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قمة السلام في عاصمة القرار

11/13/2024 3:04:00 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة وغير العادية في الحادي عشر من نوفمبر الجاري بقيادة رجل السلام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزارء حفظه الله بتوجيه من ملك العدل والحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وذلك لعقد اجتماع طارئ لما يحدث في الشرق الأوسط وإيجاد الحلول لتنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والرخاء بين الشعوب.
لذلك نرى أن المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة لها الدور الكبير والفعال، في قيادة جهود السلام وتوحيد الصف العربي والإسلامي، الذي يستنكر الهجوم الغاشم من إسرائيل المحتلة على الأراضي الفلسطينية والأراضي اللبنانية، وما تقوم بها قوات الاحتلال من زعزعة لأمن المنطقة وجرها إلى صراعات أكبر، وهذا يرفضه المجتمع الدولي والإنساني.
ولذلك فإن منهج المملكة وقيادتها واضح وموقفها ثابت بخصوص القضية الفلسطينية وأكدت أكثر من مرة أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية، ولذلك كانت مخرجات القمة واضحة وتدعم هذا السياق.
إن جهود المملكة في هذا الإطار واضحة جدا، ولذلك شاهد الجميع كيف جمعت المملكة قادة الدول العربية والإسلامية لجمع كلمة العرب والمسلمين تجاه أخطر القضايا التي تواجهها، وذلك في عاصمة القرار الرياض، وهذا بلا شك يدل على حكمة مملكتنا وقيادتها العظيمة.
* محمد أحمد تركي آل صعب جشم يام

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