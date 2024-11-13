قبضة الدانة تواصل التألق القاري

قبضة الدانة تواصل التألق القاري
التاريخ
11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN
- Al Watan)
سجل الخليج انتصاره الثاني تواليا في البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري، بتغلبه على كاظمة الكويتي 36 /24، في المواجهة التي جمعتهما على صالة الدحيل القطري، وسيواجه الدانة السبت المقبل نظيره الدحيل القطري في ثالث مبارياته بالبطولة.
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