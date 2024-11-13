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عمومية دولي الخماسي الحديث في الرياض

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) عُقد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، كلاوس شورمان، ورئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث،ناصر الدغيثر، وأمين عام الاتحاد الدولي شايني فانج.
ورحب الدغيثر، بالحضور وقال: إن الحدث العالمي يمثل التعاون المشترك لنمو وتطور هذه الرياضة العريقة، ونهضة رياضتنا بدعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومتابعة وإشراف وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه.
وأوضح الدغيثر أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، تقام لأول مرة في الشرق الاوسط ويعتبر حدث مميز لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بحضور أكبر تمثيل دولي للجمعية في هذه النسخة من خلال تواجد 104 اتحاد عضو من جميع دول العالم، مؤكدًا أنه امتداد للتطور التي تشهده المملكة في القطاع الرياضي، ومن المؤشرات الأساسية لرؤية المملكة 2030.
من جهته أبدى كلاوس شورمان سعادته باستضافة المملكة للجمعية العمومية للاتحاد الدولي، لما تشهده من حراك رياضي كبير، إضافة إلى التطور الكبير للاتحاد السعودي للخماسي الحديث في الأعوام الماضية.
وكشف عن دعمه للمرشح الذي يمتلك شغف تطوير رياضة الخماسي الحديث، من بين المرشحين الثلاثة روبرت ستول، وشريف العريان وجوزيف بوزو، وقال((هدفنا هو إيصال رسالة للمجتمع من خلال الكونغرس الدولي، عن طبيعة الألعاب الخماسية التي يشملها الاتحاد، وهي الجري والرماية بالليزر والسباحة والمبارزة وسباق العقبات))

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