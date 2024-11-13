Friday, 15 November 2024 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حرفة الحرف

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) الاهتمام بشكلِ الحَرفِ له قيمتُه الإبداعية؛ سواء في شكلِ الخطِ الجمالي، المتَّسِق مع فكرةِ المضمون، أو بتنسيقِ الكتابة بما يتوافق مع الفكرةِ التي تدور في عَقل منشئها، فما زال يُقَال كان (الحرف) فنًّا تشكيليّا قبل أن يَتزوّج المعنى، ثم يختطفه اختطافًا كاملًا، ولعلَّ من هنا كانَ مفهوم الفن التشكيلي القديم يُحَلِّق فِي سَماءِ الحرفِ الحر. وربما ما زال بعضنا يَقرأ - بهدوء - تاريخًا لتشكيل الحرف بوصفه قطرةً في كأسِ الحداثة، وأعني ما فعله بودلير في كتابه رسّام الحياة الحديثة عام 1859، حيث كان يُمِيلُ حروفَ لفظِ (الحداثة)؛ ليقول - بتعريب وجودي عربي: ((أقيموا بني أمي صدور مطيكم/فإني إلى قوم سواكم لأَمْيَل))، وهذا الميل البودليري كان تدشينًا -من طرفٍ خفي- للحداثةِ الفَنيّة التي تُريد أن تجعل مادةَ الفَنّ مما هو راهِن مُتغير. وستكون الحداثة - إذن - دعوة لأن تُفكّ المعاني عن حروفها، لجعل الحرف يتنفّس مما هو راهنٌ متغيّر، لكنَّنا نجد بودلير يُشير في مواضِع أخرى إلى أنَّ الحداثةَ نصفُ الفن بما أنَّها عابرةٌ وعارضة، والنِّصف الآخر هو الثابت الخالد، وليس لأحدٍ الحقّ في أن ينحاز إلى نصفٍ ويترك النصفَ الآخر.
هذا التذبذب بين المتغير والثابت أنتجَ (حِرفة الحَرف) وهي احتراف تَشكيل المعاني المتجددة من الحروفِ ذات الامتداد التاريخي الطويل، فالمقالةُ تُلاحظ أنَّ بين الحَرف والحِرفة تَشابها واضحا، على أساس أنَّ الحرفَ هو الشكل القديم الذي نعرفه، وأما الحِرفة فهي التي تُجدِّده لنا، مثل علاقة التأثيث بالمنزل، فلفظُ الحداثةِ أول ما ظهر في نصوص بودلير يعني اللحظة التي يُفكّر فيها المجتمع الحديث في ذاته.
إذن حين نحترف الإبداعَ المعنوي بتغيير شكل الحرف الذي يظهر للمتلقي، فإننا نُشكِّل واقعًا جديدًا من قلبِ القديم، وربما هنا نُمسِك أولَ خيطٍ في سِر الإبداعِ ودهشته.
يهم المَقالةُ أن تنصّ على أنَّ (الإبداع التشكيلي) هو فَنٌ واقعيٌ من حيث إنَّه يُشكِّل الواقعَ، وهذا ما يجعله يَلتقي مع فَنِّ الكتابةِ الإبداعيةِ، وستورد المقالةُ نموذجًا استخدم تشكيلَ الحَرف ليُغيّر الواقع، وهو الحركة الحروفية التي أسَّسها فضل الله الاسترابادي، في القرن 8هـ/14م، وقد كان خَيّاطًا لأغطيةِ الرأس، أي محترفًا بتغيير شَكل الرجل، وفي الوقتِ نفسِه كان شاعرًا؛ والشاعر الحقيقي هو من شَكَّل من الحَرفِ لعبةَ معنى جديد؛ لهذا جاءت حركتُه الحروفيّة على كفّتين، الأولى: أنَّ فهم القرآن لا يقوم إلا على أصالةِ الحرف (الظاهري)، وحِرفة المعنى (الباطني). والأخرى : أنَّ اقتصادَ بلاد فارس في ذلك القرن اهتمّ بالحِرَف وزاد من حظوظها، في مقابل انكماش الاقتصاد الريفي، وقد قامت انتفاضةٌ أهليّةٌ في أصفهان - عام 789هـ - بعد أن فرضَ تيمورلنك المغولي ضرائبَ كبيرة على الحِرفيين، و كان من (التكتيكات) التي واجه الحرفيون بها (إستراتيجيةَ) تيمور، هي توسيع المجال الدلالي للفظِ الحِرفة، أي دخلت الطبيعةُ كمصدر إنتاجٍ مادي ومعنوي في تغيير الوعي الحِرفي، فولِدَت فرقةُ الحروفيّة، جاعلةً الإنسانَ مركزًا يصنع الحَرفَ بالحِرفة، ويَصنع الطبيعةَ بأدواتِ الطبيعة نفسها، وهذا يعني أنَّ مُفسِّر القرآن الجيّد هو الحِرفي الجيد، كما أنَّ من سيقود تشكيلَ الحياةِ هو الحِرفي الماهر، ومن هنا - ربما - كانت انتفاضةُ الشاعر الصوفي " الحَلّاج" متشكّلة من الحِرفيين.
