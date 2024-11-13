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79 ألف ممكن وظيفي ومكة تتصدر

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) فاق الممكنون من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مسار التوظيف نظراءهم في المسار الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي الممكنين منهم في مسار التوظيف 66.351 ألف ممكن بـ84%، مقابل 12.974 ألف ممكن في المسار الاقتصادي بـ16%، في وقت بلغ فيه إجمالي الممكنين 79.325 ألف ممكن، وتصدرت منطقة مكة المكرمة الأكثر تمكينا بـ21.25%، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.
134 ملتقى
كشف تقرير الضمان الاجتماعي والتمكين للربع الثالث من العام الحالي تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر مساري التوظيف والمسار الاقتصادي، وبلغ إجمالي الدورات التدريبية وورش العمل 634 دورة تدريبية، وإجمالي الشراكات ومذكرات التعاون 198 شراكة ومذكرة، وإجمالي الملتقيات 134 ملتقى، ويعد ((تمكين)) أحد البرامج التي تقدمها الوزارة، ويقدم مجموعة من الخدمات، عن طريق شركاء الوزارة التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشروعات الإنتاجية والريادية، بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعاية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.
إجمالي التمكين
تصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر المناطق تمكينا، حيث بلغ إجمالي التمكين فيها 16.864 ممكنا بـ21.25%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 16.847 ممكنا بـ21%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 10.991 ممكنا بـ14%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 5739 ممكنا بـ7.23%، وعسير خامسا، بإجمالي 5694 ممكنا بـ7%، وجازان سادسا، بإجمالي 5475 ممكنا بـ6.90%، والقصيم سابعا، بإجمالي 4431 ممكنا بـ6%.
الأقل تمكينا
حصدت الباحة أقل مناطق المملكة تمكينا خلال الربع الثالث، حيث بلغ إجمالي الممكنين فيها 1137 ممكنا بـ1.43%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 1447 ممكنا بـ2%، والجوف ثالثا، بإجمالي 1607 ممكنين بـ2.02%، وحائل رابعا، بإجمالي 2643 ممكنا بـ3.33%، وتبوك خامسا، بإجمالي 2959 ممكنا بـ4%، ونجران سادسا، بإجمالي 3491 ممكنا بـ4.40%.
مسارات وملتقيات
79.325 ألف ممكن في 3 أشهر
ممكنو التوظيف يفوقون المسار الاقتصادي
مكة الأكثر تمكينا بـ21.25%
الباحة أقل مناطق المملكة تمكينا
66 ألف ممكن في التوظيف
634 دورة تدريبية وورش عمل
134 ملتقيات منفذة
الأكثر تمكينا
مكة المكرمة: 21.25%
الرياض: 21%
الشرقية: 14%
المدينة المنورة: 7.23%
عسير: 7%
جازان: 6.90%
الأقل تمكينا
الباحة: 1.43%
الحدود الشمالية: 2%
الجوف: 2.02%
حائل: 3%
تبوك: 4%
نجران: 4.40%

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