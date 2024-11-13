عمومية دولي الخماسي الحديث في الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
عُقد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، كلاوس شورمان، ورئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث،ناصر الدغيثر، وأمين عام الاتحاد الدولي شايني فانج.
ورحب الدغيثر، بالحضور وقال: إن الحدث العالمي يمثل التعاون المشترك لنمو وتطور هذه الرياضة العريقة، ونهضة رياضتنا بدعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومتابعة وإشراف وزير
الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه.
وأوضح الدغيثر أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، تقام لأول مرة في الشرق الاوسط ويعتبر حدث مميز لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بحضور أكبر تمثيل دولي للجمعية في هذه النسخة من خلال تواجد 104 اتحاد عضو من جميع دول العالم، مؤكدًا أنه امتداد للتطور التي تشهده المملكة في القطاع الرياضي، ومن المؤشرات الأساسية لرؤية المملكة 2030.
من جهته أبدى كلاوس شورمان سعادته باستضافة المملكة للجمعية العمومية للاتحاد الدولي، لما تشهده من حراك رياضي كبير، إضافة إلى التطور الكبير للاتحاد السعودي للخماسي الحديث في الأعوام الماضية.
وكشف عن دعمه للمرشح الذي يمتلك شغف تطوير رياضة الخماسي الحديث، من بين المرشحين الثلاثة روبرت ستول، وشريف العريان وجوزيف بوزو، وقال((هدفنا هو إيصال رسالة للمجتمع من خلال الكونغرس الدولي، عن طبيعة الألعاب الخماسية التي يشملها الاتحاد، وهي الجري والرماية بالليزر والسباحة والمبارزة وسباق العقبات))
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