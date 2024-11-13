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314 مخالفة بيئية بـ 8 مناطق

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 219 جولة تفتيشية مشتركة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة التعدين، بهدف تحسين مستوى الرقابة البيئية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
إضرار بالتربة
منذ بداية عام 2024، نفذ المركز جولات تفتيشية شملت 9 مجمعات تعدينية في 8 مناطق مختلفة من المملكة، وزيارة ما يقرب من 219 منشأة تعدينية، بلغ عدد المخالفات الناجمة عن الجولات نحو 314 مخالفة بيئية، كان أبرزها مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، إضافة لممارسة نشاط يؤدي إلى الإضرار بالتربة.
كما نظم المركز بالتعاون مع وكالة التعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومع الشركة السعودية للخدمات التعدينية جولة ميدانية مشتركة في مجمع العرمة للتعدين الواقع في رماح، شرق مدينة الرياض، يضم نحو 76 منشأة وكسارة عاملة.
تعزيز التعاون
أكد الرئيس التنفيذي للمركز علي الغامدي، أن هذه الجولات التفتيشية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف في تعزيز الالتزام البيئي، والعمل لضمان أن يتم تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة في جميع المنشآت التعدينية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يسعى المركز إليها، ورصد التلوث والتقييم البيئي، إلى جانب تعزيز التعاون في تنفيذ الزيارات الرقابية وتبادل المعرفة بين الجهات المعنية، إضافة إلى تسريع استجابة المستثمرين لمتطلبات نظامي البيئة ولوائحه التنفيذية ونظام الاستثمار التعديني.
مشروعات كبرى
أوضح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإشراف على العمليات التعدينية أحمد فقيه، أن زيارة موقع مجمع العرمة يأتي ضمن البرنامج الزمني للجولات التفتيشية، ويعد هذا الموقع أحد المجمعات النموذجية التي جرى تطويرها في منطقة الرياض، وتمد المشروعات الكبرى بالاحتياجات من خامات مواد البناء، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين في تحسين علاقة الأنشطة التعدينية مع المجتمعات المحلية المحيطة بهم وتحقيق الاستدامة.

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