إذن كانت الحروفيةُ حركةً احترفت الحَرفَ لتُشكِّل الواقعَ بمقاومةِ زمن تيمورلنك، وهي تُشبه في فعلها الحركةَ الماسونيّة، تلك المرتبطة بعلاقةٍ وطيدةٍ بحرفةِ البناء، وكأنَّ من شَرطِ تغيير الجذور المعنوية هو بناء شَكلٍ لها، وهذا ما فعله الصهاينةُ ببناءِ دولةِ إسرائيل؛ كي يُغيّروا الجذورَ اليهودية.
ويجتمع اسم الحروفيّة القديم بحروفيّةٍ حديثة، وهي التي خرجت في أواخر خمسينيّات القرنِ العشرين، اعتراضًا على تَركِ الحَرفِ العربي في الفَنِّ التشكيلي، وتَجلَّت بوضوح على يَدِ فنَّانين عراقيين بمعرضِ البُعد الواحد، وتحت شعار (الفن يستلهم الحرف)، وهؤلاء الفنانون جَرَّدوا الحروفَ من تراكيبها القديمة، وانطلقوا يرسمون المعاني الحديثة التي تُناسب رؤيتَهم عن ثقافةِ العرب وحضارتهم، وهذا معنى قولهم (البعد الواحد)، أي ذلك الذي يُركِّز أنظارَه في أعماقِ الحَرف العربي ذاته، بعيدًا عن أيّ اتصال خارجي يُشوّش على اللحظةِ المباشرة التي يتَّصِل بها الفنانُ مع الحَرف، كما أنَّ هذا التركيز الحَرفي، يصنع الحِرفةَ الخاصة التي تستبعد تأثيرَ المدارس الفنية الغربية في إبداعِ العربي بذاتِه الحِرَفيّة، وكأنّهم بهذا يستعيدون الحِرفةَ الأصليّةَ للحَرف العربي قبل أن تخطفه المعاني الاجتماعية والتراكيب القديمة، إذ معنى الشِعار أنَّ الفَنَّ يَطلبُ من الحَرفِ الإلهامَ، ومن طَلبَ الإلهامَ من شيءٍ فهو يَجعله مطلقًا وحُرًّا من قَيدِ العلامةِ الاصطلاحيّة التي استُخدِمت للإشارةِ إلى المدلول المعين، وإذا كانت الحروفيّة الأولى باطنية، فالثانية ظاهرية، لكن الجامع بينهما حسٌّ صوفي مشترك يُولد من التاريخ، لهذا أبصرَ الحلاج وابن عربي - ومن شاركهم الهمَّ الصوفي - أسرارَ الحَرف وخواصّه المقدسة.
وحِرفة الحَرف لا بدَّ أن تُحيل إلى محمود درويش، فعندما كان طفلًا في الأربعينيّات الميلاديَّة رأى - من لسان المدرس- أنَّ الحروفَ المكتوبة حين تجتمع تُشكّل شيئًا يراه أمامه، فالباء والألف والباء تُصبح (بابًا) ثم تحديدًا باب الغرفةِ الضَيّقةِ التي أُدخِلَ فيها للدراسةِ، مّا جعله يُحوِّل الحَرفَ إلى كينونة مطلقة تُلهِم الإنسانَ ليُشكّل الأشياءَ كما يشاء، ولكن بعد أن تقيّدت الحروفُ لديه - دراسيًا - ضاقَ ذرعًا بتلك الحروف، وهذا ما جعله يَحترف الشِعرَ الذي يجعل من الحَرف مُلهِمًا، يجعله حِرفةً خاصةً وقاموسًا للإبداع. ولا يعني هذا أن لا صلةَ بين حروفه والمعاني المتداولة، بل هي موصولة بخيطٍ يعرفه حرفيو الحَرف، حرفيو الشِعر الذي لا يعرف عمودَ خيمةِ الشَعر وقيود شيخها، لأنَّ احترافَ الشِعر هو احتراف الحَرف الشِعري في الكتابةِ الإبداعيّة بالمطلق، وليس قول (جنس الشعر) المعروف.
التفاتة:
يقول بورخيس: كُل كاتبٍ يَخلقُ أسلافَه الخاصّين به.

MENAFN13112024000089011017ID1108882994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث