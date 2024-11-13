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حفل جائزة تجربة العميل يستعرض أفضل الممارسات والابتكارات

11/13/2024 3:03:58 PM
(MENAFN- Al Watan) احتضنت العاصمة الرياض، الأربعاء، فعاليات النسخة الثانية من (حفل جائزة تجربة العميل السعودية)؛ التي تُقام ضمن منتدى تجربة العميل، بحضور معالي الأستاذ أحمد الحسن، مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، وعددٍ من القيادات والخبراء في مجال تجربة العميل من القطاعين الحكومي والخاص.
افتتح المهندس محمد الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة بايك، الحفل بكلمة أشاد فيها بالتطور الملحوظ؛ الذي شهدته (جائزة تجربة العميل) هذا العام، وأشار إلى أن المشاركة تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل عدد المشاركات إلى 327 مشاركة، ما يعكس النمو المتزايد في أهمية تجربة العميل وتنامي الوعي بأهمية هذا المجال كركيزة للتميّز في المؤسسات. وأكد الجاسر أن هذه الجائزة تعكس جودة المشاريع المقدمة؛ التي تمثِّل جهدًا كبيرًا يُعزز القطاعين الحكومي والخاص، مشددًا على أن تجربة العميل تمثِّل عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.
من جهته، تطرق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (لوسيديا) عبدالله عسيري، في كلمته، إلى الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العميل، حيث قال عسيري ((إن الجائزة تدفع نحو ابتكار حلول حديثة تُسهم في رفع جودة الخدمات وتقليل الأخطاء))، مشددًا على ضرورة اختيار الأدوات الذكية المناسبة التي تحسِّن من أداء المؤسسات وتجربة العملاء.
وأوضح عسيري أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في إدارة المحادثات واختصار البيانات وتقديم توقعات مستقبلية أكثر دقة، مما يعزز تجربة العميل ويجنّب المؤسسات الأخطاء المكلفة. كما أشار إلى أهمية تقييم وتحديد الأدوات الملائمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لكل مؤسسة وفقًا لمتطلباتها، حيث يتعيّن على الجهات المعنية تحديد نوع الذكاء الاصطناعي الأنسب والأداة الأكثر كفاءة لتحقيق نتائج فورية وتحليل مناسب.
واستعرض أحمد الشمري، المدير العام للتسويق والاتصالات في شركة (غازكو)، في كلمته، التحوّل الذي شهدته الشركة في مجال اللوجستيات وتحسين تجربة العميل خلال عام 2024، وذكر الشمري أن استراتيجية (غازكو) الجديدة تركز على الابتكار والتخصص لخدمة العملاء بشكل أفضل، حيث أطلقت (غازكو) شركة (جال) التابعة؛ التي تقدّم خدمات لوجستية مبتكرة وآمنة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المتزايدة. وأوضح الشمري أن (جال) نفذت حتى الآن أكثر من 155 ألف رحلة، وتوظف أكثر من 700 موظف.
وأكد على أن استراتيجية (غازكو) الجديدة تهدف إلى توفير خدمة نقل مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات العملاء، وتدعم التوجهات البيئية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، ما يسهم في تعزيز الاستدامة وضمان استمرارية التزويد بالسوق.
يأتي ذلك ضمن فعاليات (جائزة تجربة العميل)؛ التي تُعد حدثًا استثنائيًا يجمع قادة التحول وكبار الشخصيات في مجالات مختلفة القطاعات؛ وذلك بهدف تكريم الجهات الرائدة في تحسين تجربة العميل.

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