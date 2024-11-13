كانو للعقارات تعين شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية لتقديم تصاميم مشروعها 1890 بوليفارد الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
تأكيدًا على التزامها الراسخ لتوسعة محفظتها العقارية في منطقة الخليج العربي وبعد نجاح مشروعها التجاري بمملكة البحرين "1890 بوليفارد"، قامت شركة كانو للعقارات، التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، بتوقيع شراكة مع شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، وذلك لتقديم التصاميم الهندسية لمشروعها القادم "1890 بوليفارد الرياض"، والذي يعد مشروع رائد متعدد الاستخدامات في المملكة العربية السعودية.
هذا وحضر مراسم التوقيع خلال معرض
سيتي سكيب العالمي كل من السيد طلال فوزي كانو، رئيس مجلس إدارة شركة كانو للعقارات، المهندس ثامر صلاح الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، السيد محمد عبد الإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للعقارات، السيد أحمد صلاح الدين، معاون - إداري و مالي بشركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، إضافةً إلى عدد من كبار المسؤولين من كلتا الشركيتن.
تم تعيين شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، التي تعتبر من أعرق المكاتب الهندسية في المنطقة بتاريخ مرموق يمتد الى 50 عامًا، من قبل شركة كانو للعقارات بهدف تزويد التصاميم الهندسية الرئيسية لمشروعها المتعدد الاستخدامات القادم "1890 بوليفارد الرياض"، وذلك من خلال من خلال تقديم الرؤية المعمارية للمشروع والاشراف على جميع مراحل التصميم والرسومات المعمارية.
وتماشيًا مع الرؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تقديم مجتمعات نابضة وحيوية وبموقع استراتيجي في قلب مدينة الرياض المزدهرة، سيمثل مشروع "1890 بوليفارد الرياض" علامةً فارقةً ووجهةً نابضةً بالحياة تمتد على مساحة مبنية تبلغ 40,000 متر مربع في المملكة العربية السعودية. حيث سيوفر هذا المشروع المتعدد الاستخدامات مزيجًا متنوعًا من المساحات التجارية التي تشمل متاجر لعلامات تجارية معروفة وخدمات الطلب من السيارة، إضافةً إلى وحدات سكنية عصرية تضم مختلف أنواع الشقق ومرافق ترفيهية جذابة، بالإضافة إلى مساحات مكتبية تجارية راقية مصممة لتلبية احتياجات جميع أصحاب المشاريع المختلفة.
هذا وعلق السيد طلال فوزي كانو، رئيس مجلس إدارة كانو للعقارات، على الشراكة قائلًا: "إنّ شراكتنا مع شركة محمد صلاح الدين لمشروع "1890 بوليفارد الرياض" تشكل محطة هامة في مسيرة كانو للعقارات نحو توسعها الإقليمي، وتُجسد طموحنا الراسخ لابتكار وجهات تجارية وسكنية متعددة الاستخدامات نابضة بالحياة، في منطقة الخليج العربي، ليأتي هذا المشروع تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي ومزدهر. نحن ملتزمون بتطوير مشاريع استثنائية تُلبي احتياجات السوق والمجتمع السعودي وتساهم في التنمية الحضرية وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي لمجتمعاتنا. كما نُعرب عن ثقتنا الكاملة بقدرة شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية على تحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس."
من جانبه، صرح السيد محمد عبد الإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للعقارات: "يُمثل مشروع "1890 بوليفارد الرياض" خطوةً محوريةً نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات وعالية الجودة حول منطقة الخليج العربي، مع مواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات النابضة بالحياة مثل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. ولا يقتصر هذا المشروع الرائد على تقديم مساحة تجارية فحسب، بل يقدم مزيجًا متنوعًا من الخدمات التجارية والسكنية بالإضافة إلى المكتبية، والتي تتضمن ذلك خدمات الطلب من السيارات، وتشكيلة من الوحدات السكنية الفاخرة، بتصاميم متنوعة تلائم جميع الأذواق، إلى جانب مساحات مكتبية عصرية مجهزة لتلبية احتياجات الشركات.
وصرح أيضًا المهندس ثامر صلاح الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، قائلًا: ""يمثل هذا المشروع إنجازًا هامًا ليس لشركتنا فحسب، بل أيضًا للمشهد الحضري والعقاري المتطور في الرياض. نحن سعداء بالتعاون مع شركة كانو للعقارات لإنجاز هذا المشروع الرائد الذي يدمج التصميم المبتكر مع الممارسات المستدامة، سعيًا لإثراء المجتمع والارتقاء بجودة الحياة لسكانه وزواره."
يهدف مشروع "1890 بوليفارد الرياض" لأن يصبح وجهة نابضة بالحياة، تجمع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، مما يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي وتقديم تجربة استثنائية في قلب المدينة. وسيجسد تصميم هذا المشروع الرائد الميراث الثقافي العريق لمدينة الرياض، متبنيًا في الوقت ذاته أحدث الأساليب المعمارية والتقنيات المتطورة.
وأضاف صلاح الدين: "نحن في شركة محمد صلاح الدين ملتزمون بتصميم مساحات تُلهم وتتناغم مع محيطها. حيث يكرس فريقنا جهوده لابتكار بيئة مستدامة وديناميكية تمزج بين الجانب العملي والجمالي. ونتطلع إلى تعاوننا الوثيق مع شركة كانو للعقارات وجميع الأطراف المعنية لضمان أن مشروع "1890 بوليفارد الرياض" لا يرقى إلى مستوى التوقعات فحسب، بل يتخطاها."
وبصفتها شركة رائدة ومعروفة بابتكاراتها والتزامها بتقديم التميز، تسعى شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية إلى ترسيخ مكانة مشروع "1890 بوليفارد الرياض" كنموذج يحتذى به في المشاريع العمرانية المستقبلية في منطقة الخليج العربي، مسلطة الضوء على قدرة العمارة على إثراء المشهد الحضري.
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