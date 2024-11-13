استعدوا لموسم الشتاء في الإمارات العربية المتحدة مع جهاز إزالة الرطوبة الذكي من إل جي

(MENAFN
- AETOSWire) حلّ فصل الشتاء وبدأت درجات الحرارة بالانخفاض والرطوبة الداخلية بالارتفاع، مما يضع المقيمون في دولة الإمارات أمام تحديات جديدة في الحفاظ على الراحة داخل منازلهم. ويمكن أن يؤدي الجمع بين النوافذ المغلقة وانخفاض التهوية إلى الرطوبة والتكثيف، مما يؤثر على الأجهزة والبنية التحتية وجودة الهواء بشكل عام. وهنا يصبح جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" إضافة أساسية لمنزلكم.
يجمع جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" بين أفضل المزايا والتصميم الرائع، وهو إضافة مثالية لغرفة المعيشة حيث يحافظ على خلوها من الرطوبة ويضمن توفير الهواء النقي وكل ذلك مع تصميم جميل.
ويأتي جهاز إزالة رطوبة الهواء مزوداً بضاغط عاكس مزدوج متطور يعمل على ضبط شدة إزالة الرطوبة بكفاءة بناءً على الرطوبة المحيطة، مما يوفر جواً داخلياً مريحاً. ويمتلك سعة يومية مذهلة تبلغ 30 لتر، أي ما يعادل إزالة رطوبة 120 زجاجة سعة 250 مل، مما يجعله مثالياً للحفاظ على منزلك جافاً ومريحاً. إضافةً إلى ذلك، يعمل الجهاز بمستوى 33 ديسيبل هادئ للغاية، ويمكن تشغيله طوال الليل دون إزعاج راحتكم.
وإلى جانب الحرارة، يمكن أيضاً تلوث الهواء المحيط بالمنزل بسهولة. وسيكون منزلكم بفضل فلتر HEPA H13-gradeed Safe Plus في جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" خالياً من الغبار والفيروسات والبكتيريا وحبوب اللقاح ومسببات الحساسية. كما يأتي الجهاز مع 18 ميزة أمان إضافية، تشمل تقنية Ionizer وUVnano إلى جانب نظام حماية اللوحة الأم وأجهزة استشعار حالة المبادل الحراري ومجموعة من مزايا الحماية للمكونات مثل المحرّك ومقبس الطاقة والضاغط والمزيد.
ويشمل التصميم الأنيق لمزيل الرطوبة عناصر عملية مثل مقبض الدفع والسحب وعجلات دوارة بزاوية 360 درجة لسهولة الحركة. ويسمح خزان المياه الشفاف بالاطلاع على مستوى المياه بسرعة، بينما يمنع تصميم الغطاء المدمج التسربات. وللمزيد من الراحة، يأتي الجهاز مع خرطوم تجفيف الأحذية Y وخرطوم تجفيف الخزانة T، وهو مثالي لتجفيف الأحذية والخزائن خلال أيام الشتاء الرطبة.
ويصبح استخدام مزيل الرطوبة الذكي من "إل جي" مريحاً للغاية بفضل تقنية LG ThinQ. ويمكنكم التحكم في جميع الوظائف عبر هاتفكم الذكي المتوافق، مما يتيح التشغيل عن بُعد عبر شبكة Wi-Fi وجدولة الجلسات ومراقبة استخدام الطاقة، وتلقّي تنبيهات بشأن دلاء التصريف الممتلئة أو مستويات الرطوبة العالية، مما يضمن الأداء الأمثل في جميع الأوقات.
يعتبر جهاز إزالة الرطوبة الذكي من "إل جي" مع اقترابنا من الأشهر الباردة أكثر من مجرد رفاهية، بل هو ضرورة للحفاظ على مساحة معيشة مريحة وصحية. وتعمل ميزاته الشاملة على تحسين أجواء منزلكم وتضمن أيضاً أن يكون الهواء الذي تتنشقونه نظيفاً وآمناً طوال فصل الشتاء.
لمعرفة المزيد عن جهاز إزالة الرطوبة من "إل جي"، يرجى زيارة: جهاز إزالة الرطوبة من "إل جي" MD19GQGE0
نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
MENAFN13112024004146001356ID1108883025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.