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وجبة سريعة بنكهة المؤثرين

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) هذه الفترة من السنة وتحديدًا من شهر أكتوبر وحتى شهر فبراير من عام 2025 تتزاحم الجهات بمختلف مجالاتها وتوجهاتها لتنظيم فعاليات ومعارض ومناسبات. فكل وزارة أو هيئة لديها عرسها الخاص بها وفعاليتها السنوية الرئيسية، وهذه الفترة تحديدا يتم اختيارها لمناسبة الأجواء، والطقس، والروزنامة التعليمية وغيرها. وبطبيعة الحال تتنافس هذه الجهات كجزء مهم من نجاح الفعالية بتجهيز حملة إعلامية وترويجية عبر عدة مسارات ومن أهم هذه المسارات الترويجية استخدام المؤثرين ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي. وفي الغالب يأخذ هذا الجانب الجزء الأكبر من ميزانيات الحملة. إذ إنها من استراتيجيات التسويق الحديثة والفعالة التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في الفترة الأخيرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من قاعدة جماهيرية كبيرة وتفاعل متابعين المؤثرين مع المحتوى الذي ينشرونه، مما يخلق نوعًا من المصداقية والثقة بين الجمهور المستهدف والحدث أو الفعالية المسوقة. كما أنها من الطرق التي يمكن من خلالها الوصول لجمهور أوسع وبشكل أسرع بفضل متابعيهم الكثر، يستطيع المؤثرون إيصال الرسالة التسويقية إلى جمهور كبير في فترة قصيرة. إضافة إلى نقاط أخرى مثل تعزيز الثقة والمصداقية والتفاعل الفوري وخلق جو من الحماس والإثارة للفعالية
لكن هذه الوسيلة تحورت وبدأت تتعقد وأصبحت نجاحاتها مرهونة بعوامل كثيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر اختيار المؤثر المناسب، فليس كل المؤثرين يناسبون كل الفعاليات، ويجب أن يكون هناك تطابق بين الجمهور المستهدف للفعالية وجمهور المؤثر. كذلك التحديات المرتبطة بالشفافية لأنه قد يشعر المتابعون بأن الترويج للفعالية مدفوع وليس من بالفعل من قلب المرسل، خصوصًا إذا لم يظهر المؤثر حماسًا حقيقيًا لها، مما قد يؤثر في مصداقية الفعالية. التكاليف المرتفعة فبعض المؤثرين، خصوصًا المشاهير منهم والصف الأول إن صحت التسمية، يتطلبون أجورًا عالية لتغطية الفعاليات، مما قد يجعل هذه الطريقة مكلفة وغير عملية لبعض الفعاليات، خصوصًا تلك ذات الميزانيات المحدودة.
الأهم من هذا كله أنه سيكون هناك توأمة ما بين سمعة المؤثر وسمعة المؤسسة. ثم إن تأثير هؤلاء تأثير الفقاعات الصابونية فتغطياتهم في الغالب ستكون من خلال شبكة السناب تشات وخصائص هذه الشبكة الأساسية تعتمد على المحتوى الذي يستمر فقط 24 ساعة. في المقابل دفعت مبالغ طائلة تجاه هذه الفقاعات.
اليوم الاعتماد الإعلامي أصبح بنسبة كبيرة يقف على قدميه عليهم في التغطيات، فنحن لسنا في حضرة الوجبات السريعة في نطاق المأكولات والمشروبات فقط، ولكن كل شيء أصبح سريعًا ومحدود الفائدة والتأثير والجودة. إذا كان الهدف فقط عدد أرقام الوصول بلا تأثير فهي دائمًا ناجحة أما إذا كنا نبحث عن تأثير عميق بلا زوبعة لحظية فنحن دخلنا في دائرة الإسراف والتبذير!

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