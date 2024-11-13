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ترمب يفي بوعوده ويجلب ماسك للبيت الأبيض

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، قد أوفى بوعوده لصاحب شركة ((سبيس إكس))؛ فقد كلّف إيلون ماسك والمرشح الجمهوري السابق والرائد في مجال التكنولوجيا، فيفيك راماسوامي، بقيادة لجنة استشارية غير حكومية للبيت الأبيض تُعنى بإدارة الكفاءة الحكومية وخفض التكلفة.
وبحسب ترمب، تهدف اللجنة الجديدة إلى خفض الإنفاق الحكومي وتبسيط البيروقراطية. غير أنه ليس واضحًا بعدحجم تأثير المنصب الذي سيشغله ماسك وراماسوامي والأدوار المنوطة بهما.
مشروع مانهاتن العصر
وقد أشار ترمب إلى أن اللجنة الجديدة بقيادة ماسك وراماسوامي ستُحدث ((ثورة في النظام الفدرالي))، وستكون بمثابة ((مشروع مانهاتن العصر)). وستُعنى بتقديم المشورة للبيت الأبيض، لكن من دون أن تمنح رائدي الأعمال الشهيرين أي سلطة تنفيذية، إذ سيكون دورهما محصورًا في تقديم النصائح التي من شأنها خفض التكلفة، وهي مهمة فضفاضة، وفقًا للخبراء، وليست وعدًا يمكن تحقيقه بسهولة.
خطر تضارب المصالح
وليس واضحًا بعد كيف ستعمل هذه الهيئة، فقد تندرج تحت قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، الذي يُحدد كيفية عمل المجموعات الخارجية التي تقدم المشورة للحكومة. لكن عادةً ما يُطلب من الموظفين الفيدراليين الإفصاح عن أصولهم وتشابكاتهم لدرء أي تضارب محتمل في المصالح، والتخلص من الممتلكات الكبيرة المتعلقة بعملهم. لكن بما أن ماسك وراماسوامي لن يكونا موظفين فدراليين رسميين، فلن يواجها تلك المتطلبات أو القيود الأخلاقية.
في هذا السياق، يتخوف القانونيون من صوابية اختيار ماسك لمنصب كهذا، خاصة وأنه، بالرغم من قدراته الإبداعية ونجاحه في الاستثمارات وتطوير الإدارات، يمتلك عقودًا حكومية ضخمة. وبطبيعة الحال، قد يولّد شغله لمنصب في الإدارة الأمريكية تضاربًا بين مصالحه الشخصية من جهة ودوره الوطني من جهة أخرى. وقد سخر ماسك من هذه الادعاءات قائلاً: ((هل هذا تهديد للديمقراطية؟ لا، إنه تهديد للبيروقراطية!))
من جهته، قال ماسك في بيان له إن مشروعه الجديد سيحدث ثورة في النظام، وسيحاسب أي شخص متورط في إهدار موارد الحكومة، و((هو عدد كبير من الناس)). كما غرّد عبر حسابه على ((إكس)) قائلاً: ((بضاعة الوزارة ستكون نارًا)).
وأضاف ماسك في وقت لاحق من يوم الثلاثاء أن جميع إجراءات القسم سيتم نشرها على الإنترنت ((لتحقيق أقصى قدر من الشفافية)).

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