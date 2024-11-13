الوداد تتوج بذهبية وبرونزية في جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2024

(MENAFN
- Al Watan)
توّجت جمعية الوداد لرعاية الأيتام بجائزة "تجربة العميل" السعودية لعام 2024 والمقدمة من International Award، حيث حققت الذهبية عن مسار أفضل تغيير ثقافي
وتحول في تجربة العميل، والبرونزية في مسار أفضل خدمة عملاء، حيث تسلم الجائزتين رئيس مجلس الإدارة المهنذس حسين بن سعيد بحري وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه "منتدى تجربة العميل" بالرياض صباح اليوم، بحضور نخبة من الشخصيات القيادية والمتخصصين في مجال تجربة العميل على مستوى المملكة.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية "الوداد" الخيرية لرعاية الأيتام المهندس حسين بن سعيد بحري عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، وأكد أن الجائزة تمثل حافزًا للجمعية لمواصلة تبني أفضل الممارسات في خدمة عملائها، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع غير الربحي.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي بأنه تأتي هذه الجائزة تقديراً للجهود البارزة التي تبذلها "الوداد" في تحسين تجربة العملاء المستفيدين من خدماتها الإنسانية، وتعكس الجائزة إلتزام الجمعية بتقديم خدمات نوعية تعزز من رضا وولاء المستفيدين، بما يسهم في تحسين مستوى الحياة وتوفير بيئة داعمة في احتياجات المستفيدين ورفع الرضا العام منافسةً بذلك أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية على مستوى المملكة.
وأضاف الدكتور ضيف الله النعمي أن الجمعية تأهلت في 5 مسارات مختلفة وتوجت بجائزتين عن مسارين وهما أفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل التي تهدف إلى إبراز الجهود الاتصالية التي أنتجتها الوداد لإحداث وعي ثقافي لدى المجتمع السعودي تجاه مفهوم وثقافة الاحتضان ، ومسار أفضل خدمة عملاء الذي يهدف إلى إبراز منظومة الحلول المبتكرة لتقديم خدمات استثنائية للطفل اليتيم مجهول الأبوين دون السنتين، والسعي لدمجه في المجتمع من خلال توفير بيئة أسرية أمنة ومستقرة .
يذكر أن الوداد لرعاية الأيتام، هي جمعية سعودية رائدة، تعمل على معالجة قضايا الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، بإسناد احتضانهم لأسر سعودية مؤهلة من خلال الرضاعة، ومتابعتهم ليكونوا أفراد صالحين في
MENAFN13112024000089011017ID1108882998
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.