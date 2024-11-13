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محافظ منشآت يُعبّر عن اعتزازه بإشادة مجلس الوزراء بنجاح ملتقى بيبان24

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) عبّر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني عن تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لإشادة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم أمس، بما شهده ملتقى بيبان24 والذي أقيم في الرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.
وقال محافظ "منشآت": ما حققه ملتقى بيبان24 من أرقام ونجاح جاء بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتمكين شباب وشابات بلادنا الطموحين من تطوير وبناء اقتصاد المملكة وتنافسيتها بين دول العالم.
وأكد الحسيني؛ أن نجاح ملتقى بيبان24، والذي جمع القادة وصناع القرار ورواد الأعمال من كافة دول العالم، يأتي تعزيزاً لالتزام المملكة بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأن تكون مركزاً لاحتضان المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة عالمياً، لافتاً إلى التزام "منشآت" بتحقيق أهدافها في تعزيز وتنمية المشاريع الريادية في المملكة، من خلال مختلف البرامج والمبادرات والخدمات التي تضمن ذلك.
وكان ملتقى بيبان24 الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على مدى 5 أيام، قد اختتم فعالياته باتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 35.4 مليار ريال، في حين وصل عدد زوار الملتقى إلى أكثر من 182 ألف زائر.

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