استعدوا لموسم الشتاء في الإمارات العربية المتحدة مع جهاز إزالة الرطوبة الذكي من إل جي

MENAFN - AETOSWire) حلّ فصل الشتاء وبدأت درجات الحرارة بالانخفاض والرطوبة الداخلية بالارتفاع، مما يضع المقيمون في دولة الإمارات أمام تحديات جديدة في الحفاظ على الراحة داخل منازلهم. ويمكن أن يؤدي الجمع بين النوافذ المغلقة وانخفاض التهوية إلى الرطوبة والتكثيف، مما يؤثر على الأجهزة والبنية التحتية وجودة الهواء بشكل عام. وهنا يصبح جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" إضافة أساسية لمنزلكم.

يجمع جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" بين أفضل المزايا والتصميم الرائع، وهو إضافة مثالية لغرفة المعيشة حيث يحافظ على خلوها من الرطوبة ويضمن توفير الهواء النقي وكل ذلك مع تصميم جميل.

ويأتي جهاز إزالة رطوبة الهواء مزوداً بضاغط عاكس مزدوج متطور يعمل على ضبط شدة إزالة الرطوبة بكفاءة بناءً على الرطوبة المحيطة، مما يوفر جواً داخلياً مريحاً. ويمتلك سعة يومية مذهلة تبلغ 30 لتر، أي ما يعادل إزالة رطوبة 120 زجاجة سعة 250 مل، مما يجعله مثالياً للحفاظ على منزلك جافاً ومريحاً. إضافةً إلى ذلك، يعمل الجهاز بمستوى 33 ديسيبل هادئ للغاية، ويمكن تشغيله طوال الليل دون إزعاج راحتكم.

وإلى جانب الحرارة، يمكن أيضاً تلوث الهواء المحيط بالمنزل بسهولة. وسيكون منزلكم بفضل فلتر HEPA H13-gradeed Safe Plus في جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" خالياً من الغبار والفيروسات والبكتيريا وحبوب اللقاح ومسببات الحساسية. كما يأتي الجهاز مع 18 ميزة أمان إضافية، تشمل تقنية Ionizer وUVnano إلى جانب نظام حماية اللوحة الأم وأجهزة استشعار حالة المبادل الحراري ومجموعة من مزايا الحماية للمكونات مثل المحرّك ومقبس الطاقة والضاغط والمزيد.

ويشمل التصميم الأنيق لمزيل الرطوبة عناصر عملية مثل مقبض الدفع والسحب وعجلات دوارة بزاوية 360 درجة لسهولة الحركة. ويسمح خزان المياه الشفاف بالاطلاع على مستوى المياه بسرعة، بينما يمنع تصميم الغطاء المدمج التسربات. وللمزيد من الراحة، يأتي الجهاز مع خرطوم تجفيف الأحذية Y وخرطوم تجفيف الخزانة T، وهو مثالي لتجفيف الأحذية والخزائن خلال أيام الشتاء الرطبة.

ويصبح استخدام مزيل الرطوبة الذكي من "إل جي" مريحاً للغاية بفضل تقنية LG ThinQ. ويمكنكم التحكم في جميع الوظائف عبر هاتفكم الذكي المتوافق، مما يتيح التشغيل عن بُعد عبر شبكة Wi-Fi وجدولة الجلسات ومراقبة استخدام الطاقة، وتلقّي تنبيهات بشأن دلاء التصريف الممتلئة أو مستويات الرطوبة العالية، مما يضمن الأداء الأمثل في جميع الأوقات.

يعتبر جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" مع اقترابنا من الأشهر الباردة أكثر من مجرد رفاهية، بل هو ضرورة للحفاظ على مساحة معيشة مريحة وصحية. وتعمل ميزاته الشاملة على تحسين أجواء منزلكم وتضمن أيضاً أن يكون الهواء الذي تتنشقونه نظيفاً وآمناً طوال فصل الشتاء.

لمعرفة المزيد عن جهاز إزالة الرطوبة من "إل جي"، يرجى زيارة: جهاز إزالة الرطوبة من "إل جي" MD19GQGE0

نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة