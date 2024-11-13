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لماذا هنأت ترمب بالفوز قبل الانتخابات بسنة؟!

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) قد يستغرب البعض من الثقة المفرطة التي دفعتنا لتهنئة الرئيس ترمب بالفوز قبل الانتخابات بسنة، وكذلك قبل الانتخابات بأسابيع وأيضًا حتى قبل الانتخابات بيومين!
عادةً ما يتوقع الناس (من باب التوقع) من سيفوز، أو كما يفعل الكثير من الصحفيين والكتاب، يكتبون المقالات بطريقة غير واضحة بحيث يذكرون احتمال فوز كلا المرشحين، وعندما يفوز أحدهم يجتزئون الجزء الذي يخص الفائز، ولكن أن تهنئ الرئيس بهذه الثقة قد يبدو غريبًا للبعض.
إذا قلنا لكم إن الموضوع ليس غريبًا، بل هو رؤيا واضحة، والأسباب لفوز ترمب كانت واضحة للجميع، لكن الكثيرين، ومنهم الأصدقاء في الخليج، لم يكونوا يعلمون أو لم يريدوا أن يعرفوا، أو أنهم تم خداعهم للأسف، سأذكر بعض الأسباب والمواقف:
1. النقمة على الإدارة الحالية: أي شخص بدون تحيز زار أمريكا في السنوات الأخيرة يستطيع بسهولة أن يرى النقمة وعدم الرضا على الإدارة الحالية. هل تحدثت للأشخاص العاديين في السوبر ماركت، في المطعم، في سيارة الأجرة، أو في الكافيهات؟ هناك شبه إجماع على عدم الرضا من الجميع، سواء ذوي خلفيات ديمقراطية أو جمهورية أو حتى المحايدين، الإدارة تم قيادتها بأجندة أقصى اليسار وتركت ما يهم المواطن العادي من اقتصاد وأمن ومعيشة.
2. خداع الإعلام اليساري: البعض تم خداعه بالإعلام اليساري الذي يكره ترامب ويهاجمه ليل نهار، ولكن هذا الإعلام لا يعكس رأي الشارع، بل يعكس آراء شركات الإعلام التي فيها تحيز شديد، وترك الإعلام وظيفته الأساسية وهي نبض الشارع وبدأ بتضخيم أجندته.
3. الإعلام العربي في أمريكا: الإعلام العربي في أمريكا اتبع الإعلام الأمريكي التقليدي، فأصبح يظهر أن ترمب سيخسر، خصوصًا أنهم محاطون بفقاعة من زملائهم الغربيين فأصبحوا يرددون ما حولهم. وقد كنا واضحين مع بعضهم بالقول: اتركوا الإعلام اليساري، هل تعيشون في أمريكا؟ انظروا ماذا يقول الأمريكي العادي واتركوا عنكم أفكار زملائكم اليساريين، لكن للأسف العديد لم يستمع.
4. استطلاعات الرأي: أي مراقب محايد سيرى أن ترمب سيفوز من استطلاعات الرأي، لأن العديد من الولايات المتأرجحة كانت متقاربة حسب استطلاعات الرأي الإعلامية، وهذا يعني أنها ليست متقاربة في الواقع! استطلاعات الرأي كانت متحيزة في 2016 و2020 ضد ترمب، وغالبًا ما يحرز ترمب 3 نقاط أو أكثر في الواقع، فعندما تقول استطلاعات الرأي إنها متقاربة، هذا يعني أن ترمب يفوز بـ +3 أو أكثر! وهذا ملاحظ منذ 2016، لكن للأسف لم يأخذه الإعلام العربي بجدية.
5. البرج العاجي: بالنسبة لبعض السياسيين ومراكز الفكر وبعض الجامعات، أصبحوا في برجهم العاجي، وهذه شكوى حتى من بعض كبار المفكرين الآن. وهناك عدم اتصال بالواقع، وهذه الفئة التي تطلق على نفسها النخبة غيرت المنهج العلمي رأسًا على عقب بالخطأ والتحيز! ويمثل هذا مثالًا واضحًا للغطرسة الأكاديمية في ذروتها، ويبدو أن الأوساط الأكاديمية انتقلت من توضيح السلوكيات المجتمعية إلى نشر الافتراضات، وبالتالي توجيه عامة الناس إلى الامتثال لهذه الأفكار المسبقة.
6. المتمصدرين في الخليج: ظهرت فئة في الخليج من المتمصدرين بالعامية، يدعون أنهم (قالطين) وأن لهم اتصالات وعلاقات، وأن الدولة العميقة لن تسمح لترمب بالفوز! صراحة لا تعليق!
7. استياء الديمقراطيين: ذكرنا سابقًا أن بعض الديمقراطيين الذين قابلناهم، وهم يصوتون للحزب الديمقراطي جيلًا بعد جيل، أبدوا استياءهم من الوضع الحالي، لدرجة أن البعض كان يقول إنه لن يصوت لترامب، لكنه لن يصوت لهاريس أيضًا. وهذا قلل من عدد التصويت الديمقراطي في هذه الانتخابات كما نرى.
8. انتقام بايدن: عندما ذكرنا انتقام بايدن وزوجته جيل بايدن من الديمقراطيين بسبب الانقلاب الذي حدث، البعض وقتها لم يقتنع! وقلنا إن بايدن وزوجته أرادا الانتقام من انقلاب بيلوسي وأوباما وأيضًا المتردد شومر، لذلك ساندوا هاريس في العلن دون أن يتمكن الديمقراطيون من اختيار مرشح آخر، وهم يعلمون أنها لن تنجح، وأن ليس لها كاريزما أو شعبية، وأنها حتى في الانتخابات الابتدائية سابقًا لم تحرز أي نجاح يذكر. الآن الصحافة الأمريكية والديمقراطيون أنفسهم، وعلى رأسهم بيلوسي، يلومون علنًا بايدن على انتقامه منهم، وصراحة كتبنا عن الموضوع قبل الصحافة الغربية وقبل الانتخابات بمدة طويلة عندما أعلن بايدن تأييده لهاريس، وكان سيكون سبقًا! لكن مزمار الحي لا يطرب!
9. التصويت بالبريد: حتى عندما أتى التصويت بالبريد قبل الانتخابات، كانت النتائج صادمة لهاريس، لكن بعض ربعنا في الخليج والإعلام العربي لم يكونوا يحللون بطريقة علمية!
10. إيلون ماسك: لا أحد يلوم إيلون ماسك عندما كان يعلم النتائج قبل صدورها وراهن على الحصان الفائز، لأنه يؤمن بالأرقام والحقائق دون تحيز، وأعطى منصته لترمب، وفي الأخير كسب الكثير!
العديد من الأصدقاء الأجانب يقولون لي: على ثقتك في فوز ترمب، لماذا لم تراهن وكنت ستكسب ثروة؟
وأنا لا أؤمن بالمراهنات شرعًا أو أخلاقيًا، لكن ببساطة الصورة كانت واضحة لدينا لأنه لا يوجد تحيز، وكنا محايدين في التحقق من الحقائق التي أمامنا.

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