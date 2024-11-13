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خطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) نعم قد يكون هناك خطر ولكن الأمر مختلف تماماً، الآلة تساعد في الإنتاجية، ولكن تحتاج لرقابة بشرية، يجب ألا نخفي نسبة الأخطاء في إنتاج الآلة، لذلك العنصر البشري مهم في إدارة هذه الآلة والتدقيق على مخرجاتها.
التغيير سيكون بطبيعة الخبرة مع التعامل مع الآلة، الوظائف ستبقى كما هي؛ لكن خبراتها ستصبح مختلفة. وهنا التطور الذي يتطلب التعلم المستمر الدائم، مثل المصانع بالضبط، كانت المنتجات تصنع بأيدٍ عاملة، لكن أصبحت مع التطور التقني مراجعين ومدققين ومحققي جودة، الوظيفة ستبقى لكن خبراتها ستختلف.
مقاومة التطور في الأتمتة ليس من صالحنا، عدد البشر في تزايد، لذلك رفع الإنتاجية بجودة جيدة هاجس لدى جميع المنظمات. نصيحتي هي أنه يجب على الموظفين تحقيق شغفهم بالتعلم عن الآلة وكيفية استخدامها وإدارتها، وكل شخص يحاول توظيف الآلة لصالحه من باب الاكتفاء البشري.
الوظيفة لم تعد مصدر رزق وحيد يعتمد على مهارات! الوظيفة أصبحت تتشكل في القيمة المضافة من هذا العقل الذي يطور أدواته لإنتاجية أفضل وأكبر.
عزيزي الموظف صاحب المهارة، أنت تمتلك معرفة تحتاجها الآلة في التدريب، لا تخف من دخولها، اعرف احتياجها وكن المتحكم في إنتاجها.
أخيراً
لا أرى أبداً تهديداً للوظائف الحالية، إنما مع وجود الآلة بهدف إنتاجية أكثر؛ أصبحت الوظائف الحالية تحتاج خبرات مختلفة بالتعامل معها. يظل الإنسان وعقله هو القيمة المضافة رغم اختلاف الأدوات.

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