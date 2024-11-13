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الرياض تشهد بطولة هاوي للبلوت

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظّم البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي))، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، بطولة هاوي للبلوت في الرياض، خلال يومي 14 - 15 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز ممارسة هذه الهواية الشعبية، وتحفيز الأفراد بشكل عام على اختيار هواياتهم المفضلة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الهوايات.
وتجري منافسات بطولة الرياض في البهو الرئيسي لجامعة الملك سعود، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر تطبيق ((هاوي)) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
وتستهدف البطولة جميع هواة البلوت في منطقة الرياض، كما تقرر أن تُلعب البطولة وفق النظام السويسري؛ من خمس جولات، يتأهل منها أربعة فرق يتنافسون فيما بينهم بنظام خروج المغلوب.
وتشترط البطولة، التي يصل مجموع جوائزها إلى 20 ألف ريال، أن يكون اللاعب مسجّلًا في تطبيق ((هاوي)) حتى تتاح له فرصة المشاركة في البطولة، إضافة إلى الالتزام بقوانين الآداب العامة في الزي وغيره.
وسبق للبوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) تنظيم العديد من البطولات في مختلف مناطق المملكة، آخرها كان في منطقة مكة المكرمة الشهر الماضي، وذلك ضمن سلسلة من البطولات التي تنظمها ((هاوي)) مؤخرًا في 5 مناطق بالمملكة، حيث من المنتظر أن يتم تنظيم المزيد من البطولات خلال الأشهر المقبلة.
وتأتي بطولة البلوت للهواة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشرف عليها البوابة لتنمية قطاع الهوايات في جميع أنحاء المملكة، ولها دور كبير في تحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة البلوت، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود في المجتمع.
يذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، شهد نموًا متسارعًا منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة؛ الذي أسس مع (12) جهة حكومية المظلة المعنية بقطاع الهوايات (هاوي)، التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، إلى جانب التوعية المستمرة بأهمية ممارستها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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