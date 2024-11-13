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كانو للعقارات تعين شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية لتقديم تصاميم مشروعها 1890 بوليفارد الرياض

11/13/2024 3:04:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تأكيدًا على التزامها الراسخ لتوسعة محفظتها العقارية في منطقة الخليج العربي وبعد نجاح مشروعها التجاري بمملكة البحرين "1890 بوليفارد"، قامت شركة كانو للعقارات، التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، بتوقيع شراكة مع شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، وذلك لتقديم التصاميم الهندسية لمشروعها القادم "1890 بوليفارد الرياض"، والذي يعد مشروع رائد متعدد الاستخدامات في المملكة العربية السعودية.
هذا وحضر مراسم التوقيع خلال معرض سيتي سكيب العالمي كل من السيد طلال فوزي كانو، رئيس مجلس إدارة شركة كانو للعقارات، المهندس ثامر صلاح الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، السيد محمد عبد الإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للعقارات، السيد أحمد صلاح الدين، معاون - إداري و مالي بشركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، إضافةً إلى عدد من كبار المسؤولين من كلتا الشركيتن.
تم تعيين شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، التي تعتبر من أعرق المكاتب الهندسية في المنطقة بتاريخ مرموق يمتد الى 50 عامًا، من قبل شركة كانو للعقارات بهدف تزويد التصاميم الهندسية الرئيسية لمشروعها المتعدد الاستخدامات القادم "1890 بوليفارد الرياض"، وذلك من خلال من خلال تقديم الرؤية المعمارية للمشروع والاشراف على جميع مراحل التصميم والرسومات المعمارية.

وتماشيًا مع الرؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تقديم مجتمعات نابضة وحيوية وبموقع استراتيجي في قلب مدينة الرياض المزدهرة، سيمثل مشروع "1890 بوليفارد الرياض" علامةً فارقةً ووجهةً نابضةً بالحياة تمتد على مساحة مبنية تبلغ 40,000 متر مربع في المملكة العربية السعودية. حيث سيوفر هذا المشروع المتعدد الاستخدامات مزيجًا متنوعًا من المساحات التجارية التي تشمل متاجر لعلامات تجارية معروفة وخدمات الطلب من السيارة، إضافةً إلى وحدات سكنية عصرية تضم مختلف أنواع الشقق ومرافق ترفيهية جذابة، بالإضافة إلى مساحات مكتبية تجارية راقية مصممة لتلبية احتياجات جميع أصحاب المشاريع المختلفة.
هذا وعلق السيد طلال فوزي كانو، رئيس مجلس إدارة كانو للعقارات، على الشراكة قائلًا: "إنّ شراكتنا مع شركة محمد صلاح الدين لمشروع "1890 بوليفارد الرياض" تشكل محطة هامة في مسيرة كانو للعقارات نحو توسعها الإقليمي، وتُجسد طموحنا الراسخ لابتكار وجهات تجارية وسكنية متعددة الاستخدامات نابضة بالحياة، في منطقة الخليج العربي، ليأتي هذا المشروع تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي ومزدهر. نحن ملتزمون بتطوير مشاريع استثنائية تُلبي احتياجات السوق والمجتمع السعودي وتساهم في التنمية الحضرية وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي لمجتمعاتنا. كما نُعرب عن ثقتنا الكاملة بقدرة شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية على تحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس."
من جانبه، صرح السيد محمد عبد الإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للعقارات: "يُمثل مشروع "1890 بوليفارد الرياض" خطوةً محوريةً نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات وعالية الجودة حول منطقة الخليج العربي، مع مواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات النابضة بالحياة مثل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. ولا يقتصر هذا المشروع الرائد على تقديم مساحة تجارية فحسب، بل يقدم مزيجًا متنوعًا من الخدمات التجارية والسكنية بالإضافة إلى المكتبية، والتي تتضمن ذلك خدمات الطلب من السيارات، وتشكيلة من الوحدات السكنية الفاخرة، بتصاميم متنوعة تلائم جميع الأذواق، إلى جانب مساحات مكتبية عصرية مجهزة لتلبية احتياجات الشركات.
وصرح أيضًا المهندس ثامر صلاح الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، قائلًا: ""يمثل هذا المشروع إنجازًا هامًا ليس لشركتنا فحسب، بل أيضًا للمشهد الحضري والعقاري المتطور في الرياض. نحن سعداء بالتعاون مع شركة كانو للعقارات لإنجاز هذا المشروع الرائد الذي يدمج التصميم المبتكر مع الممارسات المستدامة، سعيًا لإثراء المجتمع والارتقاء بجودة الحياة لسكانه وزواره."
يهدف مشروع "1890 بوليفارد الرياض" لأن يصبح وجهة نابضة بالحياة، تجمع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، مما يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي وتقديم تجربة استثنائية في قلب المدينة. وسيجسد تصميم هذا المشروع الرائد الميراث الثقافي العريق لمدينة الرياض، متبنيًا في الوقت ذاته أحدث الأساليب المعمارية والتقنيات المتطورة.
وأضاف صلاح الدين: "نحن في شركة محمد صلاح الدين ملتزمون بتصميم مساحات تُلهم وتتناغم مع محيطها. حيث يكرس فريقنا جهوده لابتكار بيئة مستدامة وديناميكية تمزج بين الجانب العملي والجمالي. ونتطلع إلى تعاوننا الوثيق مع شركة كانو للعقارات وجميع الأطراف المعنية لضمان أن مشروع "1890 بوليفارد الرياض" لا يرقى إلى مستوى التوقعات فحسب، بل يتخطاها."
وبصفتها شركة رائدة ومعروفة بابتكاراتها والتزامها بتقديم التميز، تسعى شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية إلى ترسيخ مكانة مشروع "1890 بوليفارد الرياض" كنموذج يحتذى به في المشاريع العمرانية المستقبلية في منطقة الخليج العربي، مسلطة الضوء على قدرة العمارة على إثراء المشهد الحضري.

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