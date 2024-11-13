79 ألف ممكن وظيفي ومكة تتصدر

(MENAFN
- Al Watan)
فاق الممكنون من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مسار التوظيف نظراءهم في المسار الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي الممكنين منهم في مسار التوظيف 66.351 ألف ممكن بـ84%، مقابل 12.974 ألف ممكن في المسار الاقتصادي بـ16%، في وقت بلغ فيه إجمالي الممكنين 79.325 ألف ممكن، وتصدرت منطقة مكة المكرمة الأكثر تمكينا بـ21.25%، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.
134 ملتقى
كشف تقرير الضمان الاجتماعي والتمكين للربع الثالث من العام الحالي تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر مساري التوظيف والمسار الاقتصادي، وبلغ إجمالي الدورات التدريبية وورش العمل 634 دورة تدريبية، وإجمالي الشراكات ومذكرات التعاون 198 شراكة ومذكرة، وإجمالي الملتقيات 134 ملتقى، ويعد ((تمكين)) أحد البرامج التي تقدمها الوزارة، ويقدم مجموعة من الخدمات، عن طريق شركاء الوزارة التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشروعات الإنتاجية والريادية، بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعاية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.
إجمالي التمكين
تصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر المناطق تمكينا، حيث بلغ إجمالي التمكين فيها 16.864 ممكنا بـ21.25%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 16.847 ممكنا بـ21%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 10.991 ممكنا بـ14%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 5739 ممكنا بـ7.23%، وعسير خامسا، بإجمالي 5694 ممكنا بـ7%، وجازان سادسا، بإجمالي 5475 ممكنا بـ6.90%، والقصيم سابعا، بإجمالي 4431 ممكنا بـ6%.
الأقل تمكينا
حصدت الباحة أقل مناطق المملكة تمكينا خلال الربع الثالث، حيث بلغ إجمالي الممكنين فيها 1137 ممكنا بـ1.43%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 1447 ممكنا بـ2%، والجوف ثالثا، بإجمالي 1607 ممكنين بـ2.02%، وحائل رابعا، بإجمالي 2643 ممكنا بـ3.33%، وتبوك خامسا، بإجمالي 2959 ممكنا بـ4%، ونجران سادسا، بإجمالي 3491 ممكنا بـ4.40%.
مسارات وملتقيات
79.325 ألف ممكن في 3 أشهر
ممكنو التوظيف يفوقون المسار الاقتصادي
مكة الأكثر تمكينا بـ21.25%
الباحة أقل مناطق المملكة تمكينا
66 ألف ممكن في التوظيف
634 دورة تدريبية وورش عمل
134 ملتقيات منفذة
الأكثر تمكينا
مكة المكرمة: 21.25%
الرياض: 21%
الشرقية: 14%
المدينة المنورة: 7.23%
عسير: 7%
جازان: 6.90%
الأقل تمكينا
الباحة: 1.43%
الحدود الشمالية: 2%
الجوف: 2.02%
حائل: 3%
تبوك: 4%
نجران: 4.40%
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