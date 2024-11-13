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الوداد تتوج بذهبية وبرونزية في جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2024

11/13/2024 3:04:00 PM
(MENAFN- Al Watan) توّجت جمعية الوداد لرعاية الأيتام بجائزة "تجربة العميل" السعودية لعام 2024 والمقدمة من International Award، حيث حققت الذهبية عن مسار أفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل، والبرونزية في مسار أفضل خدمة عملاء، حيث تسلم الجائزتين رئيس مجلس الإدارة المهنذس حسين بن سعيد بحري وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه "منتدى تجربة العميل" بالرياض صباح اليوم، بحضور نخبة من الشخصيات القيادية والمتخصصين في مجال تجربة العميل على مستوى المملكة.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية "الوداد" الخيرية لرعاية الأيتام المهندس حسين بن سعيد بحري عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، وأكد أن الجائزة تمثل حافزًا للجمعية لمواصلة تبني أفضل الممارسات في خدمة عملائها، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع غير الربحي.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي بأنه تأتي هذه الجائزة تقديراً للجهود البارزة التي تبذلها "الوداد" في تحسين تجربة العملاء المستفيدين من خدماتها الإنسانية، وتعكس الجائزة إلتزام الجمعية بتقديم خدمات نوعية تعزز من رضا وولاء المستفيدين، بما يسهم في تحسين مستوى الحياة وتوفير بيئة داعمة في احتياجات المستفيدين ورفع الرضا العام منافسةً بذلك أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية على مستوى المملكة.
وأضاف الدكتور ضيف الله النعمي أن الجمعية تأهلت في 5 مسارات مختلفة وتوجت بجائزتين عن مسارين وهما أفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل التي تهدف إلى إبراز الجهود الاتصالية التي أنتجتها الوداد لإحداث وعي ثقافي لدى المجتمع السعودي تجاه مفهوم وثقافة الاحتضان ، ومسار أفضل خدمة عملاء الذي يهدف إلى إبراز منظومة الحلول المبتكرة لتقديم خدمات استثنائية للطفل اليتيم مجهول الأبوين دون السنتين، والسعي لدمجه في المجتمع من خلال توفير بيئة أسرية أمنة ومستقرة .
يذكر أن الوداد لرعاية الأيتام، هي جمعية سعودية رائدة، تعمل على معالجة قضايا الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، بإسناد احتضانهم لأسر سعودية مؤهلة من خلال الرضاعة، ومتابعتهم ليكونوا أفراد صالحين في

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