Friday, 15 November 2024 04:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تحذر من اجتياح إسرائيلي لسورية

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) حذّر ممثل الرئيس الروسي في سورية، ألكسندر لافرينتيف، من تبعات استمرار الهجمات الإسرائيلية على دمشق، مشيرًا إلى أن موسكو لن تسمح بجر سورية نحو الحرب، كما حذّر من أن إسرائيل ستفقد شرعيتها أمام القانون الدولي إذا قامت بتوغل بري في مناطق داخل سورية.
وقال لافرينتيف في حديثه لبرنامج ((نيوز ميكر)) إن موسكو تعمل حاليًا على منع جر سورية إلى حرب في المنطقة، مؤكدًا أن الشعب اللبناني يعاني من تبعات الحرب الإسرائيلية الدموية عليه، وقد وجهت روسيا مرارًا رسائلها إلى تل أبيب ((لوقف هذه الاعتداءات)).
قوات روسية في الجولان
ولوّح لافرينتيف بوجود قوات روسية في منطقة الجولان مقابل الخط الفاصل، مشددًا على أن قيام إسرائيل باجتياح بري داخل سورية سيفقدها الشرعية أمام المجتمع الدولي.
وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قد حذّرت يوم الثلاثاء، من أن الجيش الإسرائيلي يرتكب ((انتهاكات خطيرة)) لاتفاق وقف إطلاق النار مع سورية، حيث تواصل القوات الإسرائيلية بناء ما يسمى بخط ((ألفا))، الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سورية.
وفي حديثه عن التدخلات الخارجية، ذكر لافرينتيف أن واشنطن تشرف على تدريبات في قاعدة التنف ((بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة))، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل أن يُجري الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، تغييرات في سياسات البيت الأبيض الخارجية في الشرق الأوسط، خاصة وأن ((خروج القوات الأمريكية من سورية مسألة وقت فقط)).
في المقابل، أوضح ممثل الرئيس أن الوجود الروسي في سورية يأتي ضمن تعاون مع دمشق لتنفيذ عمليات دقيقة تستهدف ((معاقل الإرهاب في إدلب)).
واختتم لافرينتيف تصريحاته بالإشارة إلى وجود معلومات تفيد بوجود خبراء أوكرانيين ((يدربون المتطرفين في سورية على استخدام الطائرات المسيّرة)).
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة ومقرًا لوجستيًا تابعًا لـ((ميليشيا مدعومة من إيران)).
وأوضحت القيادة في بيان نشرته عبر منصة ((إكس)) أن هذه الضربات جاءت ردًا على هجوم صاروخي استهدف أفرادًا أمريكيين في قاعدة الشدادي، وأضافت أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار للمنشآت الأمريكية، ولم تسجل أي إصابات بين القوات الأمريكية أو الشركاء أثناء وقوعه.

MENAFN13112024000089011017ID1108882986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث