "كينغز" الطبية في دبي مارينا والجميرا، إلى جانب منشأة طبية عصرية بطاقة 100 سرير في "دبي هيلز".