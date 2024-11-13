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تنظيم المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداع

11/13/2024 3:03:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظِّم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة))، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2024م، المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداع، تحت عنوان ((عقول مبدعة بلا حدود))، وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ((كابسارك)) بمدينة الرياض.
وأوضح الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة))؛ الدكتور خالد الشريف، أنَّ المؤتمر يعد منصةٌ عالميةٌ للشباب الموهوب والمبدع، للمشاركة مع نظرائهم في بناء مستقبل مزدهر للعالم، من خلال تبادل الخبرات والأفكار، ويعزز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاقٍ مستقبلية جديدة، مؤكداً أنَّ المؤتمر يعكسُ التزامَ المملكة العربية السعودية بدعم الموهبة، وتمكين المبدعين، وتعزيز ثقافة الإبداع؛ للتعامل مع التحديات العالمية المقبلة.
50 دولة مشاركة
وبيَّن أنَّ المؤتمر في نسخته الثالثة، يجمع نخبةً من الخبراء والموهوبين في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، من أكثر من 50 دولةً، للمشاركة كمتحدثين رئيسيين، وفي جلساتٍ حوارية، وورش عمل وكرياثون الإبداع، حيث يسعى المشاركون إلى إيجاد الحلول الإبداعية المبتكرة للتحديات المعاصرة، إلى جانب فعاليات مصاحبة، تشمل معرضًا وزياراتٍ ثقافيةً متنوعةً على هامش المؤتمر، داعياً الموهوبين والمبدعين إلى الحضور والمشاركة في جلسات المؤتمر.
وأكد أنَّ ((موهبة)) ستواصل جهودها الدؤوبة؛ لدعم كل ما يُسهم في تنمية القدرات، ورعاية الموهوبين والمبدعين، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والاهتمام البالغ من معالي وزير التعليم الأستاذ، يوسف البنيان، بهذا الحدث الذي يعقد كلَّ عامين، ويجمع نخبةً من الخبراء والقيادات المؤسسية والشركات الرائدة.
مواجهة التحديات العالمية
ويأتي المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداع، في ظلّ تصاعد الحاجة لتكاتف القدرات الموهوبة من دول العالم كافةً، لوضع الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات العالمية، بما يسهم في بناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، واستمرارًا لرحلة النجاح التي حققها المؤتمر في نسختيه السابقتين، والتي تمحورت توصياتها حول إلهام جيل الشباب الموهوبين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف الفرص وقيادة التغيير في مجتمعاتهم والعالم إلى آفاق جديدة.
وتعدُّ المؤسسةُ رائدةً عالميًّا في مجال اكتشاف الموهبة، ورعايتها، وتمكينها، وصاحبةَ النهج الأشمل في رعاية الموهوبين.

